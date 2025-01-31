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    • Статистика за січень | Великі зміни
    Дата публикации: 31.01.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 31.01.2025
    Читання: 5 минут(ы)
    Просмотры: 28

    Статистика за січень | Великі зміни

    Ексклюзивний функціонал, аналітика та конкурси! Що нового на платформі?

    Але насамперед - трохи загальних новин. У січні графік біткоїна перебував у бічному русі, і трейдерам довелося захищати важливий рубіж у 100 тисяч доларів. Однак ситуація різко змінилася після новин про інавгурацію Трампа, що дозволило активу встановити новий історичний максимум. Які події вплинули на ринок криптовалют? Давайте розбиратися!

    Основні події ринку

    • У 2024 році капіталізація фондового ринку США зросла більш ніж на 7,11 трлн доларів.

    • Акції компанії NVIDIA впали на 24% на тлі виходу в реліз китайської нейромережі DeepSeek.

    • Загальна капіталізація мем-токенів, пов'язаних зі штучним інтелектом, досягла 11 мільярдів доларів.

    • У грудні спотові ETF на Ethereum зафіксували рекордний місячний приплив коштів, що перевищив 2 мільярди доларів.

    • Уперше в історії 20% спотових крипто-обсягів зосередилися в DEX-біржах.

    • Інфляція в США зросла до 2,9%.

    • Ключову ставку в США збережено на поточному рівні в 4,5%.

    • Ціна XRP досягла $3,4.

    • Голова SEC Гері Генслер пішов у відставку.

    Статистика Veles за січень

    • Сукупний профіт користувачів - $4.9M

    • Сукупний обсяг користувачів за січень - $1.11B

    • Найвища прибутковість 19 січня - $592K

    • Сукупна кількість угод за січень - 1.8M

    Новини платформи

    Видео на YouTube

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    Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам максимального профіту! 

    З повагою,команда Veles.

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