Що таке бот для торгівлі криптовалютою?

Бот для торгівлі криптовалютою - це спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для автоматизації угод із цифровими активами. Людина задає правила для укладення угод, а криптобот на їхній основі виконує операції. Основне призначення таких рішень - виконувати завдання, які вимагають постійного моніторингу та швидкого реагування.





Криптовалютний бот працює через підключення до біржі за допомогою API (інтерфейсу для взаємодії програм з біржею). Після цього він аналізує дані і перевіряє їх на відповідність заданим умовам для купівлі або продажу активів. Наприклад, програма може бути налаштована на купівлю активу в разі закриття свічки нижче меж каналу Кельтнера або на продаж у разі досягнення заздалегідь встановленого рівня прибутку сукупної позиції на купівлю, відкритої на біржовому рахунку.





Такі програми ідеально підходять для тих, хто не готовий приділяти багато часу ручному контролю, а вважає за краще використовувати автоматизацію для збільшення своїх доходів. Роботи дають змогу мінімізувати людський фактор, виключаючи з процесу емоційні рішення і втому, що часто призводять до помилок у трейдингу.