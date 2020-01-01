Solana, одна з найбільш швидкозростаючих блокчейн-платформ, привертає все більшу увагу трейдерів завдяки своїй високій швидкості транзакцій і низьким комісіям. У зв'язку з цим з'являється безліч автоматизованих торгових рішень, які допомагають трейдерам ефективно управляти своїми активами.
Автоматизація торгівлі на криптовалютному ринку дає змогу трейдерам більше часу приділяти реальному життю, зберігаючи при цьому внутрішню гармонію і стабільний емоційний стан.
Алготрейдинг дає змогу оцифрувати і запрограмувати вашу торгову стратегію, виключаючи всі зайві деталі. Краса в мінімалізмі. Так було, є і буде завжди.
|Бот
|Графік
|PNL% (місяць)
|Середній час в угоді
|Мінімальний депозит
|Ризик
|
SOL MRC+ADX
|
+21%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL risk
|
+21%
|15Ч
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Diver
|
+25%
|9Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL MRC+RSI
|
+31%
|2Д
|$1000
|
|Спробувати
|
SOL Channel
|
+31%
|3Д
|$1000
|
|Спробувати
SOL MRC+ADX
Long 1x Futures
SOL risk
Long 1x Futures
SOL Diver
Long 1x Futures
SOL MRC+RSI
Long 1x Futures
SOL Channel
Long 1x Futures
Боти Solana - це алгоритми, налаштовані на отримання прибутку шляхом спекуляцій цін на цей актив.
Крипто-ком'юніті вважає солану досить вагомим активом і наступним кроком в еволюції біткойна і криптовалют. Цей факт необхідний для підкріплення впевненості в цьому активі і що його можна спокійно торгувати, не боячись скаму.
Актив менше ніж за рік зміг подолати відстань у майже 2000%. Це вражаючі показники і тверді підстави на те, що цей актив можна і потрібно торгувати.
sol/usdt 1d
Солана-боти на платформі Veles повністю самостійно купують і продають монети, і від нас не вимагається жодних дій, окрім початкового налаштування бота.
Solana боти функціонують на основі заздалегідь заданих алгоритмів і стратегій. Вони можуть відстежувати ринкові зміни в реальному часі, аналізувати графіки і показники, такі як обсяг торгів і волатильність, для ухвалення рішень щодо купівлі або продажу активів.
Основні кроки роботи Solana ботів включають:
Пройдіть реєстрацію на платформі Veles
Підключіть біржу звичайним способом або через fast-API
Виберіть готового бота або налаштуйте самі
Тепер повторимо на практиці
Для оплати комісій за використання торгових ботів Veles використовується рахунок, який відкривається на самій платформі. Кожному користувачеві такий рахунок відкривається в момент реєстрації.
Оплата відбувається лише тоді, коли боти приносять прибуток. 20% цього прибутку бот списуватиме з балансу вашого облікового запису Veles, але не більше 50 USDT на місяць за один вид торгівлі.
Щоб бот зміг відкрити позицію, необхідні кошти на цьому рахунку. Тому перед запуском бота рахунок потрібно поповнити. Ви можете бути впевнені, що поповнення на суму 100 USDT на місяць вистачить навіть у разі найприбутковішої торгівлі як на спотових, так і на ф'ючерсних торгових ботах разом узятих.
Зверніть увагу: вашими коштами на біржі бот може розпоряджатися тільки так, як ви самі вказали йому в налаштуваннях: тобто використовувати їх для здійснення торговельних угод за обраних вами ринкових умов. Нічого іншого з активами, які ви помістили на біржу, бот зробити не може.
Беремо комісію 20% з прибутку, який ви отримуєте під час торгівлі ботом, але не більше $50 за календарний місяць
Існує кілька популярних бірж, на яких можна використовувати Solana боти для автоматизованої торгівлі. До них належать:
Сіточники розставлять ордери на купівлю і продаж активу і збиратимуть волатильність у цінових каналах. На середніх таймфреймах солана перебуває в бічному тренді, і тому торгівля від підтримки та опору - ідеальний варіант для вашого капіталу. На платформі Veles доступний функціонал для будь-якої торгової стратегії сіткової торгівлі, а також є можливість дотримуватися індивідуальних критеріїв ризик-менеджменту.
Розподіліть сітку ордерів таким чином, щоб це було максимально безпечно для вашого депозиту.
За допомогою трендових алгоритмів можна налаштувати проміжки купівлі активу, а також суми ордерів. Бот буде поступово набирати позицію і холоднокровно чекати бажаного вами потенціалу. Глобально актив перебуває у висхідному тренді, це можна помітити на старших таймфреймах, і на додачу до всього є потенціал для подальшого руху.
Крім сіткових і трендових варіантів, існує також і традиційний варіант алготрейдингу, де трейдер самостійно для себе підбирає торговельну стратегію, індикатори і розраховує потенціал угоди.
Завдяки багатому вибору інструментів можна зібрати бота для будь-якої торгової стратегії, запустити його і спокійно займатися своїми справами.
Автоматизація: Боти можуть працювати 24/7 без перерв, що дає змогу трейдерам не втрачати вигідні можливості.
Зниження емоцій: Використання алгоритмічної торгівлі допомагає мінімізувати вплив емоцій на прийняття рішень.
Доступ до даних: Боти можуть обробляти величезні обсяги даних і виконувати угоди швидше, ніж людина.
Ризики: Торгові боти можуть зазнати невдачі, особливо в нестабільних ринкових умовах. Не завжди можна передбачити, як поводитиметься ринок.
Залежність від технології: Якщо бот або платформа вийде з ладу, це може призвести до збитків.
Необхідність у знаннях: Для ефективного використання ботів потрібне знання торгових стратегій і розуміння роботи ринку.
Статистика платформи
$ 39 469 860
Профіт користувачів
28 908 370
Циклів закрито
$ 17 396 015
Сума депозитів ботів
Використання Solana ботів може стати чудовим інструментом для підвищення ефективності торгівлі на платформі. Однак важливо пам'ятати про ризики та недоліки, пов'язані з автоматизованою торгівлею. Ретельне вивчення ринку, стратегій і можливостей, які надають боти, допоможе вам ухвалювати обґрунтовані рішення і збільшувати свої шанси на успіх у світі криптовалют.
Solana торгові боти створені для здійснення угод на спотовому і ф'ючерсному ринку. Вони можуть застосовувати різні стратегії, такі як короткостроковий дейтрейдинг, середньостроковий свінгтрейдинг і накопичувальний інвестиційний трейдинг.
Ці боти фокусуються на ринкових даних і проводять торгові операції відповідно до заздалегідь встановлених параметрів, що допомагає трейдерам ефективно управляти своїми позиціями і збільшувати прибуток. Зберіть свого робота або візьміть готового з добірок ботів під конкретні криптовалюти.