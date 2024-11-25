Верифікація KYC для криптовалютних бірж: Основна інформація

Процес KYC (Know Your Customer, «Знай свого клієнта») став загальноприйнятою практикою для багатьох централізованих криптобірж і фінансових організацій по всьому світу. У цій статті ми розглянемо, що являє собою KYC, як він здійснюється, чому він необхідний, а також обговоримо його вплив на безпеку і децентралізацію.

KYC - що це таке?

KYC, або «Знай свого клієнта», являє собою процес, який спрямований на встановлення особи користувача для дотримання законодавчих норм. Цей процес вимагає від клієнтів надання таких особистих даних, як адреса проживання, прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), дата народження і фотографія посвідчення особи (наприклад, водійських прав або паспорта громадянина). Головне завдання KYC полягає в недопущенні фінансування тероризму, відмивання грошей та інших незаконних дій. У контексті криптовалютних бірж процедура KYC стала просто необхідною, особливо у світлі посилення міжнародних стандартів щодо регулювання цифрових активів.

Як влаштована процедура верифікації KYC?

Процес KYC зазвичай складається з декількох базових етапів:

1. Реєстрація акаунта

Користувач створює акаунт (обліковий запис) на платформі.

2. Надання документів

Завантаження фотографії паспортних даних громадянина, посвідчення водія або іншого офіційного документа, що підтверджує особу користувача.

3. Підтвердження місця проживання (адреси)

Найчастіше для підтвердження потрібна виписка з банку або рахунок за комунальні послуги, де будуть вказані ім’я та адреса клієнта.

4. Селфі або відеоперевірка

Певні майданчики можуть вимагати селфі з документом або участь у відеодзвінку зі співробітником для додаткової ідентифікації.

5. Перевірка даних

Платформа перевіряє достовірність наданих документів і даних. Процес може займати від кількох хвилин до кількох днів, цей термін залежить від складності перевірки в базі даних.

Чому багато бірж вимагають пройти верифікацію KYC?

Основні причини впровадження KYC на криптовалютних централізованих біржах:

1. Відповідність законодавству

Біржі повинні суворо дотримуватися місцевих і міжнародних законів, щоб уникнути штрафів і санкцій.

Боротьба з шахрайством.

KYC допомагає в ідентифікуванні особистості кожного користувача платформи, що знижує ризик фінансових злочинів.

3. Підвищення довіри.

Наявність KYC-версії покращує довіру до біржі, підвищує репутацію, роблячи її безпечнішою для користувачів.

4. Протидія відмиванню грошей.

KYC відіграє важливу роль у протидії незаконним фінансовими операціями. Біржі, що працюють у країнах із жорстким регулюванням, як-от США та ЄС, повинні впроваджувати KYC для повної відповідності всім вимогам регулюючих органів.

Різниця між KYC і AML?

KYC і AML (Anti-Money Laundering - протидія відмиванню грошових коштів) тісно пов’язані, але виконують різні функції:

- KYC - процес збору особистої інформації клієнта для підтвердження його особистості.

- AML - ширший набір процедур, які призначені для запобігання та припинення незаконних операцій, серед них виявлення підозрілої активності та моніторинг транзакцій.

KYC це частина загальної політики AML. Наприклад, після проходження KYC криптобіржа зможе скористатися даними клієнта для аналізу транзакцій і відстеження аномальних операцій.

Чи впливає KYC на децентралізацію та анонімність?

KYC викликає суперечки серед прихильників децентралізації та анонімності. Основні моменти:

1. обмеження анонімності

KYC вимагає розкриття особистої інформації, що суперечить принципу конфіденційності, від самого початку закладеному в криптовалюти.

2. Централізація даних

Зберігання користувацьких даних робить біржі вразливими для зломів і витоків інформації.

3. Зниження децентралізації

Користувачі змушені довіряти централізованим біржам, що йде врозріз з ідеєю децентралізованих фінансів.

Незважаючи на все це, KYC допомагає підвищити безпеку і знизити ризики для учасників ринку.

У чому ризик біржі без KYC?

Біржі без KYC можуть бути привабливими для тих, хто хоче зберегти анонімність, але вони пов’язані з ризиками:

1. Правові наслідки

Такі біржі можуть бути закриті через недотримання законодавства.

2. Високий ризик шахрайства

На біржах без KYC частіше трапляються випадки відмивання грошей і шахрайства.

3. відсутність захисту користувачів

У разі виникнення суперечок або крадіжки коштів користувачеві буде складно довести свої права.

4. Проблеми з ліквідністю

Біржі без KYC можуть зазнавати труднощів із залученням великих гравців через низьку довіру.

Біржі з верифікацією KYC і без неї

Біржі з KYC:

– Binance

– Bybit

– OKX

– Gate. io

– BingX

– HTX

Біржі без KYC:

- Uniswap (децентралізовані біржі, або DEX)

- PancakeSwap (DEX)

Біржі з KYC пропонують вищий ступінь захисту і зручності, при цьому платформи без KYC підходять для користувачів, які цінують анонімність, але готові прийняти додаткові ризики.

Плюси і мінуси верифікації KYC

Плюси:

- Збільшення безпеки і зниження ризику шахрайства.

- Можливість роботи на великих і легітимних біржах.

- Більш широкий доступ до фінансових інструментів.

Мінуси:

- Втрата анонімності.

- Можливість витоку даних.

- Збільшення часу на реєстрацію.

Хто контролює KYC у Росії?

У Росії контроль за процедурою KYC здійснюється на законодавчому рівні. Основні регулюючі органи:

- Росфінмоніторинг

Орган, відповідальний за протидію фінансування тероризму та відмивання грошових коштів.

- Банк Росії

Контролює фінансові організації та біржі, що впроваджують KYC.

- ФНС (Федеральна податкова служба)

Контролює податкові аспекти операцій з криптовалютою.

Біржі, що здійснюють свою діяльність у Росії, зобов’язуються дотримуватися всіх вимог KYC, щоб відповідати місцевому законодавству.

Висновок

KYC - це важливий інструмент, що дає змогу підвищити безпеку і легітимність криптовалютного ринку. Незважаючи на критику, пов’язану з порушенням конфіденційності, KYC стає стандартом, який вкрай необхідний для дотримання законів і захисту інтересів користувачів. Перед вибором біржі важливо враховувати свої пріоритети: збереження особистої безпеки і ваших коштів, наявність анонімності та свободи дій, а також чи відповідає платформа законодавству.

Поширені запитання (FAQ)

1. Що таке KYC?

KYC (Знай свого клієнта) - процес встановлення особи клієнта для недопущення несанкціонованих дій, включно з відмиванням злочинних доходів і підтримкою тероризму.

2. Чому KYC став обов’язковим на централізованих біржах?

KYC став необхідністю через посилення заходів світового регулювання в галузі криптовалют. Це дає змогу біржам дотримуватися законів, захищати користувачів від шахрайства і підвищувати довіру з боку великих інвесторів.

3 Чи потрібен KYC на платформі Veles?

Для використання платформи Veles достатньо створити обліковий запис за допомогою електронної пошти та пароля або через Google акаунт. Підключення до біржі відбувається за допомогою API, при цьому всі персональні дані надійно захищені відповідно до законодавства про захист даних.

4. Як KYC впливає на анонімність?

KYC знижує анонімність, вимагаючи особисті дані, що суперечить принципам криптовалют. Але це підвищує безпеку всіх учасників платформ і значно знижує ризики шахрайства.

5. Які ризики у бірж без KYC?

Потенційними ризиками є такі: знижена довіра користувачів до біржі, відсутність їхнього захисту, підвищений рівень шахрайства та можливі правові проблеми.