Карьера в Veles Finance

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Бизнес-Ассистент / Помощник руководителя
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Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: Бизнес-Ассистент / Помощник руководителя

Вилка: от 100 000 до 120 000 р. 


Обязанности:

  • Административная поддержка руководителя (управление календарем, организация встреч, планирование поездок)

  • Ведение деловой переписки и документооборота

  • Координация внутренних и внешних коммуникаций

  • Подготовка презентаций и отчетов

  • Организация совещаний и бизнес-мероприятий

  • Контроль исполнения поручений руководителя

  • Работа с конфиденциальной информацией


Требования:

  • Опыт работы бизнес ассистентом от 2 лет обязателен

  • Продвинутый опыт работы в Word / Excel/ (не просто скопировать вставить, а именно знать большинство функций для быстрой работы с таблицами)

  • Навыки управления проектами (Asana / Jira/ Яндекс Трекер)

  • Продвинутые навыки работы с AI-инструментами

  • Понимание принципов эффективного составления промптов

  • Умение выбирать подходящие AI-инструменты под конкретные задачи

  • Уметь самостоятельно разбираться в задачах

  • Исполнительность и ответственность

  • Умение приоритизировать задачи


❗️ Будет плюсом:

  • Понимание крипто-рынка и желание развиваться в этом направлении

  • Опыт работы в крипто-проектах

  • Работа с Chat GPT / Perplexity / Claude AI


Условия:

  • График работы 5/2, полный день, полная занятость

  • Испытательный срок - 2 месяца

  • Международная компания, молодой коллектив

  • Заработная плата на момент испытательного срока - 100 000 рублей

далее 120 000 рублей ежемесячно + бонусы

  • Работа в уютном офисе в центре Москвы. Ближайшая станция метро: Фрунзенская

  • Работа в динамично развивающейся команде

  • Возможность карьерного роста

  • Современную технику, на которой удобно и приятно работать

Руководитель отдела контента / Head of SMM-Content
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Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: Руководитель отдела контента / Head of SMM-Content

Вилка: от 150 000 р.


👉🏻  Задачи: 

- Создание новых рубрик и их развитие;

- Управлять SMM-командой (на данный момент 3 человека), создавать стратегию для каналов, масштабировать рилсы и отвечать за лидогенерацию из соцсетей, вести запуски в соцсетях;

- Создать контент-стратегию компании, поддерживать ее актуальность;

- Планировать контент-план на месяц;

- Генерировать идеи для контента (исследовать тему, анализировать конкурентов и западные блоги, предлагать идеи)

- Вести отчетность по своей деятельности;

- Выстроить процессы по ведению англоязычного контент.

ВАЖНО:  Умение доступно писать о сложном, работать с большим объемом информации, находить нужное и интересное, структурировать материал;


👉🏻  Навыки:

- Обязательный опыт работы в крипто-проектах на позиции Head of SMM в нишах, связанных с финансами/криптовалютами/ инвестициями. 

 Важно понимание крипто-рынка и трейдинга (или готовность к погружению)

- Наличие портфолио с успешными кейсами в Telegram/YouTube/Twitter;

- Концептуальное и креативное, но при этом системное мышление: способность понять продуктовую суть проекта, транслировать ключевые смыслы через контент-систему;

- Бизнес-мышление: желание и умение разобраться в том, как работает и зарабатывает компания, какую бизнес-задачу выполняет конкретная единица контента (привлечь, прогреть, обучить, развлечь, продать);

- Умение организовывать командную работу и процессы в SMM: составить понятное ТЗ, спланировать и проконтролировать работу, уметь давать фидбек; 

- Умение видеть боли, ожидания, мечты целевой аудитории и использовать это в контенте;

- Умение понимать и следовать tone of voice;

- Абсолютная грамотность и владение русским языком;

- Английский язык на уровне C1;

- Умение оперативно писать качественные тексты;

- Инициативность, способность работать без микроменеджмента. Выполнять задачу не ради галочки, а на результат;

- Умение работать в Figma, Photoshop.


👉🏻  Что мы предлагаем:

- Конкурентный уровень заработной платы от 150 000 + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании;

- График 5/2 - полный день, полная занятость;

- Испытательный срок - 3 месяца;

- Работа в уютном офисе в центре Москвы.

Ближайшая станция метро: Фрунзенская;

- Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок;

- Френдли команда, возможность влиять на процессы, тимбилдинги, внутренний мерч и прочие плюшки;

- Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для тебя.


🚀  Head of SMM — одна из ключевых ролей в команде маркетинга, рассматриваем кандидатов только с портфолио.

Senior Rust Developer
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Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: Senior Rust Developer

Вилка: по договоренности

В настоящее время мы ищем ищем опытного и мотивированного  Rust Developer. Мы развиваем новое направление компании и создаем core команду, которая будет заниматься движком для трейдинга на основе нашей платформы.

Задачи:

  • От 3-5 лет опыта разработки на Rust / C++;

  • Опыт работы с PostgreSQL, Clickhouse, Redis, Kafka;

  • Понимание основных алгоритмов и структур данных;

  • Опыт разработки высоконагруженных приложений, оптимизации и отладки;

  • Опыт работы с Tokio и Actix Web

Будет плюсом:

  • Опыт Java / Kotlin;

  • Знание любого из скриптовых языков: Lua / Python / JavaScript;

Обязанности:

  • Разработка высоконагруженных систем для автоматизированной торговли на криптовалютных биржах

  • Участие в проектировании архитектуры и реализации новых функциональных возможностей

  • Оптимизация производительности и обеспечение стабильной работы системы

  • Активное взаимодействие с другими членами команды для обмена идеями и улучшения рабочих процессов

Условия:

  • Конкурентный уровень заработной платы + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и опыта

  • Работа в офисе в центре Москвы;

  • График 5/2 - полный день, полная занятость 

  • Возможность карьерного роста;

  • Вы станете частью высококвалифицированной команды;

  • Каждый сотрудник компании может влиять на функционал и развитие продукта

  • Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок 

  • Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для Вас

Контент-мейкер | Видеомейкер
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Формат: Удаленно | Гибрид 

Position: Контент-мейкер | Видеомейкер

Вилка: по договоренности

Задачи

  • Создание рилсов для каналов компании
  • Разработка идей и сценариев для видео
  • Монтаж видео
  • Работа со звуком и графикой

Требования:

  • Опыт работы в монтаже от 1 года
  • Знание основ видеомонтажа
  • Умение работать с Adobe Premiere Pro, After Effects(либо Sony Vegas, Final Cut)
  • Креативность, умение работать с идеями
  • Самоорганизация, ответственность
  • Понимание захвата внимания ЦА в коротких видео
  • Навык быстрого и качественного монтажа
  • Подтвержденные кейсы в создании рилсов.

Условия:

  • Работа в молодой и дружной команде
  • Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок
  • Возможность реализовать свой творческий потенциал
  • Платформа, над которой предстоит работа, станет бесплатной в использовании для тебя

 Будет плюсом:

  • Понимание крипто-рынка и желание развиваться в этом направлении
  • Опыт работы в крипто-проектах
UI/UX дизайнер
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Формат: Удаленно | Офис 

Position: UI/UX дизайнер

Вилка: от $2000

Требования:

  • Опыт работы не менее 2 лет в сфере UI/UX дизайна.
  • Знание инструментов дизайна, таких как Figma, Sketch, Photoshop, Adobe illustrator, Adobe XD и др.
  • Понимание принципов взаимодействия пользователей с интерфейсами.
  • Навыки создания прототипов и макетов.
  • Опыт в разработке дизайна для мобильных и веб-приложений.
  • Отличные коммуникативные навыки и способность эффективно взаимодействовать с различными участниками проекта.


Обязанности: 

  • Разработка и внедрение пользовательских интерфейсов для наших продуктов с учетом современных тенденций и лучших практик в области UI/UX дизайна.
  • Проведение исследований пользовательских потребностей и предоставление рекомендаций по улучшению интерфейсов.
  • Создание прототипов и макетов для визуализации концепций дизайна.
  • Взаимодействие с командой разработки для обеспечения эффективной интеграции дизайн-решений в процесс разработки.
  • Проведение тестирования пользовательского опыта и анализ обратной связи.


Будет плюсом:

  • Опыт работы с анимацией в интерфейсах.
  • Знание HTML, CSS, JavaScript.
  • Опыт работы с мобильными приложениями.


Условия:

  • График работы 5/2
  • Корпоративные мероприятия
  • Конкурентоспособная заработная плата в USD и бонусы
  • Участие в задачах, способствующих технологическому прогрессу
  • Оплата лицензий на Soft
  • Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок 
  • Платформа, над которой предстоит работа, станет бесплатной в использовании для тебя
DevOps engineer
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Формат: Офис 

Локация: Бишкек

Position: DevOps engineer

Вилка: от $2000

Требования

  • Опыт работы системным администратором или DevOps инженером от 3-х лет
  • Знание UNIX-подобных систем на уровне администратора
  • Опыт написания пайплайнов CI/CD для Gitlab
  • Понимание работы Gitlab registry/Docker registry/Nexus
  • Опыт разворачивания и поддержки кластеров Kubernetes, опыт в настройке CNI
  • Опыт администрирования и сборки контейнеров в Docker
  • Опыт настройки мониторинга Elasticsearch/Logstash/Kibana, Prometheus/Grafana или Zabbix
  • Понимание принципов работы с Git
  • Знание Ansible
  • Опыт администрирования HAproxy, PGPool, PostgreSQL
  • Опыт продвинутой настройки Nginx
  • Понимание модели OSI, топологии сетей


Обязанности

  • Разработка и поддержка комплексной инфраструктуры, в том числе настройка и управление контейнерами с помощью Docker и оркестрацией Kubernetes.
  • Внедрение и поддержка инфраструктурных решений на всех уровнях, включая серверы, сетевое оборудование(Сisco, MicroTik, D-Link) и облачные сервисы.
  • Автоматизация процессов непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) с использованием GitLab для обеспечения эффективности и стабильности.
  • Управление системами контроля версий, основанными на Git.
  • Оркестрация контейнеров и инфраструктуры с помощью Kubernetes.
  • Настройка и мониторинг производительности систем через Zabbix, Grafana, Prometheus и другие инструменты, обеспечивая своевременное реагирование на инциденты.
  • Конфигурирование и поддержание безопасности серверов и сетевых устройств, включая SSL и Vault.
  • Взаимодействие с командой разработчиков для внедрения лучших практик DevOps и повышения качества программного обеспечения.
  • Настройка и поддержка инструментов управления проектами и документацией, таких как Jira и Confluence.


Условия:

  • График 5/2 - полный день, полная занятость
  • Конкурентоспособная заработная плата в USD и бонусы
  • Бесплатный доступ к платформе
  • Оплачиваемые обеды (до 300 сом в день)
  • Perfomance-ревью дважды в год
  • Большой нетворкинг
  • Оплата лицензий на Soft и курсы
Senior QA
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Формат: Офис 

Локация: Бишкек

Position: Senior QA специалист

Вилка: от $2500

Основные обязанности

  • Разработка и выполнение тестовых стратегий и планов для обеспечения качества продукта.
  • Написание и поддержка автоматизированных тестов (UI, API, Performance, Load Testing).
  • Проведение функционального, регрессионного, интеграционного и нагрузочного тестирования.
  • Внедрение и настройка процессов QA в команде.
  • Анализ пользовательских сценариев, поиск и предложение улучшений.
  • Составление и управление документацией по тестированию.
  • Взаимодействие с командой разработки, аналитиками и продуктовым менеджером для достижения бизнес-целей.
  • Мониторинг качества релизов и обеспечение высокого уровня пользовательского опыта.
  • Тестирование мобильного приложения на IOS и Android


Требования

  • 5+ лет опыта работы в области тестирования, из них не менее 2 лет на позиции Senior QA.
  • Уверенное знание теории тестирования, методологий Agile/Scrum.
  • Опыт работы с инструментами автоматизации тестирования (например: Selenium, Cypress, TestNG, JUnit, Postman, JMeter).
  • Владение языками программирования (например, Java, Python, JavaScript) для написания тестов.
  • Опыт работы с системами CI/CD (например, Jenkins, GitLab CI, TeamCity).
  • Знание систем баг-трекинга (JIRA, Trello) и управления тестами (Qase.io).
  • Уверенное понимание REST API и инструментов тестирования API.
  • Опыт тестирования мобильных приложений.


Будет плюсом

  • Навыки работы с Docker/Kubernetes.
  • Знание основ безопасного тестирования (Security Testing)


Условия

  • Бесплатный доступ к платформе
  • Оплачиваемые обеды (до 300 сом в день)
  • Новый офис в Технопарке с современным оборудованием и комфортным пространством
  • Корпоративные мероприятия
  • Официальное трудоустройство
  • Предоставляем самое лучшее оборудование
  • Конкурентоспособная заработная плата в USD и бонусы
  • Возможности для профессионального роста и повышения
  • Участие в задачах, способствующих технологическому прогрессу
  • График работы 5/2 в офисе
  • Оплата лицензий на Soft
Support Lead | Руководитель отдела технической поддержки
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Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: Customer Support Specialist | Техническая поддержка

Вилка: от 100 000 

 Навыки:

  • Опыт работы в руководящей должности;
  • Знание английского языка на разговорном уровне;
  • Опыт поддержки и сопровождение решений;
  • Самоорганизация;
  • Умение находить подход к каждому пользователю;
  • Хорошие коммуникативные навыки;
  • Абсолютная грамотность и владение русским языком;
  • Знание SQL будет преимуществом; 


Обязанности:

  • Организовывать работу отдела технической поддержки;
  • Контроль SLA выполнения заявок, поступающих в рамках технической поддержки;
  • Поддерживать интеграции со смежными системами; 
  • Отправка информационных рассылок пользователям, работа с воронкой; 
  • Внедрение метрик качества обработки заявок;
  • Формирование базы знаний по вопросам пользователей (FAQ)


Что мы предлагаем:

  • График 5/2 - полный день, полная занятость
  • Конкурентный уровень заработной платы от 100 000 р + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании;
  • Испытательный срок - 3 месяца
  • Работа в уютном офисе в центре Москвы. Ближайшая станция метро: Фрунзенская
  • Платформа, над которой предстоит работать, станет навсегда бесплатной в использовании для тебя


Будет плюсом:

  • Понимание крипто-рынка и желание развиваться в этом направлении
  • Опыт работы в крипто-проектах
SMM - manager | Копирайтер
plus

Формат: Офис 

Локация: Москва

Position: SMM - manager | Копирайтер

Вилка: 70 000р - 80000р

Чем предстоит заниматься:

  • Написание SEO-адаптированных статей для VC и Яндекс Дзен, переводить их для публикации на англоязычных источниках;
  • Генерировать картинки в AI, редактировать их в Figma и Photoshop;
  • Написание и публикация постов в соц.сетях: основные TG и Instagram;
  • Написание сценариев для Reels и полноформатных видео на YouTube;
  • Работа с Telegram и E-mail рассылками под разную целевую аудиторию;
  • Ведение контент – плана и его своевременная реализация;
  • Ведение и развитие других каналов на английском и русском: Twitter, LinkedIn


Навыки:

  • ВАЖНО: Умение доступно писать о сложном, работать с большим объемом информации, находить нужное и интересное, структурировать материал;
  • Генерировать идеи для контента (исследовать тему, анализировать конкурентов и западные блоги, предлагать идеи)
  • Ведение и развитие других каналов на английском и русском: Twitter, LinkedIn
  • Навыки работы в различных CMS (WordPress) для Блога;
  • Понимание веб-дизайна (Figma и т.д.)
  • Загрузка и обновление контента на сайте и в приложении с учетом контент-плана (баннеры, сторис, лендинги, подборки и прочее)
  • Умение работать с текстом (копирайтинг, редактура, грамотность)


Требования:

  • Опыт работы контент-менеджером от 1 года
  • Абсолютная грамотность и владение русским языком
  • Английский язык на уровне B1
  • Умение оперативно писать качественные тексты
  • Инициативность, способность работать без микроменеджмента
  • Выполнять задачу не ради галочки, а на результат
  • Навыки работы в различных CMS (WordPress) для Блога


 Что мы предлагаем:

  • Заработная плата на момент испытательного срока - 70 000р - далее 80 000р ежемесячно. Возможен карьерный рост + бонусы.
  • График 5/2 - полный день, полная занятость 
  • Испытательный срок - 3 месяца
  • Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок 
  • Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для тебя


 Будет плюсом:

  • Понимание крипто-рынка и желание развиваться в этом направлении
  • Опыт работы в крипто-проектах

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