Бектести Veles

Як провести бектест?

Перед тим як приступити до запуску бектесту, почніть зі створення власного бота. Ви можете автоматизувати вашу стратегію або розробити нову, використовуючи індикатори та різні фільтри для старту. Після повного налаштування бота вам буде запропоновано запустити бектест - ми рекомендуємо перевіряти торгові стратегії перед запуском, щоб мінімізувати ризики і збільшити профіт.