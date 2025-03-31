Статистика за март 2025 | Где искать профит?
Команда Veles подводит итоги марта 2025 года — месяца, который стал испытанием для крипторынка. Волатильность, коррекция и поиск новых возможностей определили динамику этого периода. Мы вместе с вами следили за ключевыми событиями и адаптировали стратегии. Что произошло в марте? Какие активы выделились? И как подготовиться к апрелю? Разбираемся с цифрами, фактами и аналитикой.
Напряженное равновесие
На 31 марта 2025 года крипторынок стабилизировался после волатильных движений. Ключевые активы показали следующую динамику:
Биткоин (BTC): $82,000. Снижение на 4% за месяц. Месячный диапазон: $77,000–$94,000.
Ethereum (ETH): $1,796. Просадка на 18% за месяц, возможно, из-за разочарования в темпах масштабирования сети или макроэкономических факторов.
Solana (SOL): $125. Минус 14%, несмотря на активность в DeFi и NFT.
Binance Coin (BNB): $596. Колебания в пределах $519–$640.
Капитализация рынка: $2.65 трлн.
Ключевые события марта
- Снижение спроса на BTC. Метрика Bitcoin Apparent Demand показала заметное ослабление покупательской активности (CryptoQuant). Покупатели сохраняют осторожность из-за макроэкономической неопределённости.
- Давление майнеров. Распродажи резервов майнеров в середине месяца усилили коррекцию рынка (Glassnode). Точные объёмы варьируются, но тенденция подтверждается аналитикой.
- Ликвидационный шторм. В марте рынок пережил значительные ликвидации длинных позиций (CoinGlass), что стало встряской для оптимистов.
- Макрофакторы. Решение ФРС оставить процентные ставки на уровне 4.5–4.75% (19 марта) и слухи о возможном ужесточении регулирования SEC добавили нестабильности.
Новости платформы Veles: инструменты для успеха
Статистика пользователей за март
- Объём торгов: $620 млн.
- Прибыль пользователей: $2.2 млн.
- Пиковый день: 2 марта — $412,6 тыс. прибыли.
Что нового на платформе:
- Закрыть по рынку. Функция для мгновенного выхода из сделок
- Vega. Стратегия с индикатором PSAR.
- Бектесты PRO. Новые настройки: GRASS (PnL 55,73%), DOGE (PnL 10,26%), SOL (PnL 21,61%).
- Напоминаем о PRO Consultation. Персональная помощь экспертов для оптимизации стратегий.
- Витрина ботов. Готовые решения с бектестами и рекомендациями.
Контент и эфиры:
Эфиры:
- Как избежать больших убытков в алготрейдинге? Обучение торговли на Veles!
- Фильтры для старта бота: как находить лучшие точки входа?
- Бектестим вместе с ВАМИ!
- Вход в сделку | Как найти свою точку?
Обучение:
- Риск-менеджмент важнее стратегии
- Как использовать индекс доминации BTC в своей торговле?
- Крипто-Гороскоп. Бот-аналитик для определения оптимального стиля торговли.
Взгляд в апрель и три сценария
Март оставил рынок в состоянии неопределённости. Вот три возможных сценария:
- Оптимистичный: восстановление. BTC к $90,000 при замедлении инфляции США (CPI +2.5%, прогноз Bloomberg) и росте резервов майнеров (Glassnode).
- Нейтральный: боковик. Консолидация в диапазоне $75,000–$85,000 до появления новых драйверов (CoinMarketCap).
- Пессимистичный: откат. Падение ниже $70,000 при усилении шортов (CoinGlass) или росте геополитической напряжённости.
Следите за макроданными (CPI 12 апреля, решение ФРС) и контролируйте риски.
Итог
Март 2025 стал проверкой для трейдеров. Коррекция выявила слабости, но открыла возможности для тех, кто использует инструменты Veles. Мы продолжаем поддерживать вас аналитикой и решениями.
Следите за обновлениями:
Пусть апрель принесёт точные входы и уверенные сделки!
Команда Veles