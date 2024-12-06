Що таке Токени в криптовалюті простими словами

Криптовалютний ринок зростає з кожним днем, пропонуючи безліч можливостей для користувачів. Одним із ключових термінів у цій сфері є токен. Ці цифрові активи часто згадуються в контексті блокчейна, але для новачків їхнє значення може бути не до кінця зрозумілим. У цій статті ми детально розберемо, що називається токеном, їхні види, переваги, недоліки та особливості.

Що таке токени в криптовалюті

Токен - це різновид цифрового активу, створений на основі вже наявного блокчейна, наприклад, Binance Smart Chain, Ethereum, Ton, Solana і багатьох інших. Токени представляють певні цінності або права і можуть використовуватися для різних цілей: від розрахунків до управління проектами.

Основні характеристики токенів:

Децентралізація. Управляються смарт-контрактами на блокчейні.

Універсальність. Можуть представляти як фінансові активи, так і нефінансові цінності, наприклад, доступ до послуги.

Відмінність від криптовалют. На відміну від монет (coins), токени створюються на вже існуючому блокчейні, а не потребують своєї мережі.

Приклад: USDT (Tether) - токен, що працює на багатьох великих блокчейнах.

Історія появи токенів

Історія токенів тісно пов’язана з розвитком криптовалютного ринку, хронологію можна представити так:

1. Народження блокчейна (2009): З появою Bitcoin було створено першу криптовалюту. Однак Bitcoin - це монета, а не токен.

2. Поява Ethereum (2015): Запуск платформи Ethereum став ключовим моментом для токенів, оскільки на базі цього блокчейна можна було створювати нові цифрові активи.

3. Стандарти токенів (2017): ERC-20 став першим широко використовуваним стандартом токенів. Він забезпечив простоту створення і впровадження нових токенів.

4. Зростання популярності ICO (2017-2018): Первісне розміщення токенів (ICO) стало популярним способом залучення коштів для стартапів.

Різниця між токеном і криптовалютою

1. Блокчейн

Криптовалюта (монета): Створює свій власний блокчейн.

Токен: Створюється на вже наявному блокчейні.

2. Застосування

Криптовалюта: Найчастіше виступає у вигляді засобу обміну або зберігання цінності.

Токен: Може представляти що завгодно: права володіння (частку) або доступ до послуги.

3. Створення

Криптовалюта: Потребує розроблення і запуску власного блокчейна.

Токен: Створюється з використанням стандартів, наприклад, ERC-20 або BEP-20.

Чи є Bitcoin токеном?

Bitcoin (BTC) - це криптовалюта, яка функціонує на власному незалежному блокчейні. Він вважається першою криптовалютою у світі та слугує здебільшого для зберігання цінності та проведення транзакцій.

Основні відмінності Bitcoin від токенів:

1. Власний блокчейн:

Bitcoin працює на своєму блокчейні, який був створений спеціально для цієї криптовалюти.

Токени зі свого боку створюються на базі вже наявних блокчейнів.

2. Природа використання:

Bitcoin є засобом обміну (аналог цифрового золота) і зберігання цінності.

Токени можуть представляти фінансові активи, права на участь в управлінні проектом, утилітарні функції та багато іншого.

3. Створення:

Bitcoin видобувається через майнінг.

Токени створюються через смарт-контракти на базі інших блокчейнів.

Таким чином, Bitcoin - це криптовалюта, а не токен.

Види токенів

1. Утилітарні токени (Utility Tokens)

Використовуються для отримання доступу до продуктів або послуг.

Приклад: GRT (Graph Token).

2. Токени безпеки (Security Tokens)

Є цифровими еквівалентами традиційних фінансових активів, таких як акції.

Приклад: tZERO.

3. Токени управління (Governance Tokens)

Наділяють власників правом брати участь у процесах управління проєктом і голосуваннях.

Приклад: UNI (Uniswap).

4. Стейблкоїни

Прив’язані до вартості фіатних валют або інших активів.

Приклад: USDT, USDC.

5. NFT (невзаємозамінні токени)

Представляють унікальні цифрові активи, наприклад різні види мистецтва або ігрові талісмани/предмети.

Приклади: Milady, CryptoPunks.

Застосування токенів

1. торгівля за допомогою криптоботів

Безліч токенів можна задіяти для торгівлі за допомогою ботів, як на ф’ючерсних, так і на спотових ринках. Пройшовши реєстрацію на платформі Veles, можна створити бота з власною стратегією завдяки гнучким налаштуванням і широкому функціоналу або ж узяти готового бота з каталогу, який уже показав свою результативність на великих біржах.

2. Фінансові операції та платежі

Мікроплатежі: Токени активно застосовуються для здійснення транзакцій з мінімальними комісіями, наприклад, для оплати цифрового контенту або онлайн-сервісів.

Платіжні засоби: Деякі токени, наприклад, стейблкоїни (USDT, USDC), широко застосовуються для міжнародних розрахунків і торгівлі.

3. Управління та голосування (Governance)

Токени управління дають власникам право брати участь в ухваленні різних рішень з питань розвитку проекту. Наприклад, власники токенів Uniswap (UNI) голосують за зміни протоколу.

Застосовується в децентралізованих автономних організаціях (DAO), де управління здійснюється колективно.

4. Утилітарні функції (Utility)

Оплата послуг: У деяких проектах токени застосовуються для оплати комісій мережі або доступу до функціоналу платформи, наприклад, токени BNB на Binance.

Внутрішньоігрова валюта: У блокчейн-іграх токени слугують для купівлі предметів, поліпшень персонажів або участі в ігрових активностях (Axie Infinity, Decentraland).

5. Інвестиції та зберігання цінності

Спекуляції на біржі: Токени купують і продають з метою отримання прибутку.

Холдинг: Деякі токени купуються для довгострокового зберігання, оскільки їхня цінність може збільшитися.

6. Надання прав

Доступ до продуктів або послуг: Токени можуть слугувати ключем для доступу до платформ, інструментів або ексклюзивного контенту.

Розподіл прибутку: Деякі токени надають власникам частку в прибутку компанії або проєкту.

7. Безпека (Security Tokens)

Цифрові активи, забезпечені реальними фінансовими активами, наприклад, акціями, нерухомістю або борговими зобов’язаннями.

Використовуються для токенізації реальних активів, що спрощує їхню передачу та продаж.

8. Стимулювання користувачів

Проекти та платформи використовують токени для винагороди користувачів за активність на платформі:

Участь у баунті-програмах.

Виконання завдань у рамках аірдропів/ретродропів.

Стимули за ліквідність у DeFi.

9. Децентралізовані фінанси (DeFi)

Токени застосовуються для забезпечення роботи DeFi-додатків - децентралізовані біржі (DEX), платформи кредитування і стейкінгу.

Наприклад, токени AAVE, Compound (COMP) дають доступ до кредитних функцій платформ.

10. Токенізація активів

Токени надають право власності на матеріальні або нематеріальні активи:

Нерухомість (токенізація часток власності).

Мистецтво.

Цифрові активи.

11. Мотивація та винагороди

Програми лояльності: Токени використовуються для нагородження користувачів за участь в екосистемі.

Винагорода в рамках майнінгу ліквідності.

12. освіта та сертифікація

У сфері освіти токени застосовуються для підтвердження сертифікації знань і навичок.

Використовуються для заохочення студентів за успішне проходження курсів.

13. Ігрова індустрія та метавсесвіти

Купівля віртуальної нерухомості або предметів усередині метавсесвітів (The Sandbox, Decentraland).

Використовуються як внутрішньоігрова валюта.

14. Краудфандинг і ICO

Проекти випускають токени для залучення фінансування на стадії ICO (Initial Coin Offering) або IEO (Initial Exchange Offering).

Інвестори отримують токени в обмін на вкладені кошти.

15. Соціальні та благодійні проєкти

Токени використовуються для прозорого розподілу коштів у соціальних ініціативах або благодійних програмах.

У деяких платформах токени можуть символізувати участь у благодійних акціях.

16. Інфраструктурні функції

Забезпечують роботу блокчейнів, виступаючи платою за транзакції, виконання смарт-контрактів або зберігання даних (наприклад, токени GAS для мережі NEO).

Переваги та недоліки токенів

Переваги:

1. Доступність і простота використання

Токени легко передавати між користувачами з-поміж різних країн без необхідності участі посередників, у вигляді банків чи фінансових установ.

Простота у створенні та запуску токенів завдяки наявним блокчейнам.

2. Децентралізація

Робота токенів будується на основі блокчейнів, що гарантує відсутність централізованого контролю.

Користувачі можуть повністю контролювати свої активи і транзакції.

3. Прозорість

Усі операції з токенами записуються в блокчейн, що забезпечує повну прозорість і можливість перевірки всіх транзакцій.

4. Багатофункціональність

Токени надають безліч можливостей і функцій:

Участь у голосуванні (токени управління).

Взаєморозрахунки.

Оплата послуг або купівля активів.

Токенізація реальних активів.

5. Інструмент залучення інвестицій

Токени дають змогу стартапам залучати фінансування через ICO, IEO або STO.

Інвестори отримують можливість участі в інноваційних проєктах на ранній стадії.

6. Глобальне охоплення

Токени можна використовувати по всьому світу, що спрощує доступ до фінансових послуг для людей з різних країн.

7. Прискорені транзакції

Токени забезпечують швидкі перекази без необхідності чекати кілька робочих днів, як це буває в традиційних банках.

8. Низькі комісії

Транзакції з токенами зазвичай несуть нижчі комісії порівняно з традиційними платіжними системами.

9. Анонімність

Токени забезпечують відносну анонімність під час проведення транзакцій, що може бути важливим для користувачів.

10. Безпека

Використання блокчейна робить токени захищеними від підробок і шахрайських дій.

Недоліки:

1. Висока волатильність

Вартість токенів часто зазнає значних коливань, що може призвести як до великого прибутку, так і до суттєвих втрат.

2. Складнощі з регулюванням

Багато країн не визначилися із законодавством у сфері токенів, що створює невизначеність для користувачів і компаній.

Можливі обмеження на використання токенів у певних юрисдикціях.

3. Ризики шахрайства

ICO та інші токен-події часто приваблюють шахраїв, які створюють фальшиві проєкти для обману інвесторів.

4. технічні ризики

Злом і порушення в роботі смарт-контрактів можуть призвести до втрати коштів.

Залежність від роботи основного блокчейна: якщо блокчейн піддасться атакам або стане недоступним, токени також втратять свою функціональність.

5. Обмежена ліквідність

Деякі токени мають низьку ліквідність, що ускладнює їх купівлю або продаж.

Не всі біржі підтримують усі токени, що обмежує їхню доступність.

6. Втрата приватних ключів

Користувачі несуть повну відповідальність за зберігання приватних ключів. Втрата ключів призводить до повної втрати доступу до токенів.

7. Складність для користувачів-початківців

Недосвідчені користувачі можуть зіткнутися з труднощами при налаштуванні гаманців, взаємодії з біржами або зберіганні токенів.

8. Відсутність гарантій

На відміну від традиційних фінансових інструментів, токени не мають страхових гарантій, що збільшує ризик втрати активів.

9. Конкуренція та надлишкова пропозиція

Велика кількість токенів на ринку призводить до зниження їхньої індивідуальної цінності та конкуренції між проектами.

10. Залежність від технологій

Якщо проєкт припинить існування або блокчейн стане застарілим, токени втратять свою цінність.

Де можна купити токен

1. Криптовалютні біржі

Купівля токенів можлива на популярних біржах, таких як Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX, Bing X, Bitget, Kucoin, MEXC.

2. P2P-платформи

Дозволяють купити токени безпосередньо в інших користувачів.

3. Криптовалютні гаманці

Деякі гаманці пропонують вбудовані функції купівлі та обміну.

4. ICO, IEO, IDO

Участь у первинних пропозиціях токенів дає можливість купити їх до лістингу на біржах.

5. Обмінники

Сервіси на кшталт BestChange, дають змогу обмінювати фіатні гроші на токени.

FAQ

1. Чим токен відрізняється від монети?

Токен створюється на базі наявного блокчейна, а монета використовує власну мережу.

2. Навіщо потрібні токени?

Вони можуть використовуватися для управління проєктами, розрахунків, торгівлі та інших цілей.

3. Які токени найпопулярніші?

USDT, USDC, UNI, DAI і BNB.

4. Чи можна створити свій токен?

Так, будь-хто має можливість створити свій токен на таких популярних блокчейнах, як Ethereum, Ton, Solana, Tron, Binance Smart Chain і безлічі інших.

5. У чому ризик інвестування в токени?

Основними ризиками є - шахрайство, відсутність регулювання та висока волатильність.