Формат: Офис

Локация: Москва

Position: Руководитель отдела контента / Head of SMM-Content

Вилка: от 150 000 р.





👉🏻 Задачи:

- Создание новых рубрик и их развитие;

- Управлять SMM-командой (на данный момент 3 человека), создавать стратегию для каналов, масштабировать рилсы и отвечать за лидогенерацию из соцсетей, вести запуски в соцсетях;

- Создать контент-стратегию компании, поддерживать ее актуальность;

- Планировать контент-план на месяц;

- Генерировать идеи для контента (исследовать тему, анализировать конкурентов и западные блоги, предлагать идеи)

- Вести отчетность по своей деятельности;

- Выстроить процессы по ведению англоязычного контент.

ВАЖНО: Умение доступно писать о сложном, работать с большим объемом информации, находить нужное и интересное, структурировать материал;





👉🏻 Навыки:

- Обязательный опыт работы в крипто-проектах на позиции Head of SMM в нишах, связанных с финансами/криптовалютами/ инвестициями.

Важно понимание крипто-рынка и трейдинга (или готовность к погружению)

- Наличие портфолио с успешными кейсами в Telegram/YouTube/Twitter;

- Концептуальное и креативное, но при этом системное мышление: способность понять продуктовую суть проекта, транслировать ключевые смыслы через контент-систему;

- Бизнес-мышление: желание и умение разобраться в том, как работает и зарабатывает компания, какую бизнес-задачу выполняет конкретная единица контента (привлечь, прогреть, обучить, развлечь, продать);

- Умение организовывать командную работу и процессы в SMM: составить понятное ТЗ, спланировать и проконтролировать работу, уметь давать фидбек;

- Умение видеть боли, ожидания, мечты целевой аудитории и использовать это в контенте;

- Умение понимать и следовать tone of voice;

- Абсолютная грамотность и владение русским языком;

- Английский язык на уровне C1;

- Умение оперативно писать качественные тексты;

- Инициативность, способность работать без микроменеджмента. Выполнять задачу не ради галочки, а на результат;

- Умение работать в Figma, Photoshop.





👉🏻 Что мы предлагаем:

- Конкурентный уровень заработной платы от 150 000 + бонусы. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании;

- График 5/2 - полный день, полная занятость;

- Испытательный срок - 3 месяца;

- Работа в уютном офисе в центре Москвы.

Ближайшая станция метро: Фрунзенская;

- Возможность развития и выход с нами на Зарубежный рынок;

- Френдли команда, возможность влиять на процессы, тимбилдинги, внутренний мерч и прочие плюшки;

- Платформа, над которой предстоит работа, станет навсегда бесплатной в использовании для тебя.





🚀 Head of SMM — одна из ключевых ролей в команде маркетинга, рассматриваем кандидатов только с портфолио.