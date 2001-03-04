Спотова та ф'ючерсна торгівля
Створюйте ботів, як на спотових, так і на ф'ючерсних ринках
Статистика платформи
$ 79 743 086
Профіт користувачів
47 349 316
Циклів закрито
$ 418 429 395
Сума депозитів ботів
Немає часу вивчати налаштування? Виберіть перевірених ботів
BTC Long
PNL% (МІСЯЦЬ)
+9.48%
ETH Long
PNL% (МІСЯЦЬ)
+15.28%
Squiz Bot
PNL% (МІСЯЦЬ)
+6.94%
AVAX Long
PNL% (МІСЯЦЬ)
+12.02%
ADA Long
PNL% (МІСЯЦЬ)
+29.59%
SUI Long
PNL% (МІСЯЦЬ)
+9.45%
BNB Miner
PNL% (МІСЯЦЬ)
+5.82%
Використовуй Fast-API і підключайся до бірж всього за кілька секунд - починай заробляти з Veles
Управляє ризиками
Контролює ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-Лосс в беззбиток, Multi-Takes, Trailing Take Profit
Гнучкі налаштування
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому русі ринку
Контролює процес 24/7
Обмежує максимальну кількість одночасно запущених ботів для захисту коштів
Маркетплейс
Копіюйте торгові стратегії та сигнали досвідчених трейдерів
Аналізуйте угоди і знаходите профітний результат за допомогою професійного інструменту тестування торгових стратегій на основі історичних даних
Визначте потенційні помилки та слабкі місця ваших торгових стратегій
Тестуйте свої стратегії з Veles і уникайте довгого етапу збору статистики
Аналізуйте ваш потенційний профіт і збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів
Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Ми пропонуємо вам 30% від заробітку користувачів, яких ви залучите.
Ваш прибуток з одного реферала становитиме до $15 на місяць
Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж
Відповіді на поширені запитання
Нічого не зрозуміло?
Тоді записуйся на безкоштовну ZOOM консультацію від Veles!
