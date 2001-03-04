В основі якого лежать власні технології, що дають змогу знаходити ринкові неефективності та заробляти на нихЗапустити бектест
Налаштовуйте торгові параметри і підвищуйте прибутковість своїх угод
Перевіряйте стратегії та ботів на мільйонах свічок
Виявляйте слабкі місця своїх стратегій, які можуть призвести до потенційних збитків
Експериментуйте з різними параметрами та знаходьте найбільш прибуткові комбінації
Позбавляйтеся необхідності в довгостроковому зборі статистики та мінімізуйте помилки у своїй стратегії
Аналізуйте ваш потенційний профіт, збиток і оптимізуйте налаштування торгових ботів
Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними грошима
Чому саме бектести VELES?
Власна база даних
Тестуйте свої торгові стратегії на реальних історичних даних - Veles надає власну базу хвилинних свічок для детального аналізу потенційної угоди
Керування кількома ордерами
Аналізуйте вхід в угоду частинами, набираючи і розвантажуючи позицію поступово
Детальна статистика
Отримуйте всю необхідну інформацію для оцінки ефективності та поліпшення своєї торгової стратегії
Великий вибір торгових індикаторів
Застосовуйте торгові індикатори для аналізу перетікання коштів на ринку, волатильності, обсягів торгівлі, а також для визначення перекупленості або перепроданості монет
Немає часу вивчати налаштування? Вибери перевірених ботів
Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними
Переваги:
Перевіряйте свої ідеї на історичних даних і не ризикуйте реальними
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Фунціонал Veles finance - безмежний, але й донині його оновлюють і додають нові функції, які здатні порадувати будь-якого досвідченого користувача