Частина 1: Хто такі кити, лосі, ведмеді? Зоопарк у криптовалюті

У криптовалюті давно сформувалася власна унікальна мова, повна незвичних термінів, більшість з яких, на диво, асоціюються саме з тваринним світом. Цей своєрідний «зоопарк» допомагає трейдерам швидко і точно описувати ситуації на графіку, поведінку гравців і загальний настрій ринку. Щоб розбиратися в розмовах про трейдинг і повністю розуміти аналітику, звісно, необхідно знати значення всіх цих виразів.

Жаргон і сленг у криптотрейдингу

Криптовалютний ринок розвивається вкрай стрімко, а разом з ним змінюється і мова трейдерів. Тут рідко зустрінеш суху фінансову термінологію, набагато частіше використовуються метафори та образи, які простіше запам’ятати всім.

Сленг допомагає новачкам швидше орієнтуватися в тому, що відбувається, і миттєво розуміти, хто діє агресивно, хто обережно, а хто грає довгостроково. Одна з головних переваг цього жаргону — універсальність. Неважливо, з якої ви країни, трейдери по всьому світу зрозуміють, що означає «бичачий ринок» або «кит увійшов у угоду».

Хто вважається китом у світі криптовалют

У світі криптовалют термін «кит» позначає учасника ринку, який володіє настільки великими обсягами цифрових активів, що його дії здатні суттєво впливати на ціну і настрій усього ринку. Це можуть бути як окремі люди, так і компанії, інституційні інвестори, фонди, біржі або навіть державні структури. Головна особливість китів полягає в тому, що одна їхня дія у вигляді масової купівлі чи продажу може спричинити різкі коливання цін, пробити важливі рівні підтримки або опору і спровокувати паніку чи ажіотаж серед інших учасників.

Найчастіше китами вважають власників гаманців, на яких зберігається від кількох сотень до десятків тисяч біткоїнів або їхній еквівалент в інших криптовалютах. Наприклад, адреси з балансом понад тисячу BTC вже належать до категорії великих гравців, а власники більш як десяти тисяч монет — це справжні кити, здатні, так би мовити, «розхитати» ринок. Однак це поняття не обмежується лише біткоїном.

Адже в екосистемі кожної великої монети є свої кити, будь то Ethereum, BNB, Solana або навіть NFT-проєкти, де кілька великих тримачів визначають ліквідність і рух цін.

Частина китів — це ранні інвестори, які повірили в біткоїн чи інші криптовалюти на зорі їхньої появи і купували активи тоді, коли вони коштували буквально копійки. Завдяки багаторазовому зростанню вартості їхні портфелі сьогодні оцінюються в сотні мільйонів або навіть мільярди доларів. Інші кити — це інституційні гравці, такі як інвестиційні фонди, корпорації або компанії на кшталт MicroStrategy і Tesla, які купують біткоїни на мільярди доларів і тим самим чинять колосальний вплив на ринок. До категорії китів потрапляють і криптобіржі, що володіють величезними резервами монет для забезпечення ліквідності торгів, а також майнери і великі майнінгові пули, які видобувають активи в промислових масштабах і розпоряджаються значними сумами.

Дії китів трейдери відстежують дуже уважно, оскільки вони часто слугують індикаторами майбутніх рухів ринку. Для цього існують спеціальні аналітичні сервіси, які моніторять транзакції великих гаманців і виводять статистику в режимі реального часу. Наприклад, якщо кит переводить велику суму на біржу, це може означати, що він готується до продажу, що часто передвіщає падіння курсу. Якщо ж навпаки, кошти йдуть з бірж на холодні гаманці, це часто сприймається як сигнал до довгострокового зберігання активів і натяк на очікуване зростання.

Що таке ведмежий ринок

Ведмежий ринок — це період тривалого падіння цін на криптовалюти, коли більшість активів знижується, а учасники торгів втрачають оптимізм. Термін «ведмежий» пов’язаний з образом ведмедя, який атакує, опускаючи лапу вниз — так само, як рухається графік у такі періоди. Ведмежий ринок може тривати місяцями або навіть роками, як це відбувалося, наприклад, у 2018 році після піку ціни біткоїна.

У такі моменти трейдери стають обережнішими, надаючи перевагу утриманню капіталу в стейблкоїнах або взагалі виходу у фіат. Однак досвідчені інвестори використовують ведмежі цикли для накопичення активів за низькими цінами, розуміючи, що після спаду неминуче прийде фаза зростання.

Ринок бика в крипті

Протилежність ведмежому періоду — бичачий ринок, коли ціни активно зростають, а загальний настрій інвесторів оптимістичний. Назва пов’язана з образом бика, який атакує, піднімаючи роги вгору, що символізує зростання графіка. Під час бичачих трендів нові інвестори масово входять на ринок, обсяги торгів на біржах зростають, а багато альткоїнів показують доволі сильне зростання після тривалого простою.

Бичачий ринок при цьому зазвичай супроводжується ажіотажем, ейфорією і безліччю прогнозів про «нові історичні максимуми». Однак важливо пам’ятати, що навіть у такій ринковій фазі можливі різкі корекції і pump-dump схеми, тому розумне управління ризиками залишається одним з найважливіших факторів успіху.

Хто такі лосі на біржі

Лосі — це зафіксовані збитки в угодах на біржі. Вираз прийшов із жаргону традиційного трейдингу (слово loss співзвучне з «лосем») і безпосередньо пов’язане з поняттям «stop-loss» — ордером на автоматичну фіксацію втрат. Коли ціна активу йде проти відкритої позиції, то система закриває її по стопу, і трейдер тим самим «ловить лося».

У криптотрейдингу цей термін також актуальний, адже збитки у трейдерів усе ж нікуди не зникають. Навіть досвідчені учасники регулярно стикаються з ситуацією, коли потрібно прийняти збиток, щоб уникнути ще більших втрат. Головна відмінність успішних трейдерів від новачків — уміння правильно керувати ризиками і не допускати надмірних «лосів», які можуть з’їсти весь депозит.

Інші тварини в криптосленгу

Криптовалютний сленг на цьому не закінчується і багатий іншими «тваринними» термінами. Тут зустрічаються вівці, які сліпо слідують за натовпом, черепахи, що надають перевагу довгостроковим стратегіям, і навіть собаки, які символізують токени-меми на кшталт Dogecoin і Shiba Inu. Кожен новий ринковий цикл приносить свіжі слова й образи, що відображають настрій учасників.

У цій статті ми розібрали деяких із відомих представників «криптозоопарку», але це лише початок. У наступній частині ми продовжимо занурення у світ криптосленгу і розповімо про інші терміни, які допоможуть вам краще орієнтуватися в трейдингу і розуміти логіку гравців на ринку.