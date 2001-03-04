Найкращі Ефір боти

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З кожним роком дедалі більше трейдерів переходять на автоматизовані системи для торгівлі криптовалютою, і Ethereum (ETH) є одним із ключових активів для цього виду торгівлі.


Актуальні дані щодо Ethereum (ETH) на жовтень 2024 року (згідно з CoinMarketCap) показують такі ключові метрики:


  • Ринкова капіталізація: приблизно $315 млрд.
  • Обсяг добової торгівлі: близько $16 млрд.
  • Циркулююча пропозиція: 120,39 млн ETH.


На поточний момент мережа Ethereum залишається провідним активом для децентралізованих застосунків і торгових систем, що також впливає на його привабливість для трейдерів та інвесторів.


Алгоритмічні рішення ETH дають змогу учасникам ринку виконувати угоди 24/7, мінімізувати вплив емоційного фону і поліпшити ефективність роботи. У цій статті ми розглянемо, що таке ETH боти, як вони працюють, де їх можна використовувати, і які плюси та мінуси має їхнє використання.

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Топ 5 найкращих торгових ботів
для Ethereum

Бот Графік PNL% (місяць) Середній час в угоді Мінімальний депозит Ризик
ETH RSI + BB
ETH RSI + BB
Long 1x
Futures
+11%
 $1000
Спробувати
ETH SuperTrend
ETH SuperTrend
Long 1x
Futures
+14%
 $1000
Спробувати
ETH MRC
ETH MRC
Long 1x
Futures
+16%
 $1000
Спробувати
ETH risk Grid
ETH risk Grid
Long 1x
Futures
+20%
 $1000
Спробувати
ETH MACD + RSI
ETH MACD + RSI
Long 1x
Futures
+21%
 $1000
Спробувати
coin

ETH RSI + BB

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +11%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

ETH SuperTrend

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +14%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

ETH MRC

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +16%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

ETH risk Grid

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +20%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
coin

ETH MACD + RSI

Long 1x Futures

graph
PNL% (МІСЯЦЬ) +21%
Середній час в угоді
Мін. депозит 1000 $
Ризик
Спробувати
Що таке ETH бот?

ETH бот - це програма, створена для автоматизації торгівлі криптовалютою Ethereum. Бот виконує за користувача різні торгові операції на основі заздалегідь заданих параметрів. Це охоплює купівлю і продаж Ethereum у потрібні моменти, аналіз ринку та управління ризиками.

Ефір-боти на платформі Veles можуть працювати як на основі простих стратегій (наприклад, купівля і продаж на певних рівнях), так і на основі складних алгоритмів, що враховують безліч індикаторів і даних про ринок. Це робить їх ефективним інструментом як для трейдерів-початківців, так і для професіоналів.

Як працюють Ethereum боти?

ETH боти Veles працюють за алгоритмами, які аналізують поточні ринкові дані й автоматично укладають угоди на біржах. Ось основні кроки їхньої роботи:


  1. Аналіз ринку: Бот відстежує ринкові дані в реальному часі, такі як ціна Ethereum, обсяг торгів і тренди. Цей аналіз дає йому змогу визначати оптимальні моменти для входу і виходу з угод.
  2. Використання індикаторів: Багато ботів інтегровані з технічними індикаторами, такими як RSI і MACD. Ці індикатори допомагають боту приймати рішення про те, коли купувати або продавати Ethereum.
  3. Укладення угод: Бот підключається до біржі через API (підключити API в один клік), що дає йому змогу швидко й автоматично виконувати торговельні операції, як-от виставлення ордерів на купівлю або продаж.
  4. Автоматизація стратегій: ETH-боти дають змогу користувачам впроваджувати різні торгові стратегії, як-от скальпінг, арбітраж, DCA (усереднення ціни) і грід (торгівля по сітці).


Оптимізація результатів: Боти Veles мають можливість тестування стратегій на історичних даних (бектестінг), що допомагає оптимізувати алгоритми і поліпшити торгові результати.

Як запустити бота Ethereum
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Реєстрація

Пройдіть реєстрацію на платформі Veles

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Біржа

Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API

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Торговий бот

Виберіть готового бота або налаштуйте самі

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Готово

Тепер повторимо на практиці

Пройти реєстрацію

Наші ціни

Платформа Veles пропонує доступ до найкращих ботів для торгівлі Ethereum та іншими криптовалютами. Після реєстрації надається доступ до готових налаштувань ботів, які можна копіювати, редагувати і тестувати за допомогою бектестів перед запуском на реальній біржі. Новим користувачам нараховується до 5 USDT.



При успішному закритті угоди ботом, система стягує комісію в розмірі 20% від валового прибутку (Gross-profit). При цьому максимальна сума списання становить 50 USDT на місяць за ф'ючерсні та 50 USDT за спотові угоди.


Якщо угода виявилася збитковою або була скасована, комісія не стягується.

commission
commission
Ми заробляємо тільки тоді, коли заробляєте Ви

Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць

Детальніше
Біржі для ефір ботів

Ефір боти можуть бути використані на різних криптовалютних біржах, які надають підтримку для API-інтеграцій. Ось список популярних бірж для використання Ethereum ботів:


  1. Binance - найбільша криптовалютна біржа у світі за обсягом торгів. Вона надає потужні API для створення та інтеграції торгових ботів, підтримує безліч криптовалютних пар, включно з ETH, і пропонує доступ до спотової та ф'ючерсної торгівлі.
  2. Bybit - одна з провідних платформ для деривативів. Вона пропонує швидкі та надійні API для автоматизації торгівлі. Bybit підходить для трейдерів, які шукають високий рівень ліквідності та гнучкі інструменти для управління ризиками.
  3. BingX - біржа, орієнтована на копі-трейдинг і автоматизовані системи. BingX також підтримує API-інтеграцію, що дає змогу використовувати торгових ботів для торгівлі ETH та іншими криптовалютами.
  4. OKX - популярна біржа з широким набором інструментів для торгівлі та стейкінгу. OKX активно підтримує торгівлю через API, що робить її чудовим майданчиком для використання ботів.
  5. Gate.io - одна з найстаріших криптовалютних бірж, відома своїми безліччю торгових пар і підтримкою нових токенів. Вона пропонує інтеграцію торгових ботів через API, що особливо зручно для автоматизації торгівлі ETH.
  6. HTX (колишня Huobi) - міжнародна криптобіржа з широким спектром послуг для трейдерів. HTX пропонує API-доступ і підтримує використання ботів для автоматичної торгівлі ETH та іншими активами.
Bingx

Bingx

2 399 бота
HTX

HTX

663 бота
Gate.io

Gate.io

12 781 бота
Binance

Binance

175 033 бота
Bybit

Bybit

511 961 бота
OKX

OKX

42 910 бота

Види ботів

DCA

Ніхто не знає, куди піде ціна найближчим часом, тому бот DCA просто купує ефір через рівні проміжки (наприклад, раз на годину або раз на тиждень) за тією ціною, яка доступна на торгах, і розраховує на те, що в майбутньому зможе продати їх дорожче. А історичні дані показують, що ці очікування досі завжди виявлялися виправданими.

Grid

Grid trading - це торгівля сіткою або решіткою. Сітковий бот виставляє кілька ордерів на купівлю за курсами, нижчими за поточну ринкову ціну. Коли ордер спрацьовує, бот виставляє заявку на продаж за вищим курсом. Після продажу знову виставляється ордер на купівлю. Таким чином, бот завжди оперує решіткою з декількох ордерів на купівлю і продаж, отримуючи прибуток від коливань курсу.

Функції торгового бота Ethereum
Торгівля спот і ф'ючерсами
Створення ефір-ботів на спотових і ф'ючерсних ринках
Управління ризиками
Контролюйте ризик і прибутковість за допомогою інструментів: Стоп-лосс до беззбитковості, мультитейки, трейлінг тейк-профіт
Гнучке налаштування
Використовуйте і комбінуйте різні індикатори (CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, сигнали TradingView) для якісної торгівлі в будь-якому напрямку ринку
Трейдинг 24/7
Відкривайте і закривайте угоди з ефір-ботом 24 години на добу 7 днів на тиждень. Роботу не потрібна ніч для відпочинку
Бектести
Тестуйте стратегії та ботів на реальних історичних даних

Плюси та мінуси

Плюси

  • Автоматизація процесів: Боти дають змогу торгувати цілодобово, без необхідності участі трейдера. Це особливо важливо на криптовалютному ринку, який працює 24/7. Автоматизація не тільки звільняє час трейдера, а й виключає людські помилки.

  • Швидкість реакцій: Торгові боти можуть миттєво реагувати на зміну ринкових умов. Боти здатні виконувати сотні угод за хвилину, що робить їх незамінними під час використання високочастотних торгових стратегій.

  • Усунення емоцій: Боти суворо дотримуються алгоритмів і стратегії, заданої користувачем, що дає змогу уникнути емоційної торгівлі та дотримуватися довгострокових планів.

  • Різноманітність стратегій: Боти підтримують безліч різних торгових стратегій. Крім того, трейдери можуть тестувати нові стратегії за допомогою бектестів Veles, що дає змогу мінімізувати ризики до реального застосування.

Мінуси

  • Залежність від налаштування: Успіх роботи торгового бота безпосередньо залежить від правильності його налаштувань. Неправильна конфігурація може призвести до того, що бот купуватиме активи за невигідною ціною або продаватиме їх у збиток.

  • Технічні складнощі: Користувачам можуть знадобитися навички роботи з API, розуміння торгових алгоритмів і здатність тестувати й оптимізувати стратегії. Однак, платформа Veles максимально спрощує ці процеси.

  • Ризики безпеки: При використанні торгових ботів через API-з'єднання з біржею існує ризик безпеки. Щоб уникнути цього, важливо обмежити права доступу бота тільки читанням і записом торгових ордерів.

  • Залежність від ринкових умов: Боти працюють на основі заздалегідь заданих стратегій та історичних даних. Це може стати проблемою, якщо ринок різко зміниться або стратегія не врахує несподіваних факторів, як-от раптові новини або зміни в економіці.

Статистика платформи

$ 39 469 860

Профіт користувачів

28 908 370

Циклів закрито

$ 17 396 015

Сума депозитів ботів

Висновок

Автоматизовані торгові боти для Ethereum стають важливим інструментом для трейдерів, завдяки своїй здатності здійснювати операції 24/7 без втручання людини. З їхньою допомогою користувачі можуть скоротити вплив емоцій на торгівлю, підвищити швидкість реакції на ринкові зміни і використовувати безліч стратегій. Однак ефективність ботів залежить від правильності їх налаштування і постійного моніторингу ринкових умов. Veles пропонує зручні та безпечні рішення для автоматизації торгівлі, надаючи доступ до тестування стратегій, налаштування алгоритмів і контролю ризику, що робить платформу придатною як для новачків, так і для професіоналів.

Відповіді на поширені запитання

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