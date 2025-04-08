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    • Move-to-Earn (M2E): Как зарабатывать на движении и почему интерес угас
    Дата публикации: 08.04.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 08.04.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 46

    Move-to-Earn (M2E): Как зарабатывать на движении и почему интерес угас

    Нарратив “двигайся, чтобы зарабатывать” был на пике своей популярности во время бычьего цикла 2021-2022 года. Многие сделали неплохие деньги буквально из воздуха, однако этот праздник не продлился долго.

    Что такое Move-to-Earn и как это работает?

    Move-to-Earn (M2E) – это концепция, которая позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту или токены за физическую активность, например ходьбу, бег или тренировки. В основе move to earn лежат мобильные приложения и блокчейн-технологии, которые отслеживают активность пользователей и вознаграждают их цифровыми активами.

    Принцип работы M2E-платформ следующий: пользователь устанавливает приложение, синхронизирует его со смартфоном или носимым устройством (например, фитнес-браслетом), выполняет физические упражнения и получает токены. Эти токены можно использовать внутри экосистемы проекта, обменивать на другие криптовалюты или выводить в фиат. Однако каждая платформа имеет свою экономическую модель, которая определяет правила начисления и использования наград.

    Расцвет M2E: когда и почему проекты стали популярны?

    Бум Move-to-Earn начался в 2021–2022 годах, когда рынок криптовалют был на подъеме, а концепция Play-to-Earn (P2E) уже доказала свою эффективность. Многие инвесторы и пользователи увидели в M2E возможность не только поддерживать активный образ жизни, но и зарабатывать на этом.

    Sweatcoin – пионер концепции

    Одним из первых популярных M2E-проектов стал Sweatcoin, некий фитнес на блокчейне. Он появился еще в 2015 году, но особую популярность получил в период роста интереса к Web3.

    Принцип работы Sweatcoin:

    Приложение отслеживает количество шагов пользователя с помощью сенсоров смартфона и GPS, после чего конвертирует их в Sweatcoins. Внутри экосистемы приложения эту валюту можно тратить на различные товары, услуги или пожертвования.

    Конвертация шагов в Sweatcoins:

    • 1,000 шагов = 0.95 SWC (с учетом комиссии на обработку данных).

    • Ежедневный лимит (без подписки Premium) – до 10 SWC.

    • С подпиской Premium можно получать в 2 раза больше монет.

    На что можно было тратить Sweatcoins:

    • Покупка товаров и услуг (электроника, подписки, купоны на скидки).

    • Пожертвования на благотворительность.

    • Обмен на $SWEAT (токен в блокчейне).

    Sweatcoins и их обмен на криптовалюту $SWEAT:

    В 2022 году Sweatcoin запустил криптовалюту $SWEAT на базе блокчейна NEAR Protocol, превратив шаги в реальный цифровой актив.

    Основные аспекты $SWEAT:

    • Появился в сентябре 2022 года через airdrop для пользователей Sweatcoin.

    • Можно торговать на биржах (BinanceBybitOKXHTXGate. io, и BingX).

    • Используется в Web3-пространстве по сей день (стейкинг, DeFi, DAO).

    Будущее проекта:

    Sweatcoin не останавливается на достигнутом и планирует расширять экосистему:

    • Запуск новых функций (NFT, DeFi-опции, миссии).

    • Развитие Sweat Economy – создание полноценного Web3-фитнес-мира.

    • Глобальная экспансия – интеграция в спортивные бренды и медицинские технологии.

    Genopets – игровой формат M2E

    Другим интересным проектом в сфере M2E, стал Genopets – первая в своем роде блокчейн-игра, совмещающая элементы Move-to-Earn и Play-to-Earn.

    Структура проекта:

    • Move-to-Earn – пользователи зарабатывают токены, выполняя физическую активность (монетизация шагов).

    • NFT-питомцы – уникальные цифровые существа, которые можно развивать и кастомизировать.

    • P2E-механика – возможность зарабатывать и торговать внутриигровыми активами.

    • Блокчейн Solana – высокая скорость транзакций и низкие комиссии.

    Механика работы Genopets:

    1. Ходьба и сбор энергии

    Каждый шаг пользователя конвертируется в энергию, которая используется для развития NFT-питомца.

    2. Развитие Genopet

    Полученную энергию можно тратить на:

    • Улучшение характеристик питомца.

    • Изменение внешнего вида (эволюция).

    • Участие в PvP-битвах и других игровых событиях.

    3. Экономика и заработок

    В игре есть две основные криптовалюты:

    $GENE (управляющий токен)

    • Используется для голосования в DAO.

    • Позволяет покупать эксклюзивные NFT.

    • Применяется для стейкинга и получения наград.

    $KI (игровой токен)

    • Используется для крафта предметов.

    • Позволяет ускорять развитие питомца.

    • Можно зарабатывать за активность и PvP-бои.

    Будущее проекта:

    • Развитие PvP-сражений – битвы между питомцами с возможностью зарабатывать $KI.

    • Внедрение новых Habitat-обновлений – расширение системы жилищ.

    • Интеграция новых игровых механик – квесты, испытания и другие активности.

    Почему интерес к Move-to-Earn снизился?

    Несмотря на впечатляющий старт, популярность Move-to-Earn-проектов начала угасать уже к концу 2022 года. Основными причинами стали не жизнеспособные экономические модели и технические сложности.

    Проблемы с токеномикой

    Большинство M2E-проектов столкнулись с неустойчивой токеномикой. Так как вознаграждения выдавались в виде токенов, их количество быстро росло, а спрос не успевал за предложением. К тому же, сильное влияние оказало и большое количество шортовых сделок на споте. Это приводило к инфляции и падению стоимости наград. Кроме того, отсутствие долгосрочной стратегии у некоторых проектов делало их финансовую модель неустойчивой.

    Высокая волатильность и обесценивание наград

    Как известно, крипто рынок в отличие от других финансовых рынков, наиболее подвержен высокой волатильности и, как показала практика, проекты M2E не стали исключением. По мере падения цен на токены, вознаграждения пользователей также планомерно стремились к уменьшению, вследствие чего заработок уже переставал быть мотивирующим фактором. В результате пользователи теряли интерес, ведь никакой другой практической пользы данные проекты предоставить не могли, потому совокупность всех этих факторов и привела к снижению ценности проектов.

    Остается ли у M2E будущее?

    Хотя Move-to-Earn потерял былую популярность, концепция остается перспективной при условии решения проблем токеномики, внедрения более устойчивых бизнес-моделей и наличия публичных дорожных карт. Некоторые Web3 приложения начинают экспериментировать с гибридными моделями монетизации, где move to earn проекты интегрируется с рекламными предложениями, подписками или даже медицинскими программами. 

    2024 и 2025 год знаменуются временем развития технологий нового уровня, таких как искусственный интеллект и расширенная реальность. Таким образом, M2E навряд ли исчезнет полностью, но, вероятно, благодаря технологиям эволюционирует в более устойчивые и интегрированные решения, просто на это нужно время.

    FAQ

    1. Можно ли реально заработать на M2E-проектах?
    Да, но доходность зависит от множества факторов: стоимости токенов, активности пользователей и состояния криптовалютного рынка. В долгосрочной перспективе заработок может снижаться из-за инфляции токенов.

    2. Какие самые популярные M2E-приложения?
    Гигантами M2E сектора можно назвать – Sweatcoin, STEPN, Genopets, Step App и Walken.

    3. Почему большинство M2E-проектов теряют популярность?
    Основные причины: неустойчивая токеномика, высокая волатильность наград и снижение интереса пользователей после падения доходности.

    4. Какие перспективы у Move-to-Earn?
    Если проекты смогут найти устойчивую модель монетизации и привлечь новых пользователей за счет интеграции с другими сервисами (медицинскими, игровыми, рекламными), то у M2E может быть будущее.

    5. Как выбрать надежный M2E-проект?
    Стоит обращать внимание на токеномику, стратегию развития, наличие реального спроса на токены и активность сообщества. Также важно учитывать репутацию разработчиков и партнеров проекта.

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