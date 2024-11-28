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    • Veles Analyst — Точный прогноз и награда ваша!
    Дата публикации: 28.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 28.11.2024
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 5

    Veles Analyst — Точный прогноз и награда ваша!

    В честь трехлетия Veles мы запускаем этот особенный конкурс для всех, кто следит за криптовалютами и любит прогнозировать движение рынка. Veles Analyst — это ваша возможность проверить свои аналитические и пророческие способности и выиграть ценные призы!

    Условия конкурса

    Мы бросаем вызов вашей интуиции и аналитике:

    • Подпишитесь на наш YouTube-канал.

    • Оставьте в комментариях под специальным видео свой прогноз цены биткоина на 26 декабря 2024 года.

    • Следите за результатами — самые точные предсказания получат приз!

    Призы для лучших аналитиков

    • Первые 3 места получат бесплатный доступ к бектестам Veles на 1 месяц.

    Ваши инструменты для точных прогнозов станут еще мощнее!

    Сроки проведения

    Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.

    Ваш прогноз — ваш успех!

    Не упустите возможность проявить свои аналитические способности и стать частью праздника трехлетия Veles.

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