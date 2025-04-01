Нові стейблкоїни: що змінилося на ринку?

Ринок криптовалют досить динамічний, на ньому з’являються не тільки нові технології, монети, стартапи, а й стейблкоїни. Вони, своєю чергою, так само як і інші нововведення прагнуть вирішити проблеми попередників.

Як працюють стейблкоїни і навіщо вони потрібні?

Стейблкоїни - це криптовалюти, курс яких прив’язаний до вартості традиційних активів, таких як долар США, євро або золото. Вони призначені для зниження волатильності, характерної для більшості цифрових валют, і забезпечують зручність розрахунків і збереження капіталу.

Які проблеми були у старих стейблкоїнів?

Ринок стейблкоїнів зіткнувся з кількома основними проблемами:

1. Проблеми централізації

Багато ранніх стейблкоїнів (наприклад, USDT) були централізованими, що означало залежність від конкретної компанії або групи осіб, які керують випуском і забезпеченням. Це спричиняло такі проблеми:

Відсутність прозорості - користувачі не могли перевірити, чи дійсно випущені стейблкоїни забезпечені реальними активами.

Ризик маніпуляцій - компанія могла випускати токени без реального забезпечення.

Регуляторний тиск - уряди та фінансові регулятори могли обмежити діяльність емітента або заморозити рахунки.

2. Проблеми із забезпеченням

Стейблкоїни можуть бути забезпечені різними активами. Однак старі проєкти часто мали такі проблеми:

- Фіатне забезпечення

Емітенти заявляли про повний резерв, але насправді забезпеченість могла бути частковою. При цьому банки могли заморозити рахунки емітента, що ставило під загрозу ліквідність стейблкоїна. Також гостро стояла проблема із забезпеченням, оскільки якщо актив, що забезпечує, втрачав вартість, стабільність стейблкоїна порушувалася слідом за ним.

- Криптовалютне забезпечення

Якщо ціна базового активу (наприклад, ETH) різко падала, то забезпечені ним стейблкоїни могли знецінюватися. Тому для безпеки було потрібне заставне покриття вище 100% (наприклад, 150%), що робило систему неефективною.

- Алгоритмічні моделі

Деякі стейблкоїни використовували алгоритми для регулювання ціни без забезпечення реальними активами. Це призводило до таких проблем:

Спіраль смерті - при втраті довіри алгоритм міг не встигнути стабілізувати курс, що призводило до краху.

Атаки спекулянтів - зловмисники могли маніпулювати ринком, обвалюючи стейблкоїн.

3. Технічні вразливості

Уразливості в смарт-контрактах - помилки в коді могли призводити до злому і втрати коштів користувачів.

Централізовані точки відмови - якщо мережа або сервіс емітента опинялися під атакою або відключалися, користувачі втрачали доступ до своїх коштів.

Мережеві перевантаження - високе навантаження на блокчейн призводило до затримок в обробці транзакцій і зростання комісій.

4. Проблеми регулювання

Заборони та обмеження - уряди могли заборонити використання певних стейблкоїнів, ускладнюючи їхнє легальне застосування.

Вимоги KYC/AML - багато країн вимагають від емітентів дотримання правил проти відмивання грошей, що обмежує доступ для анонімних користувачів.

Юридична невизначеність - відсутність чіткого регулювання призводила до ризиків раптових заборон.

5. Недолік масштабованості

Високі комісії - у періоди пікових навантажень комісії в мережах Ethereum або Bitcoin робили використання стейблкоїнів дорогим.

Повільні транзакції - деякі блокчейни обробляли перекази із затримками, особливо під час перевантажень мережі.

Обмежена крос-чейн сумісність - старі стейблкоїни рідко підтримували роботу на кількох блокчейнах одночасно.

Огляд нових стейблкоїнів та їхні особливості

На сьогодні з’явилося кілька широко використовуваних стейблкоїнів, які мають низку відмінностей від своїх попередників.

PYUSD (PayPal USD)

PYUSD криптовалюта - це стабільна цифрова валюта від PayPal, повністю забезпечена ліквідними активами, такими як депозити в доларах США і короткострокові держоблігації. PYUSD орієнтований на масове використання, а також інтеграцію з платіжними системами.

FDUSD (First Digital USD)

FDUSD - це новий стейблкоїн, випущений компанією First Digital. Він відповідає суворим регуляторним вимогам і забезпечений реальними активами, що робить його надійним засобом розрахунків і зберігання вартості.

EURC (Circle Euro Coin)

Єврокоїн (EURC) - це стейблкоїн, прив’язаний до євро. Єврокоїн монети випускаються компанією Circle, відомою завдяки USDC. Це один з небагатьох стейблкоїнів, забезпечених європейськими фінансовими активами, що робить його зручним для користувачів у Єврозоні.

Як нові стейблкоїни вирішують старі проблеми?

1. Підвищена децентралізація

Рішення:

DAO-управління - спільнота контролює випуск і управління стейблкоїном через децентралізовані автономні організації.

Розподілені резерви - забезпечення зберігається в децентралізованих смарт-контрактах, а не в одному банку або компанії.

Необхідність голосування за зміни - будь-які модифікації в системі вимагають схвалення власників токенів управління.

2. Підвищена прозорість забезпечення

Рішення:

Реальні резерви з перевірками - багато стейблкоїнів (наприклад, USDC, TUSD) публікують щомісячні звіти аудиторських компаній.

Ончейн-прозорість - децентралізовані стейблкоїни використовують смарт-контракти, які дозволяють будь-кому перевірити стан резервів у режимі реального часу.

Багаторівневе забезпечення - резерви розподіляються за різними активами (наприклад, стейблкоїн може бути частково забезпечений фіатом, частково - криптовалютою).

3. Покращені моделі забезпечення

- Фіатне забезпечення (Fiat-Backed)

Повне резервування в банках і фінансових установах, а також підтримка з боку державних облігацій і короткострокових активів. Що знижує ризик втрати вартості.

- Криптовалютне забезпечення (Crypto-Backed)

Надмірне забезпечення (наприклад, 150% замість 100%) для захисту від волатильності. Наявність автоматичних ліквідацій не дозволяє порушити стабільність, коли ціна застави падає нижче певного рівня.

- Гібридне забезпечення

Використання комбінації активів (наприклад, фіат + криптовалютні резерви). Це забезпечення дає змогу дотримуватися балансу між стабільністю (фіат) і децентралізацією (криптоактиви).

- Алгоритмічне забезпечення

Нові алгоритмічні моделі забезпечують більш стійку стабілізацію курсу.

Використовуються страхові фонди та резервні пули, щоб уникнути «спіралі смерті».

Повільніші коригування курсу, щоб знизити волатильність.

4. Технічна стійкість і безпека

Рішення:

Аудити смарт-контрактів - перед запуском системи проходять перевірки незалежними компаніями.

Розподілені ключі управління - критичні функції системи розділені між різними вузлами або управляються DAO.

Протоколи захисту від атак - механізми проти флеш-атак і маніпуляцій з ліквідністю.

5. Сумісність і масштабованість

Рішення:

Мульти-чейн підтримка - випуск стейблкоїна на декількох блокчейнах (Ethereum, BSC, Solana, Avalanche тощо).

L2-рішення - використання Layer 2 (Arbitrum, Optimism) знижує комісії та підвищує швидкість транзакцій.

Мости між блокчейнами - дають змогу переміщати стейблкоїни між мережами без втрати ліквідності.

Перспективи розвитку стейблкоїнів

Розвиток stablecoins йде в бік збільшення регуляторного контролю та інтеграції з традиційними фінансовими інститутами. Крім того, цифрові валюти CBDC (центральних банків) можуть змінити ринок, створюючи конкуренцію приватним стейблкоїнам. Запуск CBDC у різних країнах демонструє прагнення урядів до створення державних цифрових валют.

FAQ

1. Що таке стейблкоїн?

Стейблкоїн - це криптовалюта, курс якої прив’язаний до фіатних грошей або інших активів для зниження волатильності.

2. Який стейблкоїн кращий?

Вибір залежить від цілей використання. Наприклад, PYUSD зручний для платежів, FDUSD - для довгострокового зберігання, а єврокоїн підходить користувачам у Європі.

3. CBDC що це простими словами?

Цифрові валюти CBDC (central bank digital currency) - це державна цифрова валюта, що є аналогом фіатних грошей, але в цифровому вигляді.

4. Які країни впроваджують CBDC?

Країни, що впроваджують CBDC, включають Китай, який вже активно тестує цифровий юань, а також Євросоюз, США та інші країни, які вивчають можливості запуску CBDC.

5. У чому різниця між алгоритмічними стейблкоїнами та забезпеченими?

Алгоритмічні стейблкоїни регулюють ціну за допомогою алгоритмів, а забезпечені мають реальні активи в резерві.