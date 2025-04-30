Статистика за апрель 2025 | Навигация через волатильность

Апрель 2025 года стал месяцем значительных перемен на криптовалютном рынке. Биткоин продемонстрировал впечатляющую устойчивость, несмотря на ранние просадки, а альткоины испытали давление. В то же время мы продолжили развиваться, предлагая новые инструменты и образовательные ресурсы для трейдеров. Разберем ключевые события на рынке, обновления платформы и стратегии, которые помогли пользователям оставаться в плюсе.

От просадки к восстановлению

Апрель начался с испытаний для Биткоина. 7 апреля он достиг нового минимума за 2025 год, упав с начала месяца на 10% из-за макроэкономической неопределенности и давления торговых тарифов, наложенных США. Это падение отразилось на акциях криптовалютных компаний, но к концу месяца ситуация изменилась. К 30 апреля Биткоин восстановился до уровня $94,500, показав рост более чем на 14% за месяц и отстояв от своего апрельского минимума на 26%. Это восстановление было обусловлено несколькими факторами:

Институциональный интерес: инвесторы начали рассматривать Биткоин как альтернативу падающему доллару и турбулентному фондовому рынку, что подтверждается притоком $381,4 млн в BTC-ETF.

Смягчение торговых тарифов: администрация Трампа смягчила давление на технологические товары, что поддержало настроения на рынке, особенно для майнинга и блокчейн-инфраструктуры.

Технические уровни: Биткоин преодолел ключевые уровни сопротивления, что указывало на силу восстановления до следующего уровня сопротивления на $95,000.

В апреле 2025 года биткоин (BTC) достиг рыночной капитализации в 1,86 трлн долларов, что позволило ему обогнать Alphabet (материнскую компанию Google) и занять пятое место среди крупнейших активов мира.

Прорыв ключевых уровней

Эфириум также продемонстрировал важные движения в апреле. В начале месяца он преодолел уровень 1800, что привело к пересмотру бычьих целей на 2025 год.

Альткоины под давлением

Большинство альткоинов испытали трудности в апреле, что отражает общий тренд ухода капитала в более надежные активы. Однако XRP немного выделялся на фоне других, благодаря регуляторной ясности после победы Ripple над SEC. Solana также показала стабильность, несмотря на общий спад альткоинов.

Макроэкономические факторы

Криптовалютный рынок в апреле был сильно подвержен влиянию макроэкономических факторов и регуляторных новостей:

Торговые тарифы: решение Трампа о смягчении тарифов на технологические товары, включая чипы для майнинга, поддержало рынок, но неопределенность сохраняется, особенно в отношении будущих шагов.

Регулирование: новый глава SEC Пол Аткинс заявил о необходимости “разумного регулирования”, что было воспринято позитивно, создавая благоприятные условия для индустрии.

Инфляция: ожидаемые данные по инфляции в мае, запланированные на 12 мая, могут стать следующим триггером для волатильности, что требует от трейдеров повышенной осторожности.

Новости платформы Veles

Новые функции и улучшения

В апреле мы представили ряд инноваций, направленных на повышение эффективности торговли, что отражено в сообщениях:

Образовательные мероприятия

Продолжили свою миссию по образованию трейдеров, организовав ряд мероприятий:

События сообщества

Сообщество Veles было активно в апреле, с рядом событий и обсуждений:

Конкурс: в начале апреля были объявлены победители конкурса, каждый из которых получил 100$ на торговлю, объявлено 1 апреля в Veles Community: Итоги конкурса.

Обсуждения и аналитика: активно обсуждались рыночные тренды в новой рубрике Veles Daily: 18.04

21.04

23.04

25.04

28.04 (+бектесты)

Статистика за апрель

Объём торгов: $623 млн.

Прибыль пользователей: $2,7 млн.

Пиковый день: 09 апреля — $260,7 тыс. прибыли.

Количество закрытых сделок — 1761734.

Стратегии для неопределенности

В условиях волатильности важно иметь надежные стратегии. В апреле мы подчеркнули несколько ключевых подходов, отраженных в вышеупомянутых материалах.

Кроме того, мы акцентировали внимание на психологии трейдинга: важности дисциплины, избежания эмоциональных решений и правильного управления рисками.

Заключение

Апрель 2025 года стал месяцем контрастов: Биткоин продемонстрировал устойчивость, Эфириум преодолел ключевые уровни, а альткоины испытали давление. Однако мы продолжили поддерживать трейдеров, предлагая новые инструменты и образовательные ресурсы. С приближением мая рынок ожидает новых данных по инфляции и возможных регуляторных изменений, что может стать катализатором для дальнейших движений.

Что ждать в мае?

Инфляционные данные: релиз данных по инфляции в США, запланированный на 12 мая, может повлиять на настроения рынка.

Движение Биткоина: преодоление $95,000 может открыть путь к новым максимумам, но консолидация также возможна, с учетом текущих уровней сопротивления.

Возвращение альткоинов: если Биткоин стабилизируется, капитал может начать перетекать в альткоины, предлагая возможности для тех, кто был в стороне.

Команда Veles благодарит вас за доверие и желает успешных сделок! Следите за нашими обновлениями в Telegram, YouTube и других платформах. В мае нас ждут новые горизонты!