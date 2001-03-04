Блокчейн мости - для чого вони потрібні і як з ними працювати

Сучасна криптовалютна екосистема являє собою різноманіття різних блокчейн-платформ, токенів і криптовалют. Кожна з них має свої унікальні характеристики, протоколи і правила функціонування. Однак у багатьох учасників ринку виникає необхідність у вільних міжблокчейнових транзакціях і щоб це було безпечно. Це і стало основною передумовою для розвитку технології блокчейн мостів.