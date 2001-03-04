ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIE-ФАЙЛІВ

1. Сайт використовує файли cookie для забезпечення доступності персоналізованих функцій та аналізу використання Сайту Veles.finance

Cookie-це невеликий файл, в якому зберігається певна інформація про пристрій доступу користувача (ПК, планшет, смартфон і т.д.). Коли пристрій отримує доступ до Веб-сайту Veles.finance, то сервер отримує cookie файл. Сервер може оцінювати інформацію, що зберігається у файлі cookie, використовуючи різні методи. Cookie файли дозволяють збирати статистичні дані про використання веб-сайту. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути використання файлів cookie в налаштуваннях свого браузера. Відзначимо, що якщо Користувач відключить використання файлів cookie, то робота деяких інтерактивних функцій сайту Veles.finance буде недоступна. Додаткову інформацію про обробку персональних даних за допомогою файлів cookie дивіться в розділі 4 Google Analytics.





2. Крім того, при кожному показі користувачеві окремої сторінки сайту, в лог-файлі сервера зберігаються наступні відомості:

● Дата і час доступу, статус, запит, який браузер користувача відправив на сервер, передані дані і посилання, з яких користувач отримав доступ до запитуваної сторінки сайту.

● Інформація з назвою і версією використовуваного Користувачем браузера, операційній системі користувача і країні користувача.





3. Veles.finance використовує дані лог-файлу сервера тільки в анонімній формі (тобто без будь-якого віднесення даних до конкретного користувача). Дані використовуються для статистичного аналізу, наприклад, щоб дізнатися, в які дні та в який час веб-сторінки Veles.finance найбільш популярні. Крім того, лог-файли сервера дозволяють Veles.finance виявляти можливі помилки, такі як несправні посилання або помилки програмного забезпечення.

Таким чином, Veles.finance може використовувати дані лог-файлів сервера для поліпшення сервісу Veles.finance.

Veles.finance залишає за собою право використовувати дані лог-файлів сервера, якщо є підозра, що користувачі використовують сервіс Veles.finance незаконним способом або порушуючи Угоду користувача.