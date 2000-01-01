На платформі Veles є набір активів для автоматизованого трейдингу на криптовалютній біржі BingX. На біржі ведеться постійна робота над її вдосконаленням та впровадженням інноваційних технологій, які даватимуть переваги у роботі з нею та в отриманні пасивного доходу.





Завдяки Veles ви можете налаштувати торгового бота для здійснення операцій із безстроковими ф'ючерсними контрактами на біржі BingX. Автоматизація торгових процесів суттєво полегшує участь у криптовалютному ринку, знімаючи необхідність постійного моніторингу ситуації та прийняття ручних рішень.





Крім основних переваг торгівлі на біржі, BingX проводить лістинг безлічі альткоїнів, DeFi-токенів та стейблкоїнів, яких немає на інших біржах. Ця перевага дає трейдерам можливість бути одним із перших, хто почне торгувати та заробляти на активах ще до лістингу на великих біржах.