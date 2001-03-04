Комиссия составляет всего 20% и применяется только к прибыли, которую пользователь получает при торговле ботом (но не более 50 USDT за каждый вид торговли).
Если пользователь совершил сделку и заработал 1 USDT, то с внутреннего счета Veles будет списано 0.20 USDT в качестве комиссии. При этом комиссия будет взиматься в размере 20% от каждой прибыльной сделки, пока не накопится сумма в 50 USDT.
Когда лимит будет достигнут, комиссия будет приостановлена до начала нового месяца. Счетчик разграничивает комиссии на спотовом и фьючерсном рынках.
Чем больше торгуешь, тем выгоднее торговать с ботами Veles!
Бот торгует средствами, которые находятся на бирже пользователя. Любая заработанная прибыль также направляется на биржевой аккаунт. Однако API ключ ограничивает вывод средств с биржевого аккаунта. Поэтому для списания комиссии используется внутренний баланс на платформе Veles.
Безопасность средств пользователей - наш приоритет.Подробнее
Пополнить баланс на платформе Veles можно любым удобным способом и на любую сумму через сеть BEP20 нажав в личном кабинете на кнопку:Пополнить
Все зачисления автоматически переводятся в USDT для удобного отображения баланса. В будущем мы также планируем добавить возможность пополнения счета с помощью кредитных карт.
Бот продолжит функционировать даже в случае, если пользователь не пополнил баланс. Он будет закрывать прибыльные сделки, а комиссия будет списываться.
Это приведет к отрицательному балансу на аккаунте
При отрицательном балансе бот не сможет запустить новую сделку
Однако все активные сделки будут завершены в соответствии с заранее установленными условиями!
Регистрируйся, выполняй испытания и получай $5 на счет Veles для оплаты комиссий
Там пользователи делятся настройками и советами. Для зачисления бонуса необходимо пробыть в коммьюнити больше 15 минут.
Там пользователи делятся настройками и советами. Для зачисления бонуса необходимо пробыть в коммьюнити больше 15 минут.
Простой чат-бот, который ответит на все вопросы новичка. 10 минут и вы опытный пользователь Veles.
Простой чат-бот, который ответит на все вопросы новичка. 10 минут и вы опытный пользователь Veles.
Делись реферальной ссылкой с другом и получай бонус, если твой друг подключит Telegram или выполнит любое испытание.
Делись реферальной ссылкой с другом и получай бонус, если твой друг подключит Telegram или выполнит любое испытание.
Это нужно для того, чтобы следить сколько денег приносит бот, получать уведомления об ошибках бота, и быть в курсе последних новостей проекта.
Это нужно для того, чтобы следить сколько денег приносит бот, получать уведомления об ошибках бота, и быть в курсе последних новостей проекта.
API ключ позволяет Veles взаимодействовать с твоим аккаунтом на бирже и совершать автоматизированные сделки 24/7 без твоего участия.
API ключ позволяет Veles взаимодействовать с твоим аккаунтом на бирже и совершать автоматизированные сделки 24/7 без твоего участия.
Выбери из витрины или создай свою стратегию по которой начнет работать твой бот на платформе Veles.
Выбери из витрины или создай свою стратегию по которой начнет работать твой бот на платформе Veles.
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