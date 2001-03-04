Ці боти також використовують алгоритми для аналізу ринку і виконання угод. Вони стежать за ціновими змінами і можуть реагувати на них швидше, ніж людина. Автоматизовані системи будуть безперервно слідувати заданому алгоритму, не відхиляючись від встановленого курсу. Вони можуть налаштовуватися на виконання стратегій, як-от: ордери на купівлю або продаж, або складні алгоритми, що враховують безліч чинників.





Бот на платформі Veles функціонує за LONG і SHORT. Він також може працювати в консервативному, помірному та агресивному режимі. Може застосовувати фільтри для вибору моментів для угод. Ці фільтри можуть включати індикатори технічного аналізу (серед популярних параметрів можна виділити такі ринкові індикатори, як RSI (індекс відносної сили), смуги Боллінджера і MACD (дивергенцію середніх ковзних)) або сигнали з Trading View.





Крім того, usdt-бот надає звіти про свою діяльність, надсилаючи повідомлення про кожну угоду трейдеру в Telegram.

Торгові роботи звільняють користувачів від необхідності вручну стежити за цими індикаторами. Коли ринкові умови відповідають встановленим критеріям, бот самостійно закриває угоди.