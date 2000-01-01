Вопрос автоматизации торгового процесса стоит в сфере криптовалютного трейдинга весьма остро. Для того, чтобы справиться с этой задачей было создано множество вариаций торговых ботов и одним из них является торговый бот Ripple XRP, который отлично выполняет все поставленные торговые задачи. В данной статье мы подробно рассмотрим, как работает данный торговый бот, его преимущества, функционал и стратегии применения.