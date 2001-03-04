Данные боты также используют алгоритмы для анализа рынка и выполнения сделок. Они следят за ценовыми изменениями и могут реагировать на них быстрее, чем человек. Автоматизированные системы будут непрерывно следовать заданному алгоритму, не отклоняясь от установленного курса. Они могут настраиваться на выполнение стратегий, таких как: ордера на покупку или продажу или сложные алгоритмы, учитывающих множество факторов.



Бот на платформе Veles функционирует по LONG и SHORT. Он также может работать в консервативном, умеренном и агрессивном режиме. Может применять фильтры для выбора моментов для сделок. Эти фильтры могут включать индикаторы технического анализа (среди популярных параметров можно выделить рыночные индикаторы, как RSI (индекс относительной силы), полосы Боллинджера и MACD (дивергенцию средних скользящих)) или сигналы с Trading View.



Кроме того, usdt-бот предоставляет отчёты о своей деятельности, отправляя уведомления о каждой сделке трейдеру в Telegram.

Торговые роботы освобождают пользователей от необходимости вручную следить за этими индикаторами. Когда рыночные условия соответствуют установленным критериям, бот самостоятельно закрывает сделки.