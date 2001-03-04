English Русский

VELES — платформа для створення торгових ботів на крипторинці

для трейдерів людей 💜

Користувачі Veles
Вибір понад 250 тис. трейдерів по всьому світу і провідних крипто бірж

OKX Bybit Binance Bingx Gate.io HTX Bitget
Презентація Veles Finance
Статистика платформи

$ 79 743 086

Профіт користувачів

47 349 316

Циклів закрито

$ 418 429 395

Сума депозитів ботів

Огляди на VELES

Готові стратегії

Немає часу вивчати налаштування? Виберіть перевірених ботів

BTC

BTC Long

long, 1X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+9.48%

Графік прибутковості
Середній час у угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик Рівень ризикуРівень ризикуРівень ризику

ETH

ETH Long

long, 2X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+15.28%

Графік прибутковості
Середній час у угоді
Мін. депозит 300 $
Ризик Рівень ризикуРівень ризику

DOGE

Squiz Bot

long, 1X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+6.94%

Графік прибутковості
Середній час у угоді
Мін. депозит 100 $
Ризик Рівень ризику

AVAX

AVAX Long

long, 2X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+12.02%

Графік прибутковості
Середній час у угоді
Мін. депозит 50 $
Ризик Рівень ризикуРівень ризику

ADA

ADA Long

long, 3X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+29.59%

Графік прибутковості
Середній час у угоді 14Г
Мін. депозит 30 $
Ризик Рівень ризику

SUI

SUI Long

long, 1X
futures

PNL% (МІСЯЦЬ)

+9.45%

Графік прибутковості
Середній час у угоді
Мін. депозит 30 $
Ризик Рівень ризикуРівень ризику

BNB

BNB Miner

long
spot

PNL% (МІСЯЦЬ)

+5.82%

Графік прибутковості
Середній час у угоді ДЕНЬ
Мін. депозит 300 $
Ризик Рівень ризику

Налаштування ботів
Висока продуктивність
Надійний захист
Налаштування ботів

Просто

Швидке та безпечне налаштування ботів

Висока продуктивність

Швидко

Висока продуктивність і низька затримка при торгівлі

Надійний захист

Надійно

Veles не має доступу до ваших грошей на біржі

Підключіть біржу в один клік

Використовуй Fast-API і підключайся до бірж всього за кілька секунд - починай заробляти з Veles

Підключити біржу

Функції платформи

Спотова та ф'ючерсна торгівля

Створюйте ботів, як на спотових, так і на ф'ючерсних ринках

Спотова та ф'ючерсна торгівля

Управляє ризиками

Контролює ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-Лосс в беззбиток, Multi-Takes, Trailing Take Profit

Інструменти керування ризиком

Гнучкі налаштування

Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому русі ринку

Гнучке налаштування з індикаторами

Контролює процес 24/7

Обмежує максимальну кількість одночасно запущених ботів для захисту коштів

Контроль процесу 24/7

Маркетплейс

Копіюйте торгові стратегії та сигнали досвідчених трейдерів

Маркетплейс стратегій

Бектести Veles

Робочий стіл із кодом бектестів Графік результатів бектестів
Планшет із кодом бектестів Графік на планшеті

Досвід минулого для профіту в майбутньому

Аналізуйте угоди і знаходите профітний результат за допомогою професійного інструменту тестування торгових стратегій на основі історичних даних

Зниження ризиків

Зниження ризиків

Визначте потенційні помилки та слабкі місця ваших торгових стратегій

Економія часу

Економія часу

Тестуйте свої стратегії з Veles і уникайте довгого етапу збору статистики

Оцінка стратегії

Оцінка стратегії

Аналізуйте ваш потенційний профіт і збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів

Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку яку Ви отримуєте при торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Графік комісії
Ілюстрація комісії
Реферальна програма Veles

Реферальна програма

Ми пропонуємо вам 30% від заробітку користувачів, яких ви залучите.

Ваш прибуток з одного реферала становитиме до $15 на місяць

Дізнатися більше

Нічого не зрозуміло?

Ми відкриті до співпраці з інфлюенсерами!

Декоративна зірка Декоративна зірка Декоративна сітка

Ми відкриті до співпраці з інфлюенсерами!

Якщо у вас є свій канал в соціальних мережах і ви хочете розповісти про Veles-заповніть форму для зворотного зв'язку

Співпрацювати

Veles - офіційний партнер бірж

Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж

OKX Bybit Binance Bingx Gate.io HTX Bitget
Відповіді на поширені запитання

Нічого не зрозуміло?

Тоді записуйся на безкоштовну ZOOM консультацію від Veles!

Консультація Veles

ЗМІ про нас

