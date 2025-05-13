Частина 2. Використання Binance ботів Veles і управління ризиками

У попередній частині ми розібралися з пристроєм бірж, реєстрацією та ознайомилися з можливістю створення торгових ботів на Binance. У цій же частині ми розберемо, як почати використовувати автоматизовані рішення на біржі.

Як використовувати торгових ботів

Підемо по порядку, щоб повністю зрозуміти, як налаштувати і використовувати ботів для торгівлі.

Як підключити API Binance до Veles

Для роботи ботів на Бінансі необхідний API-ключ. На Binance це робиться в розділі управління акаунтом:

Згенеруйте новий API-ключ.

Назвіть його, наприклад, «Veles_Bot».

Увімкніть доступ до читання і торгівлі.

Обов’язково вимкніть виведення коштів!

Додайте обмеження за IP (якщо бот працює з фіксованого сервера).

Після генерації ключів їх потрібно ввести в панелі управління Veles. API Binance дає змогу безпечно передавати інформацію про баланс, виставляти ордери і відстежувати угоди.

Налаштування стратегій

Налаштування торгових стратегій на Binance, особливо при використанні бота для Binance від Veles, - це важливий елемент успішної автоматизації та управління капіталом. Без чіткого розуміння логіки роботи алгоритму і параметрів його налаштування навіть найдосконаліший бот не зможе забезпечити стабільний результат. Ринок криптовалют нестабільний і мінливий, тому правильне налаштування стратегії - це не просто питання зручності, а запорука мінімізації ризиків і стійкості до ринкових коливань.

Перше, з чого починається налаштування - це вибір типу стратегії. Для спотової торгівлі найчастіше використовуються такі підходи, як DCA (усереднення), скальпінг або сіткова торгівля. Для ф’ючерсного ринку також актуальні трендові та контртрендові алгоритми, хеджування та арбітраж між різними активами. Для бота Veles доступний широкий вибір таких стратегій, і кожна з них має свої параметри - розмір ордера, крок між заявками, коефіцієнт збільшення позиції, цілі щодо прибутку і рівнів збитку.

Особливу увагу при цьому варто приділити управлінню капіталом. Необхідно заздалегідь визначити частку депозиту, яка буде задіяна в стратегії, встановити межі за кількістю активних ордерів, а також обмеження щодо збитків. Наприклад, можна задати боту умову: при падінні прибутку нижче певного відсотка - тимчасово зупинити торгівлю або змінити алгоритм. Це дає змогу автоматизовано реагувати на непередбачувані зміни ринку, що особливо важливо в умовах високої волатильності.

Наступний важливий крок - вибір торгової пари. Кожна пара має свої особливості ліквідності, глибини стакана і волатильності. Деякі стратегії чудово працюють на популярних активах на кшталт BTC/USDT або ETH/USDT, тоді як інші орієнтовані на альткоїни, де можна використовувати підвищені цінові коливання на свою користь. Під час роботи через торговий інтерфейс Binance і підключення через API Binance, бот здатний миттєво аналізувати ринок і адаптуватися до поточних умов, але саме ви визначаєте початкові налаштування і логіку входу в угоду.

Також важливо протестувати стратегію до її запуску. Veles пропонує можливість провести бектест на історичних даних прямо всередині платформи. Це означає, що ви можете задати всі параметри, вибрати потрібну торговельну пару і подивитися, як би стратегія повела себе за останні дні, тижні або місяці. Це не тільки допомагає переконатися в працездатності алгоритму, а й дає змогу відточити налаштування до ідеального стану, що особливо цінно в контексті торгівлі криптою 2025, коли ринкові цикли стають дедалі коротшими, і реакція має бути миттєвою.

Поради з управління ризиками

Як ми писали в першій частині, під час торгівлі ботами особливо важливо грамотно підходити до ризик-менеджменту:

Розмежування балансу

Не ставте під управління всього бота весь депозит.

Стоп-ліміти і тейк-профіти

Налаштуйте автоматичну фіксацію збитків і прибутку.

Перевірка навантаження

Не запускайте відразу кілька стратегій на одну й ту саму пару.

Моніторинг

Слідкуйте за роботою бота і вимикайте при різких змінах ринку.

Якщо ви торгуєте на ф’ючерсах Binance, додатково налаштуйте параметри маржі та плеча. Це важливо для запобігання ліквідацій.

Висновок

Торгівля криптою у 2025 році вимагає гнучкості, швидкості та якісної автоматизації. Комбінація бота Veles для Binance і функціоналу Binance дає змогу створити систему, яка працює за вас: аналізує ринок, відкриває і закриває угоди, управляє ризиками і найголовніше приносить прибуток.

Якщо ви хочете почати безпечно - почніть зі спотової торгівлі Binance. Освоївшись, переходьте до ф’ючерсів і більш просунутих стратегій.

Автоматизація - це не заміна трейдера, а його цифровий помічник. З Veles і Binance ви отримуєте найкращі інструменти, щоб зробити торгівлю криптовалютою стабільною та ефективною.