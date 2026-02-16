Як складний відсоток перетворює копійки на капітал

Ви звикли мислити лінійно. Це нормально. Еволюція навчила нас: зробив десять кроків — пройшов десять метрів. Відпрацював зміну — отримав фіксовану оплату. Наш мозок чудово справляється з простим додаванням, але губиться перед експонентою.

Альберт Ейнштейн називав складний відсоток восьмим чудом світу не заради гарного слівця. Це єдина сила у фінансовому всесвіті, здатна перетворити скромні заощадження на статок, що дозволяє більше ніколи не працювати.

Математика, яка ламає мозок

Суть складного відсотка проста: прибуток робить новий прибуток. Вчорашній дохід сьогодні стає робочим капіталом. Звучить банально? Погляньмо на формулу, але не лякайтеся:

У цьому рівнянні є один прихований важіль — змінна n. Це частота реінвестування. У банку n фіксоване — 12 разів на рік. У трейдингу ви самі керуєте цією змінною. Чим частіше ви оновлюєте налаштування бота (додаючи прибуток до депозиту), тим швидше розкручується спіраль. Ви можете робити це хоч щодня (n=365), але для збереження душевного спокою достатньо і раз на тиждень.

Змоделюємо ситуацію. Уявіть: у вас є $10,000. Ви запускаєте бота на Veles із консервативними налаштуваннями, цілячись у 5% прибутку щомісяця.

Розглянемо два шляхи:

Шлях Рантьє (Простий відсоток). Ви щомісяця забираєте прибуток ($500) і витрачаєте його на ресторани чи комуналку. Тіло депозиту не змінюється. Шлях Капіталіста (Складний відсоток). Ви не чіпаєте прибуток. Кожна зароблена копійка додається до тіла депозиту бота.

Різниця на короткій дистанції майже непомітна. Але подивіться, що відбувається на горизонті трьох років.

Період (Місяць) Шлях рантьє (виведення прибутку) Шлях капіталіста (реінвест) Різниця в капіталі Старт $10,000 $10,000 $0 6 місяців $13,000 (всього) $13,400 +$400 12 місяців $16,000 (всього) $17,958 +$1,958 24 місяці $22,000 (всього) $32,251 +$10,251 36 місяців $28,000 (всього) $57,918 +$29,918

Погляньте на цифри уважно.

У перший рік ви виграєте лише пару тисяч. Але до кінця третього року стратегія реінвестування обганяє лінійний підхід більш ніж удвічі. На 36-й місяць дохід системи складного відсотка складе $2,758 на місяць. Це вп’ятеро більше, ніж фіксовані $500 «рантьє».

Це ефект снігової кулі. Спочатку ви штовхаєте її насилу, вона маленька і важка. Але потім вона котиться сама, змітаючи все на своєму шляху.

Механіка процесу

Тут немає чарівної кнопки «зробити багато». Платформа Veles дає інструменти, але пілотом залишаєтесь ви. Функція автоматичного складного відсотка відсутня навмисно — це захист від безконтрольного роздування ризиків.

Реінвестування на Veles — процес усвідомлений.

Алгоритм дій:

Заведіть звичку. Наприклад, щонеділі вранці, з філіжанкою кави, ви проводите «раду директорів» свого особистого фонду. Аудит. Зайдіть на біржу. Подивіться на загальний баланс гаманця (Wallet Balance). Важливо відокремити реальний прибуток від «паперового» (Unrealized PnL). Реінвестувати можна тільки те, що вже зафіксовано в стейблкоїнах. Розрахунок. Якщо бот заробив $50, ваше нове тіло депозиту має зрости рівно на цю суму. Коригування. Вам не обов’язково сидіти біля монітора. Зайдіть у мобільний додаток Veles, виберіть бота, натисніть «редагувати» та оновіть суму депозиту. Це справа однієї хвилини. Перевірка лімітів. Veles автоматично перерахує ордери. Переконайтеся, що перший ордер сітки відповідає мінімальним вимогам біржі (зазвичай від 5 до 10 USDT). Якщо сума замала, іноді краще накопичити буфер, перш ніж змінювати налаштування. Запуск. Зберегти та запустити.

Ви щойно власноруч штовхнули снігову кулю.

Стратегії масштабування

Складний відсоток — інструмент універсальний, але користуватися ним можна по-різному. Вибір залежить від вашої нервової системи та фінансових цілей.

Агресор (100% реінвест)

Весь прибуток йде назад у ринок.

Мета: максимально швидкий розгін депозиту з малих сум.

максимально швидкий розгін депозиту з малих сум. Ризик: критичний. Помилка, чорний лебідь, збій алгоритму — і ви втрачаєте все. І тіло, і накопичене.

Золотий перетин (50/50)

Половину прибутку виводимо в кеш (або на холодний гаманець), половину пускаємо в обіг.

Психологія: ви відчуваєте гроші. Ви купуєте на них їжу, одяг, гаджети. Це знижує тривожність.

ви відчуваєте гроші. Ви купуєте на них їжу, одяг, гаджети. Це знижує тривожність. Безпека: паралельно з депозитом бота зростає ваш резервний фонд. Якщо ринок впаде, у вас залишиться подушка, що перевищує початкові вкладення.

Розумне масштабування

Ви змінюєте відсоток реінвесту залежно від фази ринку.

Бичачий ринок: реінвест 80-100%. Тренд пробачає помилки, треба брати максимум.

реінвест 80-100%. Тренд пробачає помилки, треба брати максимум. Ведмежий ринок: реінвест 0-20%. Головне завдання — зберегти. Прибуток складується в стейблкоїни для відкупу дна.

реінвест 0-20%. Головне завдання — зберегти. Прибуток складується в стейблкоїни для відкупу дна. Боковик: реінвест 50%.

Ризик-менеджмент: як не втратити все

Просідання (drawdown) — злий близнюк складного відсотка. Воно теж працює експоненціально, але проти вас.

Запам’ятайте цифри, потрібні для відновлення:

Втратили 10% капіталу — треба заробити 11%, щоб повернутися в нуль. Непросто, але в крипті таке буває, можна повернутися на колишні позиції навіть за тиждень-місяць.

Втратили 50% капіталу — треба заробити 100%. Дуже складно.

Втратили 90% капіталу — треба заробити 900%. Нереально.

При реінвестуванні ви постійно підвищуєте ставки. Якщо ваш депозит виріс до $50,000, просідання в 50% знищить $25,000.

Інструменти захисту на Veles:

Стоп-лосс. Краще прийняти маленький збиток і відбити його за тиждень, ніж сидіти місяцями з мінусовим балансом. Ставте стоп не більше 15-20% від депозиту бота. Диверсифікація. Ніколи не запускайте одного супер-бота «на всю котлету». Розділіть капітал на 5-10 частин. BTC, ETH, SOL, MATIC, ATOM. Якщо одна монета впаде або полетить у небеса проти вашої шорт-позиції, інші витягнуть портфель. Консервативність при зростанні. Якщо ви збільшуєте депозит у 10 разів, налаштування мають стати консервативнішими. Найчастіша помилка: розігнати депозит складним відсотком до $50k, залишити старі агресивні налаштування для $1k (з високим плечем) і зловити ліквідацію на першій же корекції. Великим грошам — велика безпека. Перекриття. У міру зростання капіталу збільшуйте параметр перекриття зміни ціни. Нехай бот заробляє трохи менше, але витримує глибші падіння ринку.

Психологія нудьги

Успішне інвестування — заняття нестерпно нудне. Джордж Сорос казав: «Якщо вам весело, ви, швидше за все, втрачаєте гроші».

Саме на цьому етапі більшість зривається. Людям потрібен дофамін. Вони починають крутити налаштування. Підсумок завжди один — ліквідація.

Ставтеся до налаштування ботів Veles як до нудного заводського верстата. Він просто штампує деталі. Ваше завдання — змащувати механізми і не пхати руки під прес. Тут працює холодний розрахунок.

Згадайте знаменитий зефірний тест. Діти, здатні не з’їсти зефірку відразу заради двох зефірок потім, ставали успішнішими в житті. Реінвестування — це ваш дорослий тест на витримку. Відмова від нового iPhone сьогодні заради фінансової свободи через три роки.

Підсумок

Платформа Veles дає вам верстат. Складний відсоток — це електрика. Але натиснути кнопку «пуск» повинні ви самі. Чи вистачить у вас терпіння не вимикати рубильник, доки ціль не буде досягнута? З нашим інструментом це набагато легше.