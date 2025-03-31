Статистика за март 2025 | Где искать профит?

Команда Veles подводит итоги марта 2025 года — месяца, который стал испытанием для крипторынка. Волатильность, коррекция и поиск новых возможностей определили динамику этого периода. Мы вместе с вами следили за ключевыми событиями и адаптировали стратегии. Что произошло в марте? Какие активы выделились? И как подготовиться к апрелю? Разбираемся с цифрами, фактами и аналитикой.

Напряженное равновесие

На 31 марта 2025 года крипторынок стабилизировался после волатильных движений. Ключевые активы показали следующую динамику:

Биткоин (BTC): $82,000. Снижение на 4% за месяц. Месячный диапазон: $77,000–$94,000.

Ethereum (ETH): $1,796. Просадка на 18% за месяц, возможно, из-за разочарования в темпах масштабирования сети или макроэкономических факторов.

Solana (SOL): $125. Минус 14%, несмотря на активность в DeFi и NFT.

Binance Coin (BNB): $596. Колебания в пределах $519–$640.

Капитализация рынка: $2.65 трлн.

Ключевые события марта

Снижение спроса на BTC. Метрика Bitcoin Apparent Demand показала заметное ослабление покупательской активности (CryptoQuant). Покупатели сохраняют осторожность из-за макроэкономической неопределённости.

Давление майнеров. Распродажи резервов майнеров в середине месяца усилили коррекцию рынка (Glassnode). Точные объёмы варьируются, но тенденция подтверждается аналитикой.

Ликвидационный шторм. В марте рынок пережил значительные ликвидации длинных позиций (CoinGlass), что стало встряской для оптимистов.

Макрофакторы. Решение ФРС оставить процентные ставки на уровне 4.5–4.75% (19 марта) и слухи о возможном ужесточении регулирования SEC добавили нестабильности.

Новости платформы Veles: инструменты для успеха

Статистика пользователей за март

Объём торгов: $620 млн.

Прибыль пользователей: $2.2 млн.

Пиковый день: 2 марта — $412,6 тыс. прибыли.

Что нового на платформе:

Закрыть по рынку. Функция для мгновенного выхода из сделок

Функция для мгновенного выхода из сделок Vega. Стратегия с индикатором PSAR.

Стратегия с индикатором PSAR. Бектесты PRO. Новые настройки: GRASS (PnL 55,73%), DOGE (PnL 10,26%), SOL (PnL 21,61%).

Новые настройки: GRASS (PnL 55,73%), DOGE (PnL 10,26%), SOL (PnL 21,61%). Напоминаем о PRO Consultation. Персональная помощь экспертов для оптимизации стратегий.

Персональная помощь экспертов для оптимизации стратегий. Витрина ботов. Готовые решения с бектестами и рекомендациями.

Контент и эфиры:

Взгляд в апрель и три сценария

Март оставил рынок в состоянии неопределённости. Вот три возможных сценария:

Оптимистичный: восстановление. BTC к $90,000 при замедлении инфляции США (CPI +2.5%, прогноз Bloomberg) и росте резервов майнеров (Glassnode).

восстановление. BTC к $90,000 при замедлении инфляции США (CPI +2.5%, прогноз Bloomberg) и росте резервов майнеров (Glassnode). Нейтральный: боковик. Консолидация в диапазоне $75,000–$85,000 до появления новых драйверов (CoinMarketCap).

боковик. Консолидация в диапазоне $75,000–$85,000 до появления новых драйверов (CoinMarketCap). Пессимистичный: откат. Падение ниже $70,000 при усилении шортов (CoinGlass) или росте геополитической напряжённости.

Следите за макроданными (CPI 12 апреля, решение ФРС) и контролируйте риски.

Итог

Март 2025 стал проверкой для трейдеров. Коррекция выявила слабости, но открыла возможности для тех, кто использует инструменты Veles. Мы продолжаем поддерживать вас аналитикой и решениями.

Команда Veles