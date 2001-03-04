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24 667 користувач

VELES — платформа для создания торговых ботов на крипто рынке

для трейдерів людей 💜

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24 667 користувач
Отримати $5 на тест

Доступні біржі:

Soon
KuCoin
Bingx
Soon
Bitget
HTX
Gate.io
Binance
Bybit
OKX

Статистика платформи

$ 39 469 860

Профіт користувачів

28 908 370

Циклів закрито

$ 17 396 015

Сума депозитів ботів

Огляди на VELES

🚀ЛУЧШИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ БОТОВ VELES FINANCE 2025 [Не Наблюдатель] youtube
Они заменили трейдеров youtube
Сколько боты Veles заработали за месяц? Тест готовых стратегий. youtube
Этот бот торгует лучше меня youtube
Они заменили трейдеров youtube
VELES БОТ (2023) Обзор и ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ по настройке бота youtube
Как Влад Кригер живет за счет торговых роботов? Новый Подкаст с CEO Veles! youtube
Алготрейдинг - это что? Неужели можно спать и зарабатывать? youtube
🚀ЛУЧШИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ БОТОВ VELES FINANCE 2025 [Не Наблюдатель] youtube
Они заменили трейдеров youtube
Сколько боты Veles заработали за месяц? Тест готовых стратегий. youtube

Готові стратегії

Немає часу вивчати налаштування? Виберіть перевірених ботів

coin

SUI Long

long , 1X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+9.45%

graph
Середній час в угоді
Мін. депозит 30 $
Ризик lightning lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

ADA Long

long , 3X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+29.59%

graph
Середній час в угоді 14Г
Мін. депозит 30 $
Ризик lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

AVAX Long

long , 2X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+12.02%

graph
Середній час в угоді
Мін. депозит 50 $
Ризик lightning lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

Squiz Bot

long , 1X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+6.94%

graph
Середній час в угоді
Мін. депозит 100 $
Ризик lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

ETH Long

long , 2X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+15.28%

graph
Середній час в угоді
Мін. депозит 300 $
Ризик lightning lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

BTC Long

long , 1X futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+9.48%

graph
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик lightning

copy СКОПІЮВАТИ

coin

BNB Miner

long spot

PNL% (МІСЯЦЬ)

+5.82%

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Середній час в угоді ДЕНЬ
Мін. депозит 300 $
Ризик lightning

copy СКОПІЮВАТИ

Почати заробляти
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Просто

Швидке та безпечне Налаштування ботів

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Швидко

Висока продуктивність і низька затримка при торгівлі

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Надійно

Veles не має доступу до ваших грошей на біржі

BingX OKX Bybit Binance Bybit Binance

Підключіть біржу в один клік

Використовуй Fast-API і підключайся до бірж всього за кілька секунд - починай заробляти з Veles

Підключити біржу

Функції платформи

Спотова та ф'ючерсна торгівля

Створюйте ботів, як на спотових, так і на ф'ючерсних ринках

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Управляє ризиками

Контролює ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-Лосс в беззбиток, Multi-Takes, Trailing Take Profit

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Гнучкі налаштування

Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому русі ринку

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Контролює процес 24/7

Обмежує максимальну кількість одночасно запущених ботів для захисту коштів

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Маркетплейс

Копіюйте торгові стратегії та сигнали досвідчених трейдерів

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Бектести Veles

Хочу спробувати
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Досвід минулого для профіту в майбутньому

Аналізуйте угоди і знаходите профітний результат за допомогою професійного інструменту тестування торгових стратегій на основі історичних даних

Хочу спробувати
Зниження ризиків

Зниження ризиків

Визначте потенційні помилки та слабкі місця ваших торгових стратегій

Економія часу

Економія часу

Тестуйте свої стратегії з Veles і уникайте довгого етапу збору статистики

Оцінка стратегії

Оцінка стратегії

Аналізуйте ваш потенційний профіт і збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів

Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

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Докладніше
referrals

Реферальна програма

Ми пропонуємо вам 30% від заробітку, який отримуватимуть залучені вами користувачі

Ваш заробіток з одного реферала складе до $15 в місяць

Дізнатися більше

Нічого не зрозуміло?

Тоді записуйся на безкоштовну ZOOM консультацію від Veles!

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Ми відкриті до співпраці з інфлюенсерами!

Якщо у вас є свій канал в соціальних мережах і ви хочете розповісти про Veles-заповніть форму для зворотного зв'язку

Співпрацювати

Veles-офіційний партнер бірж

Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж

Soon KuCoin
Bingx
Soon Bitget
HTX Gate.io Binance Bybit OKX
Soon KuCoin
Soon Bitget

Новини та блог

news-blog
Участь у WSOT і бонуси від Veles

Вітаємо вас, трейдери! Veles надає унікальну можливість отримати бонуси за торгівлю за нашою реферальною програмою, а також вступити в нашу команду для участі в найбільшому криптовалютному турнірі WSOT від Bybit.

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news-blog
Як іксувати монети Hamster на біржі? Консервативний спосіб від Veles

Мало хто знає, що, торгуючи на спотовому ринку, можна реалізувати стратегію під назвою «спот-шорт». Фактично шортити на споті не можна, проте за допомогою платформи Veles можна відтворити механіку продажу активу з подальшою купівлею того ж обсягу за нижчою ціною. Звідси і назва - «спот шорт». Простіше кажучи, ви отримали токени HMSTR або CATI і ввели їх на біржу (до речі, для стратегії підійде й альткоїн, який ви купили на минулому бичачому ринку). Потім бот, налаштування якого ми опишемо нижче, почне поступово продавати ці токени, одночасно розміщуючи ордери на купівлю за нижчою ціною. Щойно відбувається невелике зростання, бот продає ці токени і купує їх назад.

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news-blog
Криптовалюта чи акції - куди краще інвестувати?

Криптовалюти стали вкрай привабливою інвестицією для багатьох інвесторів, особливо з появою ETF (біржових інвестиційних фондів). Після досягнення піку близько 3 трильйонів доларів у 2021 році, загальна вартість усіх цих цифрових валют становить близько 2,3 трильйона доларів, згідно з даними CoinMarketCap.com. Серед них Біткоїн є найпопулярнішим, його капіталізація перевищує 1 трильйон доларів. Швидке збільшення вартості криптовалют змушує багатьох інвесторів задуматися про накопичення їх у своїх портфелях. Однак важливо розуміти, що акції та криптовалюти принципово різні активи, і будь-якому прибутку на ринку капіталів протиставлено ризик.

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news-blog
Лістинг хом'яка - перший запуск і підготовка до нього

У світі криптовалютних ігор з'являються все нові й нові проекти, які привертають увагу користувачів. Одним із таких проєктів є Hamster Kombat - гра, яка поєднує в собі простоту і захопливість геймплея з можливістю заробітку криптовалюти. У цій статті ми розглянемо, що таке Hamster Kombat, як підготуватися до його лістингу і які перспективи чекають на токени цього проєкту.

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news-blog
Ведмежий і бичачий ринок - зрозуміло про важливе

Подібності низхідних (ведмежих) і висхідних (бичачих) рухів ринку в тому, що вони відбуваються на підвищених обсягах в активах. Причина цих трендів у тому, що великі учасники (кити) набрали свої позиції і ці кошти потрібно реалізовувати. Коли кити відкупили весь попит або пропозицію на ринку, для них не складе труднощів зробити з ціною все, що їм завгодно.

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news-blog
Блокчейн мости - для чого вони потрібні і як з ними працювати

Сучасна криптовалютна екосистема являє собою різноманіття різних блокчейн-платформ, токенів і криптовалют. Кожна з них має свої унікальні характеристики, протоколи і правила функціонування. Однак у багатьох учасників ринку виникає необхідність у вільних міжблокчейнових транзакціях і щоб це було безпечно. Це і стало основною передумовою для розвитку технології блокчейн мостів.

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news-blog
Криптовалюта з нуля: як почати торгувати?

Якщо ви новачок у світі цифрових монет і хочете навчитися інвестувати в криптовалюти, докладна інструкція допоможе вам зробити перші кроки на шляху до успішної торгівлі. У світі, де криптовалюта стає все більш значущим активом, інвестори-початківці часто шукають надійний шлях для входження в цей динамічний ринок. Володіючи глибокими знаннями в галузі цифрових валют, наша команда готова поділитися своїм досвідом і надати цінні рекомендації, які допоможуть вам розібратися в нюансах торгівлі та інвестування в такі популярні монети, як біткоїн ($BTC), ефіріум ($ETH), ріпл ($XRP), солана ($SOL). Ми розглянемо, як вибрати відповідну біржу для укладання угод, освоїмо основи вибору торгових інструментів і дізнаємося, чому провідні криптовалюти заслуговують на вашу увагу. Підготуйтеся до того, щоб зробити обґрунтовані кроки на шляху до успішних інвестицій у світі криптовалют для початківців. Як почати торгувати на біржі криптовалют: корисні поради для новачків

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news-blog
Як інвестувати за допомогою торгових ботів?

Трейдери з нетерпінням очікують перехід ринку в бичачу фазу. І якщо ви розглядаєте питання інвестицій у перспективні криптовалютні проєкти, але не впевнені з організацією ефективного процесу, скористайтеся торговим ботом - він зробить це за вас. Торгові боти використовують певні умови та індикатори для здійснення угод на основі аналізу даних ринку. Технології Veles дають змогу автоматизувати спотову та ф'ючерсну торгівлю і знаходити потенційні точки входу.

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news-blog
Як торгувати ефективніше - за трендом чи проти нього?

Кожен трейдер насамперед відстежує розвиток ціни, купівельну спроможність і тенденцію ринку. Як правило, тренд - це феномен нетривалий. Частіше ціна ходить у флеті або боковиках, називати ці проторговки можна по-різному. Якщо дивитися річну картину біткоїна, який задає курс для всіх інших монет, то протягом цього часу біткоїн тільки й робить, що падає. Але якщо вивчити всю історію з моменту його появи, то він зростає. Вся справа в таймфреймі та циклах!

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Відповіді на поширені запитання

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ЗМІ про нас

Veles Finance предоставляет торговых ботов, которые автоматизируют торговлю криптовалютой и облегчают процесс торговли.

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Veles – платформа для создания криптотрейдинговых ботов

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Veles позволяет сэкономить свободное время настроив автоматическую торговлю

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Veles — платформа для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время

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Veles — простая и удобная платформа для создания ботов для торговли криптовалютами

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Veles — простая платформа для создания ботов на криптовалютном рынке

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Боты для криптовалютного трейдинга от Veles Finance

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Veles - платформа для тех, кто хочет автоматизировать торговлю и экономить свое время.

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Велес создан для людей. Платформа дает возможность автоматизировать торговлю 24/7

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Тем, у кого крипта в просадке: у Veles появилась стратегия для безопасного фарминга монет

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Veles Finance - платформа для создания торговых ботов на Binance

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