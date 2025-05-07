English Русский
Всі
Крипта з нуля
Акції Veles
Важливе
Торгові боти
Бектести
Стратегії
Новини криптовалют
Статистика Veles
Цифрова валюта
Ончейн-аналіз і торгові боти Veles
Дата публікації:
Час на читання:
Автор : Hampfree

Ончейн-аналіз і торгові боти Veles

Торгові боти Veles - це ваш цілодобовий помічник у криптотрейдингу. Вони відстежують графіки, реагують на сигнали і укладають угоди швидше, ніж ви встигнете допити кави. Але їхні стандартні налаштування спираються на технічні індикатори, такі як RSI або ковзаючі середні. Що, якщо додати до цього дані з самого серця блокчейна? Ончейн-аналіз розкриває приховані ринкові сигнали, які можуть зробити ваші стратегії ще прибутковішими. Розглянемо, як використовувати ончейн-дані для поліпшення торговельних стратегій, які метрики відслідковувати і як це допоможе вам торгувати усвідомлено.

Ваш ключ до ринку

Блокчейн - це публічна книга криптовалютного світу, де записані всі транзакції, гаманці та рухи активів. Якщо технічний аналіз показує, як рухається ціна, то ончейн-аналіз пояснює, чому це відбувається. Він виявляє сліди великих гравців, зони накопичення і сигнали майбутніх рухів.

Для користувачів Veles ончейн-аналіз - це спосіб додати контекст до автоматизованих стратегій. Він не замінює ботів, а допомагає вибрати ідеальний момент для їхнього запуску або паузи. Можна провести аналогію: «Бот Veles - це ваш молоток, а ончейн-дані - креслення для точного удару».

Топ-5 ончейн-метрик для оптимізації ботів Veles

Боти Veles відмінно справляються з графіками, але ринок - це не тільки свічки. Ось п’ять ончейн-метрик, які можуть допомогти вам налаштувати ботів точніше і заробляти більше.

  • Рух великих гравців Відстежуйте великі транзакції в блокчейні - вони часто задають напрямок ринку.
    • Монети течуть на біржі? Це може сигналізувати про продаж.
    • Активи накопичуються в гаманцях? Імовірне зростання. Використовуйте платформи на кшталт Glassnode або CryptoQuant, щоб перевірити ці сигнали перед запуском бота на Veles.
  • Зони ризику на ф’ючерсах Аналіз позицій на ф’ючерсних ринках показує, де скупчуються потенційні ліквідації.
    • Багато довгих позицій під загрозою? Очікуйте падіння.
    • Шорти на межі? Можливий ривок вгору. Перед запуском бота перевірте дані щодо ліквідацій (наприклад, на Coinglass) і налаштуйте бота так, щоб він уникав зон високого ризику.
  • Активність великих інвесторів Відстеження гаманців великих власників і нових проєктів показує, куди рухаються капітали.
    • Великі інвестори скуповують актив? Це потенційний сигнал для входу.
    • Новий токен привертає увагу? Ймовірна можливість для ранньої позиції. Використовуйте ці дані для вибору відповідних пар для торгівлі.
  • Настрій ринку: SOPR Spent Output Profit Ratio (SOPR) показує, чи продають власники в плюс або в мінус.
    • SOPR > 1? Фіксація прибутку - ринок може охолонути.
    • SOPR < 1? Збиткові продажі - імовірний відскік. Спробуйте враховувати ці дані під час запуску бота.
  • Оцінка вартості: MVRV Market Value to Realized Value (MVRV) порівнює ринкову ціну з «реальною» вартістю монет.
    • MVRV < 1? Актив недооцінений - чудовий момент для купівлі.
    • MVRV > 3.5? Перегрів - готуйтеся до корекції. Спостерігайте за MVRV для налаштування умов входу і виходу в угоду, щоб торгувати в зонах з високим потенціалом.

Підводні камені ончейн-даних

Ончейн-аналіз потужний, але не ідеальний. Велика транзакція може бути внутрішнім переказом, а не сигналом. Дані іноді запізнюються, а «кити» можуть створювати помилкові сліди. Щоб мінімізувати ризики, комбінуйте ончейн-метрики з індикаторами, такими як RSI або Bollinger Bands. Це створить збалансовану стратегію, стійку до ринкових пасток.

Покроковий план

  • Збирайте дані: придивіться до сервісів на кшталт Glassnode, Nansen або Dune Analytics для аналізу транзакцій, SOPR або MVRV.
  • Шукайте сигнали: знайдіть зони недооціненості, накопичення монет або ризики ліквідацій.
  • Налаштуйте бота Veles:
    • Наприклад, запустіть бота на купівлю, якщо MVRV < 1 і монети йдуть з бірж.
    • Візьміть паузу при SOPR > 1 або масовому припливі монет на біржі.
    • Використовуйте умови старту бота для точного налаштування.
  • Тестуйте стратегію: запустіть свого бота на бектесті, щоб перевірити ефективність. Аналізуйте результати та коригуйте налаштування.
  • Автоматизуйте рутину: після успішних тестів дозвольте боту працювати самостійно, але намагайтеся перевіряти ончейн-дані для коригування стратегії.

Приклад: ви помітили, що монети накопичуються в гаманцях, а MVRV сигналізує про недооціненість. Налаштовуєте бота Veles на купівлю при прориві рівня опору (на основі ковзних середніх, наприклад) і опиняєтеся в прибутку, поки інші чекають на сигнали від графіків.

Чому ончейн-аналіз + Veles = успіх?

Ончейн-дані - це не просто цифри, а жива історія ринку. Вони показують, де накопичується ліквідність, хто рухає ціни і чого чекати далі. У зв’язці з ботами ончейн-аналіз перетворює автоматизацію на стратегічну зброю: ви не просто слідуєте трендам, а передбачаєте їх. Платформа Veles дає вам гнучкість для налаштування ботів під будь-які умови, а ончейн-дані - інсайти для прийняття точних рішень.

Підніміть трейдинг на новий рівень

Боти Veles - це надійний інструмент для автоматизації, а ончейн-аналіз - ваш спосіб зробити їх розумнішими. Відстежуйте рухи великих гравців, настрій ринку та зони ризику, щоб ваші боти працювали не тільки швидко, а й ефективно. Почніть із простого: вивчіть одну-дві метрики, протестуйте їх на бектесті та поступово будуйте стратегію, яка випереджає ринок. З ончейн-даними і Veles ви не просто торгуєте - ви керуєте ринком.

Теги

ВажливеКрипта з нуляЦифрова валюта