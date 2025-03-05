Лістинг криптовалюти: що це і як заробити на нових монетах?

Однією з найбільш очікуваних подій на криптовалютному ринку є лістинг токена. Ця процедура важлива не тільки для команди проєкту, аірдропщиків, а й для трейдерів, у яких торгівля лістингом входить у торговельну систему, оскільки вони знають, як на цьому потенційно можна заробити.

Лістинг криптовалют - що це таке

Лістинг криптовалюти - це процес додавання цифрового активу на біржу, що дає змогу користувачам купувати, продавати і торгувати цією монетою. Цей етап є важливим для криптопроєкту, оскільки підвищує його ліквідність, впізнаваність і залучає нових інвесторів.

З яких етапів складається лістинг нових криптовалют

Процес лістингу криптовалюти проходить у кілька ключових етапів:

1. Підготовчий етап

Цей етап охоплює розроблення криптовалютного проєкту і підготовку до подання заявки на лістинг.

1.1 Розроблення проєкту і токена

Визначення концепції криптовалюти (utility-токен, security-токен тощо).

Розробка токеноміки (економічної моделі токена).

Вибір блокчейна (Ethereum, BNB Chain, Solana та ін.) або створення власного.

Написання смарт-контракту (якщо токен працює на сторонньому блокчейні).

Проведення тестування безпеки смарт-контракту.

1.2 Формування команди та дорожньої карти

Створення та оформлення команди проєкту.

Розробка roadmap (дорожньої карти) проєкту.

Залучення консультантів і юристів для роботи з біржами.

1.3 Створення документації

Whitepaper (технічний опис проєкту).

One-pager (коротка презентація токена).

Tokenomics (модель розподілу токенів).

Технічний аудит (наприклад, від CertiK, Hacken та ін.).

Відповідність вимогам регулювання (залежно від юрисдикції).

2. Вибір біржі

Вибір біржі залежить від кількох факторів:

Тип біржі: CEX (Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX) або DEX (Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, StonFi).

Вартість лістингу (на топових CEX може досягати сотень тисяч доларів).

Репутація біржі та її обсяги торгів.

Вимоги до проєктів.

Також враховують:

Підтримувані блокчейни.

Необхідність маркетингової активності перед лістингом.

Можливість ланчпада або IDO/IEO на цій платформі.

3. Подача заявки на лістинг

Після вибору біржі необхідно подати заявку на лістинг.

3.1 Заповнення анкети біржі

Більшість централізованих бірж мають форми для подання заявок (наприклад, Binance Listing Application). У них зазначаються:

Основна інформація про проєкт.

Відомості про команду.

Whitepaper і дорожня карта.

Юридичний статус.

Спільнота і маркетингова активність.

3.2 Переговори з біржею

Якщо біржа зацікавлена, починається процес переговорів:

Біржа може запросити додаткові документи.

Проєкт може бути запрошений на інтерв’ю з командою біржі.

Обговорюються умови лістингу (платний або безкоштовний, обсяг ліквідності, маркетинг).

4. Проходження аудиту та перевірок

Більшість бірж вимагають аудиту смарт-контракту (для токенів на сторонніх блокчейнах) і перевірки на відповідність нормативним вимогам.

Біржа може вимагати звіт від аудиторської компанії (CertiK, Quantstamp та ін.).

Проводиться аналіз токеноміки, механізму випуску і розподілу токенів.

Перевірка команди проєкту на шахрайську діяльність.

Верифікація обсягів торгів і активності в соцмережах.

5. Організація маркетингової кампанії

Перед лістингом важливо привернути увагу до проєкту:

Партнерство з інфлюенсерами та блогерами.

Проведення Airdrop і Bounty-програм.

Створення активного ком’юніті в Telegram, Twitter, Discord.

Розміщення анонсів на CoinMarketCap, CoinGecko та інших платформах.

AMA-сесії (питання-відповідь) з користувачами біржі.

6. Лістинг на біржі

6.1 Розміщення токена і торгових пар

Після схвалення і виконання всіх умов біржа додає токен до списку доступних активів.

Вибираються торгові пари (наприклад, BTC, ETH, USDT, BNB).

Налаштовуються маркетмейкери (постачальники ліквідності).

Визначається дата і час початку торгів.

6.2 Запуск торгів і первинна ліквідність

У день лістингу біржа відкриває депозити.

Через деякий час починаються торги.

Іноді в перші хвилини/години відбуваються сильні коливання ціни через спекуляції.

7. Пост-лістингова підтримка

Лістинг - це не фінальний етап, а лише початок роботи на біржі.

7.1 Підтримка ліквідності

Підключення маркетмейкерів (щоб не було різких стрибків цін).

Проведення конкурсів на трейдинг.

7.2 Оновлення проекту

Регулярні новини та оновлення для ком’юніті.

Розвиток екосистеми (наприклад, стейкінг, DeFi-продукти).

Впровадження нових функціональних можливостей.

7.3 Лістинг на інших біржах

Після успіху на першій біржі можна розглядати лістинг на нових майданчиках.

Чим більше бірж, тим вища ліквідність і популярність токена.

Що впливає на схвалення лістингу

Біржі оцінюють безліч факторів під час розгляду заявки на лістинг:

Технологічна інноваційність - унікальність і перспективність проєкту.

Обсяг торгів і ліквідність - наскільки активний і затребуваний токен.

Юридична чистота - відповідність законодавчим вимогам.

Репутація команди - досвідченість розробників і їхні попередні проєкти.

Спільнота і підтримка - наявність активних користувачів і інтерес до монети.

Вартість лістингу нових криптовалют

Вартість лістингу залежить від біржі і може варіюватися від кількох тисяч до мільйонів доларів. Наприклад:

Невеликі біржі - $10,000 - $50,000.

Середні біржі - $100,000 - $500,000.

Топові біржі - від $1,000,000 і вище.

Додаткові витрати можуть включати маркетингові кампанії, лістингові збори і витрати на аудит.

Зміна ціни на криптовалюту після її лістингу

Лістинг може істотно вплинути на ціну токена. Часто спостерігаються такі сценарії:

1. Різке зростання - після оголошення про лістинг інвестори активно купують монету.

2. Корекція - після значного зростання можливий спад, коли ранні інвестори фіксують прибуток.

3. Довгострокове зростання або падіння - залежить від якості проєкту та його майбутнього розвитку.

Як заробити на лістингах нових монет

1. Торгівля за допомогою криптоботів

Як заробити:

Платформа Veles Finance надає можливості зі створення власних і придбання готових торгових ботів. Також, завдяки стратегії short-spot можна шортити на споті, де якраз спочатку і проходять лістинги монет.

2. Участь у пресейлах, ICO, IDO, IEO

Заздалегідь куплений токен можна продати після виходу на біржу з високим прибутком.

Різновиди попередніх продажів:

ICO (Initial Coin Offering) - первинне розміщення монет, проводиться проєктом самостійно.

IDO (Initial DEX Offering) - продаж токенів через децентралізовані біржі (Uniswap, PancakeSwap).

IEO (Initial Exchange Offering) - запуск токенів через централізовану біржу, наприклад Binance Launchpad.

Як заробити:

1. Знайти перспективний проєкт з хорошою командою і реальним застосуванням токена.

2. Купити токени за низькою ціною на стадії пресейлу.

3. Дочекатися виходу монети на біржу і продати при першому стрибку ціни.

Ризики:

Більшість ICO та IDO виявляються шахрайськими.

Висока конкуренція за участь в IEO, часто потрібен стейкінг біржових токенів (наприклад, BNB на Binance).

Можливе падіння ціни після лістингу, якщо проєкт виявився переоціненим.

3. Купівля токенів у перші хвилини після лістингу

Після виходу монети на біржу часто відбувається різке зростання ціни через ажіотаж.

Як заробити:

1. Стежити за анонсами нових лістингів від самих проєктів і бірж.

2. Підготувати капітал заздалегідь, щоб швидко купити токен у перші хвилини торгів.

3. Продати токен, коли ціна досягне піку.

Ризики:

Ціни можуть злетіти і різко впасти (Pump & Dump).

Біржі іноді затримують депозити, і купівля може бути неможлива в потрібний момент.

Високі комісії за купівлю і продаж.

4. Довгострокове інвестування після лістингу

Деякі проєкти продовжують зростати після виходу на біржу, якщо у них сильна команда і хороша бізнес-модель.

Як заробити:

1. Вивчити фундаментальні показники проєкту.

2. Купити токени після лістингу, коли ціна стабілізується.

3. Тримати актив протягом кількох місяців або років, очікуючи зростання.

Ризики:

Можливий тривалий бічний тренд або падіння ціни.

Конкуренція з боку інших проєктів.

Проблеми з регулюванням або технічні помилки можуть призвести до провалу проєкту.

5. Арбітраж між біржами

Ціна токена може значно відрізнятися на різних платформах після лістингу.

Як заробити:

1. Знайти біржі, де різниця цін на один і той самий токен становить 5-10% і вище.

2. Купити монету на біржі з нижчою ціною.

3. Перевести на іншу біржу і продати дорожче.

Ризики:

Високі комісії за введення/виведення і торгівлю.

Час переведення токенів може бути занадто великим, і ціна зміниться.

Біржі можуть обмежити виведення токенів у перші дні торгів.

6. Використання ф’ючерсів і маржинальної торгівлі

Деякі біржі дозволяють торгувати новими токенами з кредитним плечем.

Як заробити:

1. Дочекатися моменту різкого зростання або падіння ціни.

2. Взяти позицію (лонг або шорт) з плечем x5-x10.

3. Закрити угоду при досягненні мети з прибутку.

Ризики:

Висока волатильність може призвести до ліквідації позиції.

Біржі іноді відключають маржинальну торгівлю для нових токенів.

Необхідне досвідчене розуміння ринку і технічного аналізу.

Як знайти монету до лістингу

Щоб виявити перспективну монету до її виходу на біржу, можна використовувати такі джерела:

Офіційні сайти і соцмережі проєктів - відстеження анонсів і дорожніх карт.

Форуми та спільноти (Reddit, Bitcointalk) - обговорення нових проєктів.

ICO, IDO і IEO платформи - CoinList, Binance Launchpad, Polkastarter.

Календар лістингів - сайти типу CoinMarketCal відображають майбутні події крипторинку.

Делістинг криптовалюти - що це таке

Делістинг - це видалення монети з біржі. Це може статися з таких причин:

Низький обсяг торгів - біржа не бачить сенсу в підтримці токена.

Юридичні проблеми - порушення законодавства або претензії з боку регуляторів.

Скам або проблеми в проєкті - шахрайство або технічні збої.

Рішення команди - проєкт може відмовитися від торгівлі на певній біржі.

Переваги та недоліки лістингу

Переваги лістингу:

1. Підвищена ліквідність

Розміщення на біржі дає можливість вільної купівлі та продажу токена.

Лістинг на великих біржах збільшує обсяг торгів.

Покращує ціноутворення і зменшує різницю між ціною купівлі та продажу.

2. Доступ до широкої бази інвесторів

Біржі залучають тисячі нових користувачів, готових інвестувати в проєкт.

Підвищується довіра з боку інституційних інвесторів.

Відкривається можливість виходу на міжнародний ринок.

3. Зростання популярності та впізнаваності

Лістинг на великій біржі є показником довіри до проєкту.

Поліпшується репутація проєкту, зростає інтерес з боку ЗМІ та соцмереж.

Можливість участі в спеціальних програмах біржі, таких як Binance Launchpad.

4. Залучення нових партнерів

Можливість співпраці з маркетмейкерами і постачальниками ліквідності.

Інтеграція з DeFi-платформами та фінансовими сервісами.

Спрощений доступ до лістингу на інших біржах.

5. Доступ до додаткових інструментів і сервісів

Можливість запуску торгових пар з різними активами (USDT, BTC, ETH).

Інструменти для маржинальної торгівлі, стейкінгу, ф’ючерсів.

Можливість включення токена в індексні фонди або ETF.

6. Генерація доходу для команди проєкту

Можливість отримання доходу за рахунок комісій з транзакцій.

Проведення Initial Exchange Offering (IEO) для залучення додаткових коштів.

Створення пулу ліквідності на децентралізованих біржах.

7. Підвищення безпеки

Великі біржі проводять аудит проєктів, що підвищує їхню надійність.

Біржі забезпечують зберігання активів і захист від зломів.

Можливість верифікації користувачів через KYC знижує рівень шахрайства.

Недоліки лістингу:

1. Висока вартість лістингу

Розміщення на великих біржах може коштувати від 100 000 до 1 000 000 доларів.

Включає витрати на аудит, маркетинг, юридичну підтримку.

Додаткові витрати на забезпечення ліквідності та роботу з маркетмейкерами.

2. Високі вимоги та складність схвалення

Біржі вимагають розгорнуту документацію, технічні аудити та фінансові звіти.

Важлива активна ком’юніті-підтримка, партнерства, стабільний обсяг торгів.

Можливі тривалі затримки в розгляді заявки або повна відмова.

3. Ризик маніпуляцій із ціною

Великі гравці можуть штучно завищувати або занижувати ціну токена.

Можливі різкі стрибки вартості, пов’язані з високою спекулятивною активністю.

Волатильність може відлякати довгострокових інвесторів.

4. Тиск з боку біржі

1. Біржа може вимагати дотримання певних умов:

Підтримка певного обсягу торгів.

Забезпечення ліквідності.

Участь у маркетингових програмах біржі.

2. У разі невідповідності вимогам біржа може призупинити торги або провести делістинг.

5. Юридичні ризики

Регулювання криптовалютного ринку постійно змінюється.

Біржа може вимагати дотримання KYC/AML, що ускладнює роботу для анонімних команд.

У деяких країнах криптовалюта може потрапити під заборону або жорсткі обмеження.

6. Ризик делістингу

1. Якщо токен не відповідає вимогам біржі, його можуть видалити.

2. Основні причини делістингу:

Низький обсяг торгів.

Зниження популярності й активності проєкту.

Виявлення вразливостей у смарт-контракті.

3. Делістинг може призвести до різкого падіння ціни і втрати довіри інвесторів.

7. Конкуренція з великими проектами

На великих біржах уже присутні тисячі токенів, і новому проєкту складно виділитися.

Потрібно постійно підтримувати інтерес аудиторії та інвесторів.

Без активного маркетингу конкуренція може призвести до низької ліквідності і малої кількості угод.

Висновок

Лістинг криптовалюти, як і раніше, залишається важливим етапом у розвитку проєкту, який відкриває нові можливості, але також несе певні ризики. Інвесторам важливо ретельно аналізувати проєкти, а трейдерам - використовувати правильні стратегії і контролювати ризики, щоб заробляти на нових лістингах.

Запитання, які часто ставлять

1. Що таке лістинг криптовалюти?

Лістинг - це процес додавання цифрового активу на біржу для торгівлі.

2. Як заробити на лістингу?

Можна купувати монети до виходу на біржу, торгувати в момент лістингу або інвестувати в перспективні проєкти.

3. Які біржі краще для лістингу?

Топові біржі - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

4. Чому криптовалюту можуть делістити?

Причини включають низький обсяг торгів, юридичні проблеми, скам або рішення проєкту.

5. Де знайти інформацію про майбутні лістинги?

Використовуйте CoinMarketCap, соцмережі проєктів, анонси бірж і форуми.