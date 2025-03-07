DePIN у криптовалюті простими словами

Криптовалюта та її технології з кожним роком дедалі активніше інтегруються в реальний сектор. Однією з таких унікальних і чимало важливих технологій є DePin, яка надає можливості будь-якому користувачеві обміняти свою інфраструктуру на криптовалюту.

Що таке DePIN

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) - це концепція децентралізованих мереж фізичної інфраструктури, що об’єднує блокчейн і реальні об’єкти. На відміну від традиційних централізованих систем, DePIN використовує розподілені механізми управління і токенізовані стимули, даючи змогу учасникам спільноти надавати і використовувати фізичні ресурси без посередників.

Цю технологію застосовують у різних сферах: мережах зв’язку, хмарному зберіганні, обчислювальних потужностях і навіть у галузі транспортної та енергетичної інфраструктури. DePIN дає змогу знизити залежність від великих централізованих провайдерів і підвищити ефективність використання ресурсів.

Як працюють DePIN проєкти?

Проекти DePIN працюють за принципом токенізованих стимулів, коли користувачі надають інфраструктурні ресурси (наприклад, точки доступу, серверні потужності або сховища даних) в обмін на винагороду у вигляді криптовалюти.

1 Основні принципи роботи DePIN

1.1 Децентралізація фізичної інфраструктури

Звичайні інфраструктурні мережі (наприклад, мобільні мережі, дата-центри, сенсорні мережі, логістика тощо) традиційно управляються великими корпораціями. У DePIN проєкті ця інфраструктура створюється розподілено за рахунок учасників мережі, які надають своє обладнання та потужності.

1.2 Використання блокчейна

DePIN проєкти записують дані про мережу, транзакції та винагороди в блокчейн. Це забезпечує прозорість і запобігає цензурі або маніпуляціям з боку централізованих гравців.

1.3 Економічна мотивація через токени

Щоб стимулювати користувачів до розгортання та підтримки інфраструктури, DePIN проєкти використовують токени. Ці токени можуть застосовуватися для:

Оплати за використання послуг (наприклад, інтернет, хмарне сховище).

Винагороди учасників за підтримку мережі (наприклад, за розгортання обладнання).

Голосування за зміни в протоколі (Governance).

2. Компоненти DePIN мережі

2.1 Провайдери (постачальники ресурсів)

Це користувачі або компанії, які розгортають фізичну інфраструктуру. Вони можуть надавати:

Інтернет-роутери та точки доступу (наприклад, Helium).

Дата-центри та обчислювальні потужності (наприклад, Render Network).

Сховища даних (наприклад, Filecoin, Arweave).

Сенсорні мережі для IoT (наприклад, Hivemapper).

2.2 Користувачі (споживачі послуг)

Люди або компанії, які використовують ресурси мережі, наприклад, орендують обчислювальні потужності, платять за доступ до інтернету або використовують сховища даних.

2.3 Блокчейн і смарт-контракти

Смарт-контракти автоматизують взаємодію між учасниками мережі:

Керують винагородами провайдерам.

Контролюють дотримання правил мережі.

Гарантують прозорість транзакцій.

2.4 Токеноміка

Токени використовуються для винагороди та оплати послуг. Вони можуть бути:

Utility-токени - використовуються для оплати сервісів усередині мережі.

Governance-токени - дають право голосувати за розвиток проєкту.

Mining-токени - видаються за надання ресурсів.

DePIN криптовалюта

Особливості та відмінності DePIN-криптовалют:

Прив’язка до реальної інфраструктури

Звичайні криптовалюти існують тільки в цифровому середовищі, тоді як DePIN-токени забезпечують роботу мереж, заснованих на фізичних пристроях. Наприклад, користувачі встановлюють інтернет-роутери в мережі Helium або виділяють місце на жорстких дисках для Filecoin.

Утилітарна функція

На відміну від Bitcoin, який служить здебільшого засобом накопичення, DePIN-токени застосовуються для оплати послуг усередині мережі. У Helium вони використовуються для доступу до бездротового зв’язку, а в Filecoin - для оплати зберігання даних.

Стимулювання учасників

DePIN-проекти використовують токеноміку, щоб заохочувати користувачів за підтримку мережі. У Helium оператори точок доступу отримують токени за розгортання обладнання, а в Filecoin власники серверів заробляють на зберіганні даних.

Зв’язок із реальною економікою

Ціна і затребуваність DePIN-криптовалют залежать не тільки від спекуляцій на ринку, а й від реального попиту на послуги, які надає мережа. Наприклад, чим більше компаній використовують Filecoin для зберігання даних, тим вища цінність його токена.

Helium

Helium - це проект, що створює глобальну децентралізовану бездротову мережу. На відміну від традиційних телекомунікаційних компаній, мережа Helium будується самими користувачами, які встановлюють точки доступу і роздають сигнал.

Основна відмінність від звичайних криптовалют у тому, що токен HNT служить не просто цифровим активом, а використовується для роботи мережі. Він застосовується для оплати послуг, заохочення операторів точок доступу і забезпечення роботи інфраструктури.

Щоб добувати HNT, користувачі встановлюють пристрої, які покривають зону сигналом і перевіряють працездатність інших вузлів. На відміну від Bitcoin, де майнінг вимагає потужного обладнання, у Helium достатньо невеликого пристрою з мінімальним енергоспоживанням.

Раніше Helium працював на власному блокчейні, але пізніше перейшов на Solana, що дало змогу знизити комісії та збільшити швидкість транзакцій.

Filecoin

Filecoin - це децентралізована мережа для зберігання даних, яка конкурує з централізованими хмарними провайдерами, такими як Amazon S3 або Google Drive.

На відміну від звичайних криптовалют, токен FIL використовується для оплати сховища, а не просто як засіб обміну.

Filecoin працює за принципом ринку: користувачі можуть орендувати місце для зберігання своїх файлів, а власники серверів пропонують свої ресурси в обмін на FIL. Це робить мережу більш стійкою, оскільки дані розподілені по безлічі незалежних вузлів, а не зберігаються в одному дата-центрі.

Майнінг у Filecoin заснований не на обчислювальній потужності, а на виділенні дискового простору. Щоб заробити FIL, користувачі надають місце на своїх жорстких дисках і проходять алгоритмічні перевірки, що підтверджують збереження даних.

Filecoin активно використовується у Web3-екосистемі і стає важливим компонентом децентралізованого інтернету, забезпечуючи безпечне і стійке зберігання інформації.

DePIN проєкти

З розвитком технологій і попитом, що з’являється на них, утворилися фундаментальні DePin проєкти.

Chainlink

Chainlink - одна з перших децентралізованих мереж оракулів, яка пов’язує блокчейн із зовнішніми даними. На відміну від традиційних криптовалют, LINK використовується для забезпечення роботи смарт-контрактів з надійними даними з реального світу.

Chirp

Chirp - проєкт, що створює розподілені мережі зв’язку для інтернет-інфраструктури. Він використовує токени для винагороди учасників мережі, які надають пристрої та інфраструктуру.

Script

Script - DePIN-платформа, що забезпечує децентралізоване хмарне сховище. На відміну від Filecoin, проєкт орієнтований на розробників і надає інструменти для інтеграції з додатками.

Переваги DePIN криптовалют

1. Реальне застосування та зв’язок із фізичною інфраструктурою

Звичайні криптовалюти, як-от Bitcoin, здебільшого використовуються як засіб заощадження або обміну. DePIN-токени, навпаки, виконують конкретні утилітарні функції, наприклад:

У Helium (HNT) токени використовуються для доступу до децентралізованої мережі IoT і 5G.

У Filecoin (FIL) токени застосовуються для оплати хмарного зберігання даних.

У Render Network (RNDR) токени потрібні для розподіленого рендерингу графіки.

Завдяки цьому вартість DePIN-криптовалют залежить не тільки від спекуляцій на ринку, а й від попиту на реальні послуги, які вони забезпечують.

2. Стимулювання користувачів і демократизація інфраструктури

Традиційно інфраструктурні сервіси (інтернет, хмарне зберігання, обчислення) контролюються великими корпораціями. У DePIN-моделі мережа будується спільнотою, а користувачі отримують токени за участь.

Приклади:

Власники точок доступу Helium заробляють HNT, забезпечуючи покриття мережі.

Хостери Filecoin отримують FIL за зберігання даних.

Власник GPU в Render Network отримує RNDR за надання обчислювальних потужностей.

Цей механізм робить інфраструктуру більш стійкою, оскільки мережа не залежить від одного провайдера.

3. Зниження вартості послуг

DePIN-проекти працюють за принципом розподіленого ринку, де користувачі самі надають ресурси, а інші учасники платять за їхнє використання. Це знижує вартість послуг порівняно з централізованими аналогами.

Наприклад:

Filecoin пропонує зберігання даних за нижчою ціною, ніж Amazon S3, оскільки немає посередників.

Render Network дає змогу рендерити 3D-графіку дешевше, ніж традиційні дата-центри.

Helium створює альтернативу дорогим мобільним операторам.

За рахунок децентралізації та автоматизації через смарт-контракти зникає необхідність у посередниках, що додатково знижує витрати.

4. Більш висока стійкість і відмовостійкість

Централізовані інфраструктури схильні до збоїв, цензури і кібератак. DePIN-мережі побудовані на розподіленій архітектурі, де:

Дані зберігаються в різних вузлах (Filecoin), що захищає від втрати інформації.

Доступ до інтернету забезпечують тисячі незалежних точок (Helium), знижуючи залежність від великих провайдерів.

Обчислення розподілені по мережі (Render Network), що зменшує ризик збоїв.

Це робить DePIN-проекти більш стійкими до зовнішніх впливів.

5. Децентралізація та контроль користувачів

У централізованих сервісах корпорації контролюють інфраструктуру та правила використання. У DePIN-проєктах управління здійснюється спільнотою через DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Наприклад, власники FIL у Filecoin можуть голосувати за зміни в мережі. Це дає змогу користувачам самим визначати правила роботи платформи та запобігає зловживанням з боку окремих компаній.

6 Економічна стійкість і зростання цінності токенів

DePIN-криптовалюти мають вбудовані механізми попиту та пропозиції:

Зі зростанням використання мережі збільшується потреба в токенах.

Винагороди за участь стимулюють розширення інфраструктури.

Дефляційні механізми (спалювання токенів) можуть підвищувати їхню вартість.

Наприклад, у Helium частина токенів HNT спалюється під час використання мережі, що згодом знижує загальний обсяг пропозиції та робить актив ціннішим.

7. Гнучкість і масштабованість

DePIN-мережі можуть розширюватися за рахунок залучення нових користувачів та інтеграції з іншими Web3-проектами. Наприклад, Filecoin можна використовувати в екосистемі IPFS для зберігання контенту в децентралізованому інтернеті.

Крім того, багато DePIN-проектів переходять на швидші блокчейни (наприклад, Helium перейшов на Solana), що збільшує їхню масштабованість.

Висновок

DePIN став новим наративом у світі криптовалют і реального сектору, даючи змогу користувачам брати участь у створенні фізичної інфраструктури, при цьому взаємодіяти з криптовалютним середовищем. Такі проєкти, як Helium, Filecoin і Chainlink, демонструють потенціал децентралізованих мереж у вирішенні реальних завдань. DePIN криптовалюти надають нові можливості для інвесторів, користувачів і розробників, допомагаючи створити більш стійку і незалежну цифрову економіку.

FAQ

1. Що таке DePIN у криптовалюті?

DePIN - це децентралізовані мережі фізичної інфраструктури, що використовують блокчейн і токенізовані стимули для управління ресурсами.

2. Як працюють децентралізовані мережі фізичної інфраструктури?

Вони об’єднують фізичні пристрої в розподілені мережі, а користувачі отримують винагороди за надання ресурсів.

3. Які переваги пропонують проєкти DePIN?

Основні переваги - децентралізація, економічна ефективність, безпека та можливість заробітку.

4. У яких сферах застосовуються технології DePIN?

DePIN використовується в мережах зв’язку, хмарному зберіганні, обчисленнях, транспортних та енергетичних системах.

5. Як користувачі можуть брати участь у проєктах DePIN і отримувати винагороду?

Вони можуть надавати інфраструктурні ресурси (наприклад, точки доступу, сервери, сховища) і отримувати токени як винагороду.