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    • Veles Author — Превратите свои знания в прибыль!
    Дата публикации: 28.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 28.11.2024
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 5

    Veles Author — Превратите свои знания в прибыль!

    В честь трехлетия Veles мы запускаем уникальный конкурс! Напишите статью и отправьте нам прямо сейчас — за каждую успешную статью вы получите 20 USDT! Это ваш шанс не только поделиться знаниями, но и заработать, участвуя в нашем юбилейном конкурсе!

    Если вы увлечены трейдингом, стратегиями и хотите поделиться своими открытиями, этот конкурс создан для вас.

    Что нужно сделать?

    Напишите статью на одну из предложенных тематик:

    • Торговые индикаторы и их комбинации.

    • Уникальная стратегия трейдинга.

    • Опыт использования бектестов на Veles.

    • Анализ перспектив криптовалют.

    Убедитесь, что ваш текст:

    • Полностью уникален.

    • Содержит релевантные ключевые слова.

    • Включает минимум 5000 символов.

    Отправьте вашу статью в Google Docs через специальную форму.

    Наш блог – это ваша сцена

    Лучшие статьи будут опубликованы в блоге Veles и разосланы тысячам подписчиков. 

    Каждая одобренная статья принесет вам 20 USDT на счет платформы.

    Сроки проведения

    Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а итоги мы подведем до 31 декабря.

    Делитесь своими знаниями и получайте признание!

    Этот конкурс — шанс не просто выиграть призы, но и оставить свой след в истории Veles. Вдохновляйте, делитесь, побеждайте!

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