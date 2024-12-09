Ліквідність у криптовалюті простими словами

Ліквідність криптовалюти - одна з важливих характеристик, яка демонструє можливість купівлі або продажу будь-якої криптовалюти без істотної зміни її ринкової ціни. У криптовалютних ринках цей показник особливо важливий, оскільки він впливає на стабільність, безпеку і привабливість торгового середовища. У цій статті ми детально розберемо, що таке ліквідність, які вона має види, фактори впливу, а також чому цей параметр вкрай важливий для всіх учасників ринків.

Ліквідність криптовалюти - що це за термін

Ліквідність - властивість активів, що полягає в можливості їх купівлі-продажу за ціною, максимально рівною ринковій. Якщо актив високо ліквідний, то це означає, що він затребуваний, і угоди з ним відбуваються у великих обсягах на регулярній основі.

Приклад: ліквідні криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH) активно торгуються на більшості бірж. Навпаки, маловідомі токени з невеликими обсягами торгів вважаються низьколіквідними активами.

Різниця між ліквідністю та обсягом торгів

Хоча визначення ліквідність і обсяг торгів часто пов’язують між собою, вони мають різне значення:

Ліквідність показує, наскільки швидко можна здійснити операцію з мінімальним впливом на ціну.

Обсяг торгів - показник загальної вартості всіх укладених угод за певний проміжок часу.

Приклад: криптовалюта може володіти високим обсягом торгів, але водночас залишатися неліквідною, якщо більшу частину угод виконують за цінами, які сильно відрізняються одна від одної.

Види ліквідності криптовалюти

Ліквідність у криптовалютній сфері можна розділити на кілька видів:

Ліквідність криптовалютної біржі

Це здатність біржі обробляти велику кількість торгових операцій без істотних затримок і стрибків цін. Високо ліквідні біржі дають змогу користувачам здійснювати операції оперативно і за вигідними ринковими цінами.

Ліквідність ринку активів

Цей показник відображає вміння фінансового ринку здійснювати операції купівлі-продажу активів без значного впливу на їхню ціну.

Фактори, що впливають на ліквідність криптовалют

1. Обсяг торгівлі

Обсяг торгівлі демонструє кількість угод з купівлі-продажу криптовалюти у встановлений період часу (наприклад, протягом доби). Чим вищий обсяг торгів, тим більше учасників ринку виявляють інтерес до угод, що сприяє збільшенню ліквідності.

2. Спред

Спред - це показник, що формується між ціною купівлі (bid) і ціною продажу (ask). На ринках з високою ліквідністю спостерігається мінімальна різниця, що полегшує здійснення угод. На низько ліквідних ринках ця різниця може бути значною, що ускладнює торгівлю і збільшує витрати трейдерів.

3. Ринкова капіталізація криптовалюти

Капіталізація криптовалюти обчислюється як добуток вартості однієї монети на загальну кількість наявних монет. Криптовалюти з високою капіталізацією (наприклад, BTC, ETH) зазвичай мають кращу ліквідність завдяки більшій кількості торговельних операцій з боку інвесторів.

4. Число учасників ринку

Активність трейдерів та інвесторів, хоча й не формує всю ліквідність активу, проте істотно на неї впливає. Чим більше різноманітних учасників на ринку, тим простіше знайти відповідні умови для угоди. Криптовалюти, що мають широку базу користувачів і проєктів, як правило, більш ліквідні.

5. Цінова стабільність і волатильність

Висока волатильність іноді може знижувати ліквідність, оскільки інвестори стурбовані можливими збитками через часті коливання цін. Стабільні криптовалюти (наприклад, стейблкоїни, такі як USDT або USDC) мають більшу ліквідність, оскільки їхня вартість є більш передбачуваною.

6. Рівень регулювання та легітимності

Регулювання криптовалюти в різних країнах впливає на доступність торгів для користувачів.

Легітимні та прозорі проєкти користуються більшою довірою і залучають більше учасників, що збільшує ліквідність.

7. Популярність і впізнаваність криптовалюти

Що більше криптовалюту обговорюють у медіа, соціальних мережах і професійній спільноті, то вища її ліквідність.

Відомі проєкти легше залучають нових інвесторів і зберігають інтерес старих.

8. Підтримка на криптовалютних біржах

Чим більше криптовалютних бірж підтримує актив, тим вища його ліквідність.

Якщо монета торгується тільки на кількох платформах, це обмежує її доступність і знижує ліквідність.

9. Довіра до проєкту

Криптовалюти з прозорою токеномікою, сильною командою розробників і підтримкою спільноти зазвичай мають більшу ліквідність.

Скам-проєкти або проєкти із сумнівною репутацією втрачають ліквідність, оскільки учасники ринку уникають ризику.

10. Технологічна інфраструктура

Швидка і надійна технологія блокчейна забезпечує високу швидкість транзакцій, що сприяє більшій ліквідності.

Затримки або високі комісії на транзакції можуть відлякувати трейдерів.

11. Партнерства та інтеграції

Криптовалюти, інтегровані в платіжні системи, DeFi-протоколи або інші проєкти, мають вищу ліквідність.

Застосування в реальній економіці збільшує попит на такі активи.

12. Вплив китів (великих гравців)

Активи, на яких домінують «кити» (великі власники), схильні до низької ліквідності.

Рухи великих обсягів можуть різко змінювати ціну, знижуючи впевненість інших учасників ринку.

13. Макроекономічна ситуація і тренди

Загальна ситуація на фінансових ринках і ставлення до криптовалют як до класу активів можуть впливати на ліквідність.

Періоди зростання крипторинку зазвичай супроводжуються збільшенням ліквідності.

14. Наявність фіатних пар

Криптовалюти, які можна обміняти на фіатні гроші (долари, євро тощо), більш ліквідні.

Фіатні пари знижують бар’єри входу для нових інвесторів.

15. Доступність у P2P-мережах

Підтримка на P2P-платформах дає змогу учасникам торгувати криптовалютою безпосередньо, підвищуючи її ліквідність.

Чому ліквідність криптовалюти важлива

Ліквідність криптовалюти є важливим показником для всіх учасників ринку - від інвесторів до трейдерів і самих бірж. Ключові причини:

1. Швидке виконання угод

Висока ліквідність ринку сприяє швидкій купівлі та продажу активів, виключаючи тривалі пошуки відповідних контрагентів. Цей фактор особливо важливий для трейдерів, які працюють у короткі часові проміжки, таких як скальпери.

2. Цінова стабільність

На високоліквідних ринках ціни активів менш схильні до різких змін і маніпуляцій. Великі ордери не призводять до різких коливань цін, що робить ринок більш передбачуваним і привабливим для інвесторів.

3. Зниження ризику волатильності

Ліквідність забезпечує меншу ймовірність значних цінових коливань, що критично важливо для всіх категорій інвесторів. Низько ліквідні активи більш вразливі до спекулятивних рухів і це може призвести до несподіваних збитків.

4. Менший спред

На ринках з достатньою ліквідністю спреди мінімальні, це дозволяє купувати активи за ціною, близькою до поточної ринкової.

Це знижує витрати учасників ринку і дає змогу зробити торгівлю більш вигідною.

5. Привабливість для великих інвесторів та інституціоналів

Висока ліквідність зацікавлює великих учасників, таких як інвестиційні фонди та банки, які віддають перевагу ринкам для великих угод, де їхні дії не матимуть значного впливу на ціни. Це сприяє розвитку ринку і підвищенню довіри до криптовалют.

6. Можливість ефективного арбітражу

Ліквідні ринки дають можливість заробітку на арбітражі, оскільки ціна активу на різних майданчиках вирівнюється швидше.

Це створює більш конкурентне і справедливе ринкове середовище.

7. Зручність для користувачів

Ліквідність забезпечує гнучкість: користувачі можуть купувати і продавати криптовалюту в потрібний момент без значних затримок або втрат на ціні.

Це має важливе значення для тих, хто використовує криптовалюти для розрахунків або переказів.

8. Поліпшення загальної репутації криптовалюти

Ліквідність свідчить про популярність і надійність криптовалюти. Що більше ринкових учасників торгують будь-яким активом, то більше довіри він викликає.

Це сприяє залученню нових інвесторів і зростанню спільноти.

9. Простота виходу з інвестицій

Висока ліквідність дає змогу легко продати актив і вийти з інвестицій, навіть якщо ринок перебуває в нестабільній ситуації.

Це знижує ризики для інвесторів, особливо в кризові періоди.

10. Стійкість до маніпуляцій

Ліквідними криптовалютами складніше маніпулювати, адже для чинення тиску на їхню ціну потрібен набагато більший обсяг коштів.

Це робить ринок більш чесним і прозорим.

Оцінка ліквідності криптовалюти

Щоб дати первинну оцінку ліквідності будь-якої криптовалюти, потрібно подивитися на основні параметри:

1. Обсяг торгів. Інформація про щоденні обсяги торгів доступна у відкритому доступі на біржах або на аналітичних платформах, таких як CoinMarketCap.

2. Спред. Чим незначніша різниця між цінами купівлі та продажу, тим більш ліквідний ринок.

3. Рівень глибини ринку. Дізнайтеся, скільки ордерів виставлено на купівлю і продаж за найближчими ціновими рівнями.

Ліквідність і безпека ринку криптовалют

Ліквідність безпосередньо пов’язана з безпекою крипторинку. На неліквідних ринках існують ризики, що полягають у маніпуляціях на певних активах, оскільки навіть невелика угода може сильно вплинути на курс. Наявність високої ліквідності знижує ймовірність таких маніпуляцій і робить ринок більш прозорим та ефективним.

Вплив ліквідності на інвесторів і трейдерів

Інвестори

Висока ліквідність дає можливості інвесторам з мінімальними витратами купувати і продавати криптовалюту.

Трейдери

Для трейдерів показник ліквідності також не менш важливий, адже саме вона дає можливості для швидкого виконання угод і зменшує ринкові ризики.

Наявність ліквідності вкрай необхідна для ефективної та прибуткової торгівлі за допомогою криптоботів Veles Finance, це дає змогу ботам розміщувати заявки за потрібними та вигідними цінами на будь-який обсяг, що зводить до нуля ризик невиконання ринкових ордерів і мінімізує потенційні збитки.

Як поліпшити ліквідність на криптовалютній біржі?

Криптобіржі можуть підвищити ліквідність, використовуючи такі методи:

1. Залучення маркет-мейкерів. Ці учасники створюють ордери на купівлю і продаж, підтримуючи баланс на ринку.

2. Лістинг популярних активів. Торгівля затребуваними криптовалютами приваблює більше учасників.

3. Збільшення кількості торгових пар. Це розширює можливості користувачів і стимулює торги.

4. Забезпечення низьких комісій. Це робить торгівлю більш вигідною для учасників.

Біржі з високою ліквідністю

1. Binance - лідер серед криптобірж з великими показниками щоденних проторгованих обсягів і кількістю ринкових учасників.

2. OKX - надає великий вибір активів і торгових пар.

3. Bybit - ідеальна для професійних трейдерів, більшість активів торгується на достатніх значеннях ліквідності.

Висновок

Ліквідність криптовалюти є ключовим показником, від якого залежить стабільність ринку, безпека і зручність торгівлі. Вона впливає як на інвесторів-початківців, так і на досвідчених трейдерів. Розуміння принципів ліквідності значно допомагає в ухваленні рішень та обмеженні ризиків. Слід обирати активи та біржі, що мають достатню ліквідність для забезпечення ефективної торгівлі та інвестування.

FAQ

1. Що означає ліквідність у сфері криптовалют?

Це показник, який демонструє, наскільки швидко криптовалюти можуть бути куплені або продані з ринку без істотних змін їхньої вартості.

2. На що звертати увагу при оцінці ліквідності криптовалюти на ринку?

Для цього необхідно проаналізувати обсяг торгів, глибину ринкових ордерів і спред.

3. Яка роль ліквідності на крипторинку?

Вона сприяє стабільності цін активів, захищає від ринкових маніпуляцій і покращує досвід торгівлі для учасників.

4. Як обрати біржу з високою ліквідністю?

Щоб це зробити, потрібно звернути увагу не тільки на обсяг торгів, а й на кількість активних користувачів та відгуки про платформу.

5. Чим відрізняються терміни ліквідність і обсяг торгів?

Ліквідність вказує на можливість виконати угоду за поточним ринковим курсом без впливу на ціну активу, тоді як обсяг торгів є сумою всіх угод, здійснених за певний часовий інтервал.