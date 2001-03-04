В основе которого лежат собственные технологии, позволяющие находить рыночные неэффективности и зарабатывать на нихЗапустить бэктест
Настраивайте торговые параметры и повышайте прибыльность своих сделок
Проверяйте стратегии и ботов на миллионах свечей
Выявляйте слабые места своих стратегий, которые могут привести к потенциальным убыткам
Экспериментируйте с различными параметрами и находите наиболее прибыльные комбинации
Избавляйтесь от необходимости в долгосрочном сборе статистики и минимизируйте ошибки в своей стратегии
Анализируйте ваш потенциальный профит, убыток и оптимизируйте настройки торговых ботов
Проверяйте свои идеи на исторических данных и не рискуйте реальными деньгами
Почему именно бэктесты VELES?
Собственная база данных
Тестируйте свои торговые стратегии на реальных исторических данных – Veles предоставляет собственную базу минутных свечей для детального анализа потенциальной сделки
Управление несколькими ордерами
Анализируйте вход в сделку частями, набирая и разгружая позицию постепенно
Детальная статистика
Получайте всю необходимую информацию для оценки эффективности и улучшения своей торговой стратегии
Большой выбор торговых индикаторов
Применяйте торговые индикаторы для анализа перетока средств на рынке, волатильности, объемов торговли, а также для определения перекупленности или перепроданности монет
Хотите увеличить профит? – тестируйте стратегии с помощью бектестов Veles
Проверяйте свои идеи на исторических данных и не рискуйте реальными деньгами
Преимущества:
Проверяйте свои идеи на исторических данных и не рискуйте реальными деньгами
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