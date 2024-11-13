Airdrop у криптовалюті простими словами

Ось уже кілька років поспіль і донині сфера аірдропів активно розвивається, з’являється дедалі більше фундаментальних проєктів та інших майданчиків, які готові нагороджувати крипто-ентузіастів за їхню активну участь у різних кампаніях. Airdrop - це розподіл токенів серед користувачів, який організовують розробники блокчейн-проєктів, CEX і DEX біржами, Web3 іграми та гаманцями. Часто такі акції проводять для привернення уваги до нових проєктів, збільшення аудиторії та інтересу до їхніх токенів, а також як заохочення за внесення внеску в розвиток проєкту і спільноти.

Що таке Airdrop в крипті?

Airdrop (аірдроп) у криптовалюті - це спосіб роздачі токенів користувачам за їхні певні дії. Він проводиться для того, щоб створити початковий попит на токен, підвищити впізнаваність проєкту, заохотити користувачів, які беруть участь у його активностях. Здебільшого для участі в безкоштовних активностях потрібне виконання простих дій: підписка на соцмережі, репости, реєстрація на платформі. Для отримання аірдропа в активностях, що вимагають витрати ресурсів, розробники висувають безліч критеріїв - кількість транзакцій у певній мережі, сума коштів, що зберігається на рахунку, сума спаленої комісії в блокчейнах і багато чого ще.

Види аїрдропів

Існує кілька видів аірдропів:

- Стандартний аірдроп (аірдроп для ком’юніті) - учасники отримують токени за виконання завдань, які не потребують/вимагають вкладень.

- Баунті-аірдроп - користувачі отримують винагороду за складніші завдання, наприклад, за написання статей, створення контенту, амбасадорську програму, модерацію соціальних мереж.

- Холд-аірдроп - токени розподіляються між тими, хто тримає певну криптовалюту на своєму гаманці/рахунку.

- Ексчейндж-аірдроп - роздача токенів користувачам, які торгують на конкретній криптовалютній біржі, користуються її послугами, накопичують торговий оборот на ф’ючерсних/спотових інструментах.

Для чого проводять аірдропи?

Аірдропи проводять здебільшого для привернення уваги до нових криптовалютних проєктів і підвищення їхньої популярності для потенційних юзерів та інвесторів. Роздача токенів безкоштовно дає змогу швидко розширити аудиторію і створити початковий інтерес до проєкту. Основні цілі аірдропів:

1. Маркетинг і залучення користувачів - безкоштовні токени спонукають людей дізнаватися про проєкт, що збільшує його видимість і залучає нових користувачів.

2. Створення ліквідності та початкового попиту - роздаючи токени, проєкти створюють основу для їхньої торгівлі на біржах, що підвищує інтерес до криптовалюти і надає їй більшої цінності на початковому етапі.

3. Формування лояльної спільноти - учасники аірдропу часто стають частиною ком’юніті проєкту, що допомагає підтримувати його популярність і розвиток надалі.

4. Винагорода активних користувачів - деякі аірдропи проводять для наявних користувачів, щоб винагородити їхню лояльність і стимулювати на подальшу активність.

Таким чином, аірдропи - це ефективний спосіб просування проєкту та побудови міцної спільноти навколо нього.

Як знайти найближчі аірдропи?

Щоб знайти актуальні аірдропи, можна скористатися спеціалізованими сайтами та агрегаторами. Популярні ресурси, такі як Airdrop Alert, AirdropKing або CoinMarketCap, регулярно публікують список поточних і майбутніх аірдропів. Також анонси можна знайти в соцмережах і на офіційних сайтах криптопроєктів. Для власного ресерчу складу команди, розробників і діяльності проєкту загалом найкраще підійде Twitter (X), оскільки переважна більшість фаундерів проєктів у криптовалютній індустрії перебувають за кордоном і вважають за краще активно вести саме цю соціальну мережу, найчастіше вона є першоджерелом.

Шахрайські аірдропи - як уникнути?

На жаль, у ніші аірдропів трапляються і шахрайські схеми. Щоб уникнути втрати коштів, часу та сил важливо:

- Не надавати дані від своїх гаманців і не підключати їх до неперевірених сайтів без попередньої перевірки безпеки.

- Уникати сумнівних посилань і додатків.

- Перевіряти проєкт на надійних криптосайтах і читати відгуки про нього.

- Віддавати перевагу відомим платформам і агрегаторам аірдропів.

- Отримувати інформацію тільки в офіційних соціальних мережах.

- Проводити власний ресерч, а не обходитися лише бездумним виконанням дій, які висвітлює інфлюенсер, оскільки той може бути частиною шахрайської схеми.

Запитання, які часто ставлять

1. Яку користь отримують криптопроєкти від проведення airdrop?

Airdrop допомагає проєктам привернути увагу користувачів, створити спільноту і підвищити впізнаваність. Це ефективний метод маркетингу, який стимулює інтерес до токенів, створює ліквідність і підігріває попит на початкових етапах. Завдяки airdrop, проєкти також можуть нагородити тих, хто підтримує їхній розвиток.

2. Чим відрізняється airdrop від інших способів просування криптовалютних проєктів?

На відміну від рекламних кампаній або лістингу на біржах, airdrop приваблює користувачів прямою винагородою, тобто роздачею токенів, а не тільки обіцянками майбутньої вигоди. Airdrop спонукає людей до безпосередніх дій, наприклад, підписок, репостів, запрошень друзів, що посилює залученість і може призвести до лояльнішої спільноти.

3. Як довго триває типовий airdrop і що відбувається з токенами після його завершення?

Тривалість airdrop варіюється, але зазвичай це кілька тижнів або місяців, рідше більше року. Після завершення токени починають торгуватися на біржах, що створює ліквідність для ранніх учасників і допомагає формувати ринкову ціну токена. Учасники можуть тримати токени або продати їх, що впливає на ринковий попит.

4. Почему некоторые airdrop требуют от участников держать токены или иметь определенный баланс?

Такие условия помогают привлечь заинтересованных пользователей, которые готовы поддерживать проект в долгосрочной перспективе. Требование держать токены или иметь баланс может предотвратить участие случайных пользователей или абузеров, что делает аудиторию более ценной для проекта и способствует стабильности курса токена.

5. Какую роль играет сообщество в успехе airdrop?

Сообщество играет ключевую роль - активные участники помогают распространять информацию о проекте, делятся своим опытом, создают контент и холдят (удерживают) токен на биржах. Эффективный airdrop может привлечь долгосрочных