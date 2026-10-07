Як торгувати металами на криптобіржі: 5 ботів Veles на золото, срібло, мідь, платину та паладій

Чи можна заробляти на металі, який дешевшає? Так, і це показують п’ять ботів Veles на золото, срібло, платину, паладій і мідь. За останні три місяці всі п’ять ботів завершили з прибутком, а один приніс 18% до депозиту на металі, який за цей час подешевшав сильніше за інших.

Який це метал і скільки заробили інші боти, ви дізнаєтеся нижче. А ближче до кінця статті ви знайдете правило Veles, яке допоможе визначити потрібний баланс для своїх ботів лише за одним показником бектесту ще до запуску.

Добірка ботів на метали: результати за три місяці

Як читати таблицю:

Чистий прибуток — прибуток за закритими угодами після торгових комісій у відсотках від депозиту бота.

— прибуток за закритими угодами після торгових комісій у відсотках від депозиту бота. MAE до депозиту — максимальний плаваючий збиток: наскільки глибоко відкрита позиція йшла в мінус за весь період, у відсотках від депозиту.

— максимальний плаваючий збиток: наскільки глибоко відкрита позиція йшла в мінус за весь період, у відсотках від депозиту. Як змінилася ціна металу за період — скільки заробив би або втратив той, хто купив метал 5 липня і тримав його до 5 жовтня (Buy & Hold).

Бектести враховують комісії біржі. Бектести ботів на золото і срібло пораховані за тиковими даними, інші три — за хвилинними свічками. За кожним посиланням відкривається бектест з угодами, графіками та налаштуваннями, а за кнопкою «Редагувати бота» копія стратегії відкривається в конструкторі.

Чому ми обрали торгівлю саме цими п’ятьма металами

Ціни цих металів рухають різні причини:

Золото залежить від ставок ФРС, курсу долара та купівель центробанків.

залежить від ставок ФРС, курсу долара та купівель центробанків. Срібло коливається сильніше: 58% попиту на нього дає промисловість, а за прогнозом Silver Institute ринок срібла шостий рік поспіль у дефіциті.

коливається сильніше: 58% попиту на нього дає промисловість, а за прогнозом Silver Institute ринок срібла шостий рік поспіль у дефіциті. Платина та паладій залежать від автопрому: вони йдуть у каталізатори машин із двигуном внутрішнього згоряння.

залежать від автопрому: вони йдуть у каталізатори машин із двигуном внутрішнього згоряння. Мідь потрібна електромережам, електромобілям і дата-центрам, і у вересні її ціна оновила рекорд.

Таким чином, одна подія — рішення ФРС, новини автопрому чи будівництво дата-центрів — по-різному впливає на кожен метал, тому й боти на різні метали реагують на неї по-різному.

Якого бота на метали обрати

Обирайте бота за своєю ситуацією. У всіх п’яти ботів депозит 300 USDT і перехресна маржа, цифри — за три місяці, з 5 липня по 5 жовтня.

1. Готові до невеликих збитків, але не до довгих просідань

XAG/USDT LONG — бот на срібло, біржа Bybit, плече x5, зі стоп-лосом.

+13% до депозиту, срібло за цей час подешевшало на 3%

одна угода з 32 закрита за стоп-лосом, зі збитком 1 USDT

в угоді 37% часу, найдовша угода — 9 днів

Бот купує, коли RSI на хвилинному графіку нижче 35 та індикатор VMC показує дивергенцію, і добирає позицію трьома ордерами. Угоду закриває за сплеском обсягу, а стоп-лос спрацьовує, коли MACD на 4-годинному графіку перетинає нульову лінію.

2. Не готові втрачати гроші

XPT KELT LIMIT BOT — бот на платину, біржа Bitget, плече x3, без стоп-лосу.

MAE −8% депозиту — найменше просідання в добірці

+7% до депозиту, платина за цей час подорожчала на 3%

найдовша угода — 8 днів

Бот купує платину після різкого зниження за 15 хвилин, якщо індекс грошового потоку MFI опустився нижче 35. Прибуток фіксує двома частинами, після першої залишок позиції закривається не нижче середньої ціни входу. За три місяці він заробив менше, ніж склав його максимальний плаваючий збиток.

3. Хочете, щоб депозит не був увесь час в угоді

XPD OKX BOT — бот на паладій, біржа OKX, плече x5, без стоп-лосу.

в угоді 30% часу — найменше в добірці, найдовша угода — 7 днів

+18% до депозиту, хоча паладій подешевшав на 8%

MAE −15% депозиту — найглибше просідання в добірці

Бот входить, коли паладій перепроданий за CCI та RSI, і добирає позицію, тільки якщо перепроданість підтверджується на старших таймфреймах. Тейк-профіт — 1%. Як цей бот поводиться на різних біржах, ми розбирали в статті «Бот на паладій заробив 58%».

4. Готові пересидіти довге просідання заради максимального профіту

OKX XCU LONG (COPPER) BOT — бот на мідь, біржа OKX, плече x3, без стоп-лосу.

+19% до депозиту — найкращий результат у добірці, мідь за цей час подорожчала на 6%

в угоді 80% часу, найдовша угода — 13 днів

MAE −11% депозиту

Бот купує мідь після короткої корекції за сигналом каналу повернення до середнього (Mean Reversion Channel) і добирає позицію трьома ордерами, якщо ціна падає далі. Угоду закриває за сигналом індикатора WaveTrend.

5. Немає акаунту на біржі або тільки починаєте

Боти на золото і срібло працюють на Bybit, тому їх можна запустити через Veles Брокер без окремого акаунту на біржі.

PAXG/USDT LONG — бот на золото, біржа Bybit, плече x5, зі стоп-лосом.

+10% до депозиту, золото за цей час подешевшало на 1%

MAE −9% депозиту

найдовша угода — 16 днів

Бот купує відкат у висхідному тренді за сигналом каналу Кельтнера і добирає позицію п’ятьма ордерами. Прибуток фіксує за пробоєм верхньої межі зони Turtle, а стоп-лос спрацьовує, коли годинна свічка закривається нижче її нижньої межі. Інші стратегії на золото — у лютневій добірці ботів на дорогоцінні метали.

Що таке XAUUSDT, PAXG і як знайти токени металів на криптобіржі

Метали на криптобіржах торгуються двома способами.

Вічні (безстрокові) ф’ючерси на індекс ціни. Це контракти з тикерами XAUUSDT (золото), XAGUSDT (срібло), XPTUSDT (платина), XPDUSDT (паладій), XCUUSDT (мідь). Ціна контракту слідує за ціною металу на традиційному ринку, прибуток і збиток рахуються в USDT. Дати експірації в контракту немає, тому позицію можна тримати скільки завгодно, поки вистачає маржі. Щоб ціна контракту не відривалася від індексу, раз на кілька годин лонги і шорти платять одне одному фандинг: наприклад, на OKX по паладію та платині — кожні 4 години.

Токени, забезпечені металом. Найвідоміший — PAXG від Paxos: один токен відповідає одній тройській унції золота у злитках стандарту London Good Delivery, які зберігаються в Лондоні. На біржах є й ф’ючерси на PAXG — на такому контракті й працює золотий бот із добірки.

Як знайти метал на біржі. Відкрийте розділ безстрокових ф’ючерсів USDT-M і введіть у пошуку код металу: XAU, XAG, XPT, XPD, XCU або PAXG. У Veles метал обирається так само, як криптовалюта: при створенні бота вкажіть ф’ючерсний ринок біржі та пару, наприклад XAG/USDT.

Чому це зручно для приватного трейдера:

Немає брокера і біржового розкладу. Достатньо акаунту на криптобіржі. Контракти торгуються 24/7, а класичний ринок металів у вихідні закритий.

Достатньо акаунту на криптобіржі. Контракти торгуються 24/7, а класичний ринок металів у вихідні закритий. Невеликий поріг входу. Позицію можна відкрити на десятки USDT, а боти з добірки налаштовані на депозит 300 USDT.

Позицію можна відкрити на десятки USDT, а боти з добірки налаштовані на депозит 300 USDT. Угоди в обидва боки. Ф’ючерс дозволяє заробляти і на зростанні (лонг), і на падінні (шорт). Усі п’ять ботів у добірці — лонгові: вони купують на зниженні й продають на відскоку.

Про те, як Veles працює з акціями, сировиною та металами, ми писали в статті «Торгівля токенізованими активами через ботів Veles».

Який депозит тримати на біржі

Для ботів на перехресній маржі без стоп-лосу — на мідь, паладій і платину — у довідці Veles є правило:

Якщо MAE менший за депозит бота — тримайте на балансі біржі депозит × 2. Якщо MAE більший за депозит — тримайте MAE × 2. Якщо ботів кілька, сума їхніх MAE має бути не більшою за половину балансу.

Для ботів зі стоп-лосом — на золото і срібло — правило інше:

Збиток одного стопу має бути не більшим за 1% балансу. Отже, баланс — це збиток одного стопу × 100. Збиток за стопом оцініть заздалегідь — у бектесті або через «Передперегляд» у налаштуваннях бота.

Як запустити бота на метали у Veles

Зареєструйтеся на біржі, де працює обраний бот: OKX, Bybit або Bitget. Створіть на біржі API-ключ із правом торгівлі та без права виведення і підключіть його до Veles — інструкція. Відкрийте бектест бота за посиланням із таблиці та натисніть «Редагувати бота» — копія стратегії відкриється в конструкторі. Перевірте депозит і плече, за потреби подовжіть бектест на своїй біржі. Поповніть баланс за правилом вище і запустіть бота.

Якщо торгуєте на іншій біржі, спершу перевірте ту саму стратегію бектестом на ній: свічки та значення індикаторів на різних біржах відрізняються, і результат може змінитися.

Часті запитання Що таке XAUUSDT? XAUUSDT — вічний ф’ючерс на золото, прибуток і збиток за яким рахуються в USDT. XAU — міжнародний код золота, USDT — стейблкоїн, прив’язаний до долара. Контракт повторює ціну унції золота, сам метал при цьому не купується. Чим PAXG відрізняється від XAUUSDT? PAXG — токен, за яким стоїть фізичне золото: одна тройська унція в лондонському сховищі на один токен. XAUUSDT — контракт на індекс ціни золота без забезпечення металом. Для торгівлі ботом різниця невелика: обидва інструменти повторюють ціну золота. Як торгувати золотом на Bybit? На Bybit золото торгується вічними ф’ючерсами XAUUSDT і PAXG/USDT. Щоб угоди відкривав бот, підключіть акаунт Bybit до Veles по API і скопіюйте стратегію бота на золото з таблиці: його бектест побудований якраз на Bybit. Відкривати акаунт на Bybit необов’язково: можна торгувати через Veles Брокер, субакаунт Bybit створюється прямо з кабінету Veles. Чи можна торгувати металами без акаунту на біржі? Так, через Veles Брокер. Після верифікації в кабінеті Veles автоматично створюються субакаунт на Bybit, API-ключ до нього та прив’язка для ботів. Поповнити рахунок можна в USDT з криптогаманця або банківською картою через обмінник-партнер, від 10 USDT. Через Veles Брокер доступні метали, які торгуються на Bybit, — золото і срібло. Платини та паладію на Bybit немає. Чи можна торгувати металами у вихідні? Так. Ф’ючерси на метали на криптобіржах торгуються 24/7. У вихідні традиційний ринок закритий, тому ліквідність нижча, а спреди ширші. На OKX у цей час діє захист: індекс не може відхилитися від ціни закриття торгів більше ніж на 10%. Скільки потрібно грошей, щоб почати? У кожного бота з добірки депозит 300 USDT. Для ботів на мідь, паладій і платину за правилом Veles на біржі потрібно тримати 600 USDT. Для ботів на золото і срібло баланс підбирають так, щоб збиток одного стопу був не більшим за 1% балансу. Депозит можна зменшити, але тоді запустіть бектест заново і перевірте MAE під нову суму. Чи потрібно торгувати вручну? Ні. Торговий бот, або торговий робот, сам відкриває угоду за умовами входу, добирає позицію і закриває її за тейк-профітом, а в ботів зі стоп-лосом — і за стопом. Вам потрібно підключити біржу, запустити бота і стежити, щоб на балансі вистачало коштів. Чи підійде це новачку? Так. Досвід трейдингу не потрібен: стратегія вже налаштована і перевірена на бектесті, а бот сам відкриває і закриває угоди. Новачку простіше почати з Veles Брокер — не доведеться окремо реєструватися на біржі та створювати API-ключ. Перед запуском розберіться в MAE і правилі Veles для балансу — обидва описані вище в статті. У який метал краще вкладати? Залежить від того, що для вас важливіше. Якщо потрібна найбільша дохідність, за три місяці тесту найкращий результат у бота на мідь — +19% до депозиту. Якщо важливіше неглибоке просідання — у бота на платину, його MAE −8% депозиту. Якщо тільки починаєте, простіше запустити ботів на золото або срібло через Veles Брокер. Ціни металів рухають різні причини, тому кілька ботів на різні метали менше залежать від однієї події, ніж один бот. Чи можна запустити всі п’ять ботів на одному балансі? Можна. Сума MAE п’яти ботів — 163 USDT, а їхні депозити в сумі — 1 500 USDT. На перехресній маржі всі боти використовують спільний баланс, тому просідання одного зменшує запас для інших. Довідка Veles радить розподіляти ботів по субакаунтах — по 5–10 на кожен.

Матеріал носить інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати бектесту на історичних даних не гарантують аналогічну дохідність у майбутньому. Торгівля криптовалютою та ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.