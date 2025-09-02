back
    • Цифрова валюта в Аргентині
    Дата публикации: 02.09.2025
    Дата: 02.09.2025
    Цифрова валюта в Аргентині

    Поки багато держав вводять свою цифрову валюту і паралельно з цим посилюють/забороняють використання криптовалюти. Аргентина, навпаки, бачить в ній рішення фінансових складнощів і є відносно консервативною щодо використання крипти її громадянами.

    Економічна ситуація в Аргентині та роль криптовалюти

    Аргентина вже багато років стикається з високою інфляцією, і криптовалюта стала для багатьох способом захистити свої заощадження. Постійна девальвація національної валюти і суворі валютні обмеження змушують громадян шукати альтернативи. У цих умовах біткоїн в Аргентині та інші цифрові активи часто виступають в ролі «фінансового притулку».

    Місцеві та міжнародні біржі, P2P-платформи та криптосервіси надають широкий вибір способів конвертації песо в криптовалюту. Саме тому населення має доступ до доларової вартості активів без необхідності безпосередньо купувати готівкові долари.

    Державне регулювання цифрової валюти в Аргентині

    Аргентинське регулювання криптовалют знаходиться в стадії розвитку. Banco Central de la República Argentina (BCRA) публікує попередження про ризики, забороняє банкам проводити операції з криптоактивами і нагадує, що вони не є законним платіжним засобом.

    Податкова служба AFIP встановила правила, за якими доходи від операцій з криптовалютами підлягають оподаткуванню. Такі правила охоплюють усі податки на криптовалюту в Аргентині.

    Комісія з цінних паперів (CNV) запустила реєстр постачальників послуг віртуальних активів (PSAV), зобов'язуючи криптосервіси проходити реєстрацію, дотримуватися KYC і AML-вимог.

    Також ведуться обговорення про запуск CBDC Аргентини — «цифрове песо», яке могло б підвищити прозорість операцій і спростити платежі.

    Популярні цифрові валюти в Аргентині

    У країні виділяються три основні напрямки: біткоїн, стейблкоіни та альткоїни.

    Біткоїн в Аргентині використовують як засіб захисту від інфляції та інструмент для P2P-переказів.

    Стейблкоіни, в більшості своїй, USDT, популярні для розрахунків і як альтернатива готівковому долару, що грає на руку громадянам в умовах обмежень.

    Альткоїни застосовуються рідше, але їх популярність поступово зростає завдяки розширенню криптосервісів.

    Як аргентинці використовують цифрову валюту

    Застосування крипти в Аргентині схоже з іншими країнами, де вона не заборонена:

    • Збереження заощаджень від інфляції — купівля біткоїна в Аргентиніі стейблкоїнів.
    • Проведення переказів і розрахунків — використання переказів USDT в Аргентині в P2P-торгівлі.
    • Торгівля і спекуляції на біржах.
    • Прийом платежів бізнесом в криптовалюті.

    Використання в біржовій торгівлі.

    Проблеми та ризики в криптовалюті

    Серед основних ризиків можна виділити високу волатильність активів, регуляторну невизначеність і випадки шахрайства. Додатково існують технічні ризики, включаючи втрату доступу до гаманців і слабкий захист деяких сервісів. Податкові та облікові питання також створюють труднощі. Адже в усіх них необхідно розбиратися, щоб уникнути штрафів.

    Перспективи блокчейну в Аргентині

    Блокчейн може знайти застосування в токенізації активів, логістиці, цифровізації державних реєстрів і фінансових сервісах. При правильному балансі між інноваціями та захистом споживачів технологія здатна зміцнити економічну інфраструктуру. Вже зараз регулятори роблять кроки в цьому напрямку, створюючи реєстри PSAV і розглядаючи законопроекти про цифрові активи.

    FAQ

    Яка ставка податку на криптовалюту в Аргентині?
    Вона залежить від типу операції та статусу платника податків. Доходи від продажу оподатковуються в рамках Impuesto a las Ganancias, а криптовалюта враховується в Bienes Personales.

    Чи дозволена криптовалюта в Аргентині?
    Вона не заборонена, але не визнана законним платіжним засобом, що підтверджується в заявах BCRA.

    Чи доступний біткойн в Аргентині?
    Так, його можна купити через біржі та P2P-платформи, хоча банки не проводять прямі операції.

    Що таке цифрове песо / CBDC Аргентина?
    Це проект цифрової версії національної валюти, що розробляється центральним банком.

    Які стейблкоіни популярні в Аргентині і чому?
    В першу чергу USDT, так як він прив'язаний до долара і дозволяє зберігати вартість активів.

