Як халвінг впливає на ціну

Халвінг, який кожні чотири роки скорочує винагороду майнерам за знайдений блок, впливає не тільки на пропозицію BTC, а й на його вартість. Розуміння того, що таке халвінг, чому він важливий і що буде з біткоїном після халвінгу, допомагає трейдерам адаптувати стратегії та ухвалювати обґрунтовані рішення. Про це та багато іншого, ми детально розповіли в першій частині.

Зазвичай ціна біткоїна після халвінга прагне до зростання. Причина в зменшенні емісії: ринок отримує менше нових монет, а попит при цьому може залишатися колишнім або зростати. Це створює дефіцит і стимулює підвищення ціни. Однак важливо пам’ятати, що ринок закладає очікування заздалегідь, і іноді зростання починається задовго до події.

Халвінг і волатильність

Кожен халвінг біткоїна супроводжується підвищеною волатильністю. Інвестори, трейдери і багато лідерів думок заздалегідь починають будувати припущення про те, скільки коштуватиме біткоїн після халвінгу, що збільшує торговельну активність і призводить до різких рухів ціни. Ця волатильність може спостерігатися як до, так і після події і не завжди супроводжується негайним зростанням.

Історично біткоїн халвінг 2016 і біткоїн халвінг 2020 продемонстрували схожий патерн: після короткострокової турбулентності ціна BTC стабілізувалася і перейшла в стійке зростання. Халвінг біткоїна 2024 викликав аналогічний ефект і біткоїн встановив новий історичний максимум. Усе залежить від макроекономічного фону, настрою інвесторів і глобального інтересу до криптовалют.

Торгові стратегії на тлі халвінгу біткойна

Розуміння коли халвінг біткойна, скільки днів до халвінга і точна дата халвінга біткойна дають змогу трейдерам підготуватися. Для цього можна використовувати таймер халвінга біткоїна або лічильник халвінга біткоїна. Щойно зворотний відлік наближається до нуля, багато трейдерів переходять до агресивної торгівлі, відкриваючи лонгові позиції і чекаючи зростання.

Існують стратегії, засновані на купівлі за кілька місяців до події з подальшою фіксацією прибутку в перші тижні після халвінга. Інші орієнтуються на довгострокове утримання, очікуючи на повторення тренду, який продемонструвала ціна біткойна після халвінга в минулі періоди. Але навіть за наявності патернів немає 100% гарантії результату.

Якщо ви хочете брати участь у ринку з урахуванням усіх нюансів халвінга біткоїна, то криптоботи від Veles Finance чудово допоможуть з цим впоратися. Отримайте грошовий бонус при реєстрації та можливість протестувати стратегії за допомогою автоматичних інструментів. Якщо щось буде незрозуміло, ви завжди можете звернутися в нашу підтримку за консультацією.

Халвінг інших криптовалют

Крім BTC, механізм халвінгу застосовується і в інших криптовалютах. Наприклад Litecoin халвінг відбувається кожні 840 000 блоків. Останній халвінг лайткоїна також супроводжувався стрибком інтересу до активу. Однак ефект від скорочення емісії може бути менш вираженим порівняно з біткоїном, оскільки ліквідність і попит на альткоїни нижчі.

Також існують події на кшталт халвінг біткоїн кеш, халвінг etc і халвінг ефіріума. Хоча Ethereum офіційно не використовує модель халвінгу, перехід на PoS (Proof-of-Stake) також скоротив випуск нових монет, викликавши схожі ринкові очікування.

Ризики та міфи про халвінг

Навколо поняття халвінг за роки його існування склалося безліч міфів, і багато хто з них може ввести трейдерів та інвесторів в оману. Однією з найпоширеніших помилок вважається впевненість у тому, що ціна біткоїна після халвінгу нібито обов’язково зросте. Ця думка ґрунтується на історичних даних, адже попередні халвінги дійсно супроводжувалися подальшими ралі. Однак важливо розуміти, що минуле не гарантує повторення сценарію в майбутньому.

Інший міф - це уявлення про те, що зворотний відлік до халвінгу - це початок «золотого століття» для всіх власників криптовалюти. Насправді халвінг біткоїна може викликати як зростання, так і падіння вартості активу. Саме тому багато трейдерів занадто емоційно реагують на новину про те, скільки залишилося до халвінгу біткоїна, не враховуючи поточну ринкову структуру. Виникає завищене очікування, і коли вони не виправдовуються, починається паніка і фіксація збитків. Це особливо небезпечно для тих, хто не вміло управляє ризиками і заходить у ринок на піку ажіотажу або фомо.

Також, існує міф про те, що коли халвінг біткоїна відбудеться, це автоматично вплине на всю криптоекономіку. Але не варто забувати, що не всі альткоїни залежать від механізму халвінгу.

Особливу увагу варто приділити таймінгу: поки ведеться таймер халвінгу біткойна, і учасники рахують дні до халвінгу, на ринок виливається безліч спекулятивних прогнозів, наприклад, «скільки коштуватиме біткойн після халвінгу», «що буде з біткойном після халвінгу», або «халвінг біткойна графік зростання». Однак жоден аналітик не може передбачити майбутнє точно і до найдрібніших деталей. Орієнтуватися тільки на зворотний лічильник халвінга біткоїна - означає ризикувати своїми коштами, особливо якщо ви входите в ринок без розуміння повної картини.

Ще один міф пов’язаний з тим, що халвінг нібито автоматично посилює дефіцит активу. Так, емісія знижується, але це не робить біткоїн дефіцитним негайно. Більшу частину монет уже видобуто, а рух ціни залежить від ліквідності, попиту і пропозиції на спотовому і деривативному ринках. Тому сліпа довіра до моделі Stock-to-Flow може бути небезпечною - вона добре пояснює історичні тренди, але не може враховувати раптові зміни в регулюванні або зміну поведінки інституціоналів.

Серйозним ризиком вважається також перегрів мережі та падіння хешрейту після дати халвінгу біткоїна. Майнери, які отримують удвічі меншу винагороду, можуть відключити обладнання, якщо ціна не зросте пропорційно. Це призведе до зниження безпеки мережі і може спровокувати тимчасові перебої. Особливо це важливо в перші місяці після події, коли мережа адаптується до нових умов. В історії халвінга біткойна такі періоди вже спостерігалися, і учасникам варто бути готовими до технічної волатильності.

Щоб знизити ризики, важливо не тільки стежити за тим, коли буде халвінг біткоїна, а й підходити до події з комплексною стратегією. Інвесторам слід тверезо оцінювати очікування, враховувати потенційні відкати, управляти капіталом і не будувати портфель винятково навколо ідеї халвінгу. Також варто враховувати, що коли наступний халвінг біткоїна настане, ринок може бути в зовсім інших умовах, і колишні шаблони поведінки вже не спрацюють.

FAQ про халвінг

1. Що таке халвінг?

Халвінг - це заплановане зниження нагороди майнерам за блок у мережі Bitcoin. Воно відбувається приблизно кожні 4 роки.

2. Коли халвінг біткоїна?

Наступний халвінг біткоїна очікується у 2028 році, точна дата халвінгу біткоїна залежить від швидкості генерації блоків.

3. Скільки залишилося до халвінгу біткоїна?

Щоб дізнатися, скільки залишилося до халвінга біткоїна, можна використовувати таймер халвінга біткоїна або халвінг біткоїн лічильник онлайн.

4. Скільки коштуватиме біткоїн після халвінгу?

Прогнозувати, скільки коштуватиме біткоїн після халвінга, складно. Історично ціна зростала, але немає гарантії, що це повториться знову.

5. Коли був халвінг біткоїна в минулому?

Біткоїн халвінг 2016, 2020 і 2024 років пройшли успішно і супроводжувалися подальшим зростанням ціни. Однак кожен цикл унікальний.