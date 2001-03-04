З кожним роком дедалі більше трейдерів переходять на автоматизовані системи для торгівлі криптовалютою, і Ethereum (ETH) є одним із ключових активів для цього виду торгівлі.
Актуальні дані щодо Ethereum (ETH) на жовтень 2024 року (згідно з CoinMarketCap) показують такі ключові метрики:
На поточний момент мережа Ethereum залишається провідним активом для децентралізованих застосунків і торгових систем, що також впливає на його привабливість для трейдерів та інвесторів.
Алгоритмічні рішення ETH дають змогу учасникам ринку виконувати угоди 24/7, мінімізувати вплив емоційного фону і поліпшити ефективність роботи. У цій статті ми розглянемо, що таке ETH боти, як вони працюють, де їх можна використовувати, і які плюси та мінуси має їхнє використання.
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
ETH RSI + BB
|
+11%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH SuperTrend
|
+14%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MRC
|
+16%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH risk Grid
|
+20%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
|
ETH MACD + RSI
|
+21%
|1Д
|$1000
|
|Спробувати
ETH RSI + BB
Long 1x Futures
ETH SuperTrend
Long 1x Futures
ETH MRC
Long 1x Futures
ETH risk Grid
Long 1x Futures
ETH MACD + RSI
Long 1x Futures
ETH бот - це програма, створена для автоматизації торгівлі криптовалютою Ethereum. Бот виконує за користувача різні торгові операції на основі заздалегідь заданих параметрів. Це охоплює купівлю і продаж Ethereum у потрібні моменти, аналіз ринку та управління ризиками.
Ефір-боти на платформі Veles можуть працювати як на основі простих стратегій (наприклад, купівля і продаж на певних рівнях), так і на основі складних алгоритмів, що враховують безліч індикаторів і даних про ринок. Це робить їх ефективним інструментом як для трейдерів-початківців, так і для професіоналів.
ETH боти Veles працюють за алгоритмами, які аналізують поточні ринкові дані й автоматично укладають угоди на біржах. Ось основні кроки їхньої роботи:
Оптимізація результатів: Боти Veles мають можливість тестування стратегій на історичних даних (бектестінг), що допомагає оптимізувати алгоритми і поліпшити торгові результати.
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Платформа Veles пропонує доступ до найкращих ботів для торгівлі Ethereum та іншими криптовалютами. Після реєстрації надається доступ до готових налаштувань ботів, які можна копіювати, редагувати і тестувати за допомогою бектестів перед запуском на реальній біржі. Новим користувачам нараховується до 5 USDT.
При успішному закритті угоди ботом, система стягує комісію в розмірі 20% від валового прибутку (Gross-profit). При цьому максимальна сума списання становить 50 USDT на місяць за ф'ючерсні та 50 USDT за спотові угоди.
Якщо угода виявилася збитковою або була скасована, комісія не стягується.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Ефір боти можуть бути використані на різних криптовалютних біржах, які надають підтримку для API-інтеграцій. Ось список популярних бірж для використання Ethereum ботів:
Ніхто не знає, куди піде ціна найближчим часом, тому бот DCA просто купує ефір через рівні проміжки (наприклад, раз на годину або раз на тиждень) за тією ціною, яка доступна на торгах, і розраховує на те, що в майбутньому зможе продати їх дорожче. А історичні дані показують, що ці очікування досі завжди виявлялися виправданими.
Grid trading - це торгівля сіткою або решіткою. Сітковий бот виставляє кілька ордерів на купівлю за курсами, нижчими за поточну ринкову ціну. Коли ордер спрацьовує, бот виставляє заявку на продаж за вищим курсом. Після продажу знову виставляється ордер на купівлю. Таким чином, бот завжди оперує решіткою з декількох ордерів на купівлю і продаж, отримуючи прибуток від коливань курсу.
Автоматизація процесів: Боти дають змогу торгувати цілодобово, без необхідності участі трейдера. Це особливо важливо на криптовалютному ринку, який працює 24/7. Автоматизація не тільки звільняє час трейдера, а й виключає людські помилки.
Швидкість реакцій: Торгові боти можуть миттєво реагувати на зміну ринкових умов. Боти здатні виконувати сотні угод за хвилину, що робить їх незамінними під час використання високочастотних торгових стратегій.
Усунення емоцій: Боти суворо дотримуються алгоритмів і стратегії, заданої користувачем, що дає змогу уникнути емоційної торгівлі та дотримуватися довгострокових планів.
Різноманітність стратегій: Боти підтримують безліч різних торгових стратегій. Крім того, трейдери можуть тестувати нові стратегії за допомогою бектестів Veles, що дає змогу мінімізувати ризики до реального застосування.
Залежність від налаштування: Успіх роботи торгового бота безпосередньо залежить від правильності його налаштувань. Неправильна конфігурація може призвести до того, що бот купуватиме активи за невигідною ціною або продаватиме їх у збиток.
Технічні складнощі: Користувачам можуть знадобитися навички роботи з API, розуміння торгових алгоритмів і здатність тестувати й оптимізувати стратегії. Однак, платформа Veles максимально спрощує ці процеси.
Ризики безпеки: При використанні торгових ботів через API-з'єднання з біржею існує ризик безпеки. Щоб уникнути цього, важливо обмежити права доступу бота тільки читанням і записом торгових ордерів.
Залежність від ринкових умов: Боти працюють на основі заздалегідь заданих стратегій та історичних даних. Це може стати проблемою, якщо ринок різко зміниться або стратегія не врахує несподіваних факторів, як-от раптові новини або зміни в економіці.
Статистика платформи
$ 39 469 860
Профіт користувачів
28 908 370
Циклів закрито
$ 17 396 015
Сума депозитів ботів
Автоматизовані торгові боти для Ethereum стають важливим інструментом для трейдерів, завдяки своїй здатності здійснювати операції 24/7 без втручання людини. З їхньою допомогою користувачі можуть скоротити вплив емоцій на торгівлю, підвищити швидкість реакції на ринкові зміни і використовувати безліч стратегій. Однак ефективність ботів залежить від правильності їх налаштування і постійного моніторингу ринкових умов. Veles пропонує зручні та безпечні рішення для автоматизації торгівлі, надаючи доступ до тестування стратегій, налаштування алгоритмів і контролю ризику, що робить платформу придатною як для новачків, так і для професіоналів.