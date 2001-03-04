Формат: Офис
Локация: Москва
Position: Бизнес-Ассистент / Помощник руководителя
Вилка: от 100 000 до 120 000 р.
Обязанности:
Административная поддержка руководителя (управление календарем, организация встреч, планирование поездок)
Ведение деловой переписки и документооборота
Координация внутренних и внешних коммуникаций
Подготовка презентаций и отчетов
Организация совещаний и бизнес-мероприятий
Контроль исполнения поручений руководителя
Работа с конфиденциальной информацией
Требования:
Опыт работы бизнес ассистентом от 2 лет обязателен
Продвинутый опыт работы в Word / Excel/ (не просто скопировать вставить, а именно знать большинство функций для быстрой работы с таблицами)
Навыки управления проектами (Asana / Jira/ Яндекс Трекер)
Продвинутые навыки работы с AI-инструментами
Понимание принципов эффективного составления промптов
Умение выбирать подходящие AI-инструменты под конкретные задачи
Уметь самостоятельно разбираться в задачах
Исполнительность и ответственность
Умение приоритизировать задачи
❗️ Будет плюсом:
Понимание крипто-рынка и желание развиваться в этом направлении
Опыт работы в крипто-проектах
Работа с Chat GPT / Perplexity / Claude AI
Условия:
График работы 5/2, полный день, полная занятость
Испытательный срок - 2 месяца
Международная компания, молодой коллектив
Заработная плата на момент испытательного срока - 100 000 рублей
далее 120 000 рублей ежемесячно + бонусы
Работа в уютном офисе в центре Москвы. Ближайшая станция метро: Фрунзенская
Работа в динамично развивающейся команде
Возможность карьерного роста
Современную технику, на которой удобно и приятно работать
Формат: Офис
Локация: Москва
Position: Руководитель отдела контента / Head of SMM-Content
Вилка: от 150 000 р.
👉🏻 Задачи:
- Создание новых рубрик и их развитие;
- Управлять SMM-командой (на данный момент 3 человека), создавать стратегию для каналов, масштабировать рилсы и отвечать за лидогенерацию из соцсетей, вести запуски в соцсетях;
- Создать контент-стратегию компании, поддерживать ее актуальность;
- Планировать контент-план на месяц;
- Генерировать идеи для контента (исследовать тему, анализировать конкурентов и западные блоги, предлагать идеи)
- Вести отчетность по своей деятельности;
- Выстроить процессы по ведению англоязычного контент.
ВАЖНО: Умение доступно писать о сложном, работать с большим объемом информации, находить нужное и интересное, структурировать материал;
👉🏻 Навыки:
- Обязательный опыт работы в крипто-проектах на позиции Head of SMM в нишах, связанных с финансами/криптовалютами/ инвестициями.
Важно понимание крипто-рынка и трейдинга (или готовность к погружению)
- Наличие портфолио с успешными кейсами в Telegram/YouTube/Twitter;
- Концептуальное и креативное, но при этом системное мышление: способность понять продуктовую суть проекта, транслировать ключевые смыслы через контент-систему;
- Бизнес-мышление: желание и умение разобраться в том, как работает и зарабатывает компания, какую бизнес-задачу выполняет конкретная единица контента (привлечь, прогреть, обучить, развлечь, продать);
- Умение организовывать командную работу и процессы в SMM: составить понятное ТЗ, спланировать и проконтролировать работу, уметь давать фидбек;
- Умение видеть боли, ожидания, мечты целевой аудитории и использовать это в контенте;
- Умение понимать и следовать tone of voice;
- Абсолютная грамотность и владение русским языком;
- Английский язык на уровне C1;
- Умение оперативно писать качественные тексты;
- Инициативность, способность работать без микроменеджмента. Выполнять задачу не ради галочки, а на результат;
- Умение работать в Figma, Photoshop.
👉🏻 Что мы предлагаем:
- Конкурентный уровень заработной платы от 150 000 + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании;
- График 5/2 - полный день, полная занятость;
- Испытательный срок - 3 месяца;
- Работа в уютном офисе в центре Москвы.
Ближайшая станция метро: Фрунзенская;
- Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок;
- Френдли команда, возможность влиять на процессы, тимбилдинги, внутренний мерч и прочие плюшки;
- Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для тебя.
🚀 Head of SMM — одна из ключевых ролей в команде маркетинга, рассматриваем кандидатов только с портфолио.
Формат: Офис
Локация: Москва
Position: Senior Rust Developer
Вилка: по договоренности
В настоящее время мы ищем ищем опытного и мотивированного Rust Developer. Мы развиваем новое направление компании и создаем core команду, которая будет заниматься движком для трейдинга на основе нашей платформы.
Задачи:
От 3-5 лет опыта разработки на Rust / C++;
Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;
Понимание основных алгоритмов и структур данных;
Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;
Опыт работы с Tokio и Actix Web
Будет плюсом:
Опыт Java / Kotlin;
Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript;
Обязанности:
Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах
Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей
Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы
Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов
Условия:
Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта
Работа в офисе в центре Москвы;
График 5/2 - полный день, полная занятость
Возможность карьерного роста;
Вы станете частью высококвалифицированной команды;
Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта
Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок
Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для Вас
Формат: Удаленно | Гибрид
Position: Контент-мейкер | Видеомейкер
Вилка: по договоренности
Задачи
Требования:
Условия:
Будет плюсом:
Формат: Удаленно | Офис
Position: UI/UX дизайнер
Вилка: от $2000
Требования:
Обязанности:
Будет плюсом:
Условия:
Формат: Офис
Локация: Бишкек
Position: DevOps engineer
Вилка: от $2000
Требования
Обязанности
Условия:
Формат: Офис
Локация: Бишкек
Position: Senior QA специалист
Вилка: от $2500
Основные обязанности
Требования
Будет плюсом
Условия
Формат: Офис
Локация: Москва
Position: Customer Support Specialist | Техническая поддержка
Вилка: от 100 000₽
Навыки:
Обязанности:
Что мы предлагаем:
Будет плюсом:
Формат: Офис
Локация: Москва
Position: SMM - manager | Копирайтер
Вилка: 70 000р - 80000р
Чем предстоит заниматься:
Навыки:
Требования:
Что мы предлагаем:
Будет плюсом:
Регистрируйтесь по нашим ссылкам и получите максимальные бонусы от бирж