Что такое Solana бот?

Боты Solana – это алгоритмы, настроенные на получение прибыли путем спекуляций цен на данный актив.



Крипто-комьюнити считает солану достаточно весомым активом и следующим шагом в эволюции биткоина и криптовалют. Этот факт необходим для подкрепления уверенности в этом активе и что его можно спокойно торговать, не боясь скама.



Актив меньше чем за год смог преодолеть расстояние в почти 2000%. Это впечатляющие показатели и твердые основания на то, что этот актив можно и нужно торговать.





sol/usdt 1d



Солана-боты на платформе Veles полностью самостоятельно покупают и продают монеты, и от нас не требуется никаких действий, кроме первоначальной настройки бота.