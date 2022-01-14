Хотелось бы знать, что там по деньгам

А что по деньгам? 🧐

Ну, давай постараемся быстро и понятно: у нас нет абонентской платы и скрытых платежей. В чем тогда наша выгода? Мы берем комиссию. 💸 Но все не так страшно. Всего 20% и только с прибыли, которую вы получаете при торговле ботом 👾

Давайте с примерами, чтоб было еще нагляднее. Представим, что вы совершили сделку и заработали, 1$ значит с Вашего счета в Veles спишется 0.20 центов.

Но вдруг карты сложились удачно, и за месяц вы заработали космически много 😱И что 20% от этого добра нам отдавать? Конечно, нет. Мы не возьмем с вас больше $50 за календарный месяц. Это значит, что списание, в размере 20% от каждой прибыльной сделки, будет происходить, пока не накопится 50$. Когда лимит будет достигнут, списание комиссии прекратится до 1-го числа нового месяца. За каждый вид торговли (на текущий момент представлено 3 вида торговли: SPOT, Futures USDT-M, Futures Coin-M).)

Но как вы можете взимать комиссию, если у вас нет доступа к выводу средств с моего аккаунта на бирже? 👀

Тут тоже ничего сложного. Бот торгует балансом из вашего аккаунта на бирже. Вся заработанная прибыль также прилетает в аккаунт на бирже. Доступа к выводу средств с вашего аккаунта на бирже Veles не имеет, поэтому для снятия комиссии мы используем внутренний баланс аккаунта на платформе Veles. Оттуда и списывается комиссия каждый раз, когда бот получает профит 💰

А что если я не буду пополнять Veles? 😈

Тут никакой тайны нет. Даже если вы не пополняете баланс, бот продолжает работать, он закрывает прибыльные сделки, а значит и комиссия списывается ― баланс аккаунта становится отрицательным. С этого момента, у тебя, дорогой друг, есть 2-е суток, чтобы пополнить баланс и продолжить пользоваться услугами нашего сервиса. Кстати, на протяжении этих 2-х суток никаких ограничений в работе Veles у вас не будет. 👌🏻 Если на 3-и сутки баланс так и не будет пополнен, то аккаунт перейдет в состояние «Приостановлен», а боты перестанут работать ☹️

Ну хорошо, а пополнить-то как?

Пополнить баланс на нашей платформе можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BE20 или TRC20. Все зачисления автоматически переводятся в $ для удобного отображения баланса. В ближайшее время мы планируем также добавить способ пополнения кредитными картами 😉

Что же мы имеем в итоге? В Veles мы зарабатываем вместе. И чем лучше работают боты Veles, тем выше прибыль не только у вас, но и у нас ✨

Veles сотрудничает с биржами!

Регистрируйся на биржах и получай скидку 10% на комиссии за операции от VELES.