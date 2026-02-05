Прогноз ринку криптовалют на 2026: флет, стратегії та торгові боти (DCA)

2026 рік розпочався спокійно. Біткоїн більшу частину часу торгується в діапазоні $70 000–$120 000, а ринок загалом виглядає млявим за волатильністю та обсягами. У лютому картина почала змінюватися в бік ведмежого ринку.

Однак після ралі минулого року може здатися, що індустрія заснула. Але вважати боковик часом простою — означає втрачати можливості.

У такі періоди алгоритмічний трейдинг найефективніший. Поки інвестори чекають різких рухів, боти допомагають структурувати торгівлю та автоматизувати діапазонні входи та виходи за дотримання ризик-менеджменту.

У робота немає емоцій, він не вигорає і не панікує. Розберемо робочі сценарії та налаштування, які допоможуть працювати з поточним ринком системно.

Які сценарії для крипторинку на 2026 рік бачать аналітики

Якщо відсіяти новинний фон, прогнози експертів на поточний рік зводяться до трьох основних гілок. Реальність, найімовірніше, буде десь посередині, але для стратегії нам потрібна база.

Сценарій №1 — довгий боковик та консолідація

Ціна коливається в умовному коридорі (наприклад, 60-95 тисяч доларів). Історичні максимуми залишаються нескореними, але й критичні рівні підтримки тримаються.

Цей варіант багато хто вважає базовим. Спотові фонди вже сформували позиції, а ліквідність стала вибірковішою. Ринок працює швидше в діапазонах, ніж на імпульсах. Банківські стратеги називають це зрілістю ринку.

У цьому режимі ви:

Розмічаєте рівні та торгуєте відскоки.

Використовуєте стратегії роботи в каналі, які виїдають ліквідність всередині коридору.

Забуваєте про кнопку «Купити на все» та вчитеся філігранному управлінню капіталом.

Руками торгувати втомливо — рутина з’їдає увагу. Тут рятує автоматизація. Ви ставите боту Veles завдання: «купуй драбинкою при зниженні, продавай при відскоку», і він збирає профіт там, де людина б упустила важливі деталі.

Сценарій №2 — затяжна корекція

Якщо зниження ставок затягнеться, а великі гравці вирішать зафіксувати прибуток минулих років, ми побачимо повільне зниження. Це не миттєвий обвал, а планомірний рух вниз із паузами та локальными відскоками.

У такій ситуації ви:

Відмовляєтеся від усереднення на всі гроші.

Розбиваєте капітал на дрібні частини.

Тут ви перемикаєте алгоритми в консервативний режим: менше угод, коротші тейки, суворіші стопи.

Сценарій №3 — пізній бичачий ривок

Надія на те, що поточна фаза — лише накопичення перед зростанням. Аргументи «за»: розвиток економіки стейблкоїнів та токенізація реальних активів (RWA).

В окремих прогнозах звучать і високі цілі для BTC, але це сценарій, а не гарантований план.

Помилка тут — жити очікуванням. Якщо ви поставите все на зростання, а ринок піде в боковик, ви втратите час і гроші. Ставтеся до цього сценарію як до приємного бонуса, а не гарантії. Використовуйте ботів, які вміють слідувати за трендом, але завжди тримайте руку на пульсі стоп-лосу.

Що означає «нудний ринок» для новачка

Ринок не може вічно зростати вертикально. У нього три стани:

Бичачий. Зростання, оновлення хаїв. Ведмежий. Зниження, оновлення лоїв. Боковик (флет). Ціна рухається в коридорі.

Статистика невблаганна: у стані боковика активи проводять більшу частину часу.

Чому спокійний ринок — золота жила для трейдера

Парадокс: голосніше за всіх про втрати кричать ті, хто шукав швидких грошей. Але саме передбачуваний коридор дає найчесніші можливості. Помилки тут видно відразу, а технічний аналіз працює чистіше — без істеричних проколів рівнів.

Передбачувані діапазони та читабельні рівні

У боковику ціна поважає кордони. Ринок сам креслить вам карту: «тут купують, тут продають».

Точки входу . Ви берете актив біля нижньої межі та скидаєте біля верхньої.

. Ви берете актив біля нижньої межі та скидаєте біля верхньої. Зрозумілі стопи . Захисні ордери можна ховати за явні рівні, а не ставити навмання.

. Захисні ордери можна ховати за явні рівні, а не ставити навмання. Менше шуму. Випадкові «шпильки» трапляються рідше, ризик вилетіти з позиції знижується.

На Veles ви перетворюєте ці спостереження на інструкції. Бот не втомиться чекати ціну біля потрібної лінії та не скупиться зі своєчасним закриттям угоди.

Менше FOMO, більше системності

Коли немає ажіотажу, йде страх втраченої вигоди (FOMO). Вам не потрібно бігти за потягом, що йде. З’являється час сісти й подумати.

У тиші народжуються найкращі стратегії. Ви прописуєте ризик-менеджмент не на серветці в поспіху, а свідомо.

Дохід від стейкінгу та волатильності, а не від ралі

У боковику прибуток приносить не зростання активу, а сам час і коливання. Поки ціна стоїть, ви:

Отримуєте відсотки за стейкінг.

Заробляєте на наданні ліквідності.

Збираєте дрібні рухи всередині дня за допомогою ботів.

Бот дисципліновано чекає ціну біля потрібної лінії та закриває угоду за тейком.

Які стратегії працюють у боковику у 2026 році

Забудьте про «купив і забув» у надії на x100. 2026 рік вимагає гнучкості та хитрості.

Накопичення BTC та ETH за DCA

DCA (Dollar Cost Averaging) — це класика. Ви купуєте актив на рівні суми через рівні проміжки часу. Ціна впала — купили дешевше. Зросла — купили дорожче. Середня ціна входу виходить кращою, ніж при спробі вгадати дно. Це фундамент портфеля, ваша пенсія.

Діапазонна торгівля

Сенс простий: розбиваємо діапазон ціни на кілька ордерів. Ціна йде вниз — бот купує частинами. Йде вгору — продає те, що купив. Кожне коливання приносить відсоток.

Чим довше ринок тупцює на місці, тим більше ви заробляєте. Veles вміє це робити віртуозно, автоматично слідуючи за ціною.

Ф’ючерси з низьким плечем та базовое хеджування

Це інструмент для досвідчених трейдерів. Але ключовий принцип торгівлі тут — низьке плече (2x-3x). Це дозволяє заробити на падінні (шорт) або застрахувати основний портфель.

Наприклад, ви тримаєте біткоїн на споті, а на ф’ючерсах відкриваєте шорт-бота, який страхує вас від тимчасових просідань.

Пасивний дохід: стейкінг, лендінг, фарминг

Гроші повинні працювати. Лендінг-протоколи платять вам за те, що ви даєте свої монети в борг. Стейкінг приносить дохід за підтримку мережі. У поєднанні з активною торгівлею ботами це створює диверсифікований потік прибутку.

Як Veles.Finance допомагає трейдерам у 2026 році

Ринок софту переповнений складними терміналами, де нічого не зрозуміло з першого разу. Veles пішов іншим шляхом. Ми поставили в основу свого доходу ваш прибуток і зручність. Ми беремо 20% від профіту, але не більше 50$ на місяць.

Це не біржа. Ви не переказуєте гроші на Veles. Це скоріше пульт управління. Ваші гроші лежать на Binance, Bybit або OKX під надійним захистом. Veles просто відправляє команди через API: «вистав ордер тут», «закрий угоду там».

Veles заточений під роботу з волатильністю та діапазонами. Інструменти бота ідеально лягають на карту ринку 2026 року:

Готові вітрини ботів . Не знаєте, що налаштувати? Візьміть перевірену конфігурацію в інших користувачів.

. Не знаєте, що налаштувати? Візьміть перевірену конфігурацію в інших користувачів. Гнучкі фільтри . Бот не почне угоду, якщо індикатори «кричать» про небезпеку.

. Бот не почне угоду, якщо індикатори «кричать» про небезпеку. Бектести. Ви можете перевірити свою ідею на історичних даних за пару секунд, перш ніж ризикувати реальним доларом. Якщо ваша стратегія не працювала на бектесті, то в реальності у неї практично немає шансів на успіх.

Якщо ви зареєструєтесь зараз, отримаєте 5 доларів у подарунок на торгові стратегії. Оцініть як працює бот на реальній практиці.

Основні ризики 2026 року

Навіть на спокійному ринку розслаблятися не можна. Ось до чого варто підготуватися:

Ризик регуляторних змін

Держави продовжують регулювати ринок. MiCA у Європі, нові закони у США. Одне невдале слово від лідера думок може змінити ринок. Слідкуйте за новинами, але не панікуйте.

Ризик окремих монет та майданчиків

Скамі нікуди не поділися. Проєкти закидають, біржі банкрутують. Не зберігайте всі яйця в одному кошику. Якщо раніше ніколи не працювали з криптовалютою — торгуйте тільки ліквідними монетами (TOP-20). Використовуйте стоп-лоси.

Ризик переоцінки своїх сил та плеча

«Ринок нудний, візьму плече 50x, щоб було веселіше». Це найшвидший спосіб обнулити депозит. У боковику будь-який різкий рух виб’є вас за ліквідацією. Використовуйте крихітні плечі або торгуйте на споті. Жадібність — найгірший порадник.

Підсумок

2026 рік — це час для дорослих, усвідомлених дій. Ринок став зрілим і технічним. Ваше завдання — не шукати чарівну пігулку, а вибудувати систему з переробки ринкових коливань у профіт.

Використовуйте Veles.Finance, щоб зняти з себе рутину. Поки інші чекають різкого імпульсу, ви методично налаштовуєте свої алгоритми та працюєте з тим, що дає ринок тут і зараз.