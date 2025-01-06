Індикатор ROC в дії: стратегія «La Catrina»

Криптовалютный ринок, відомий своєю волатильністю і непередбачуваністю, вимагає від трейдерів не тільки вміння швидко реагувати на зміни, але і розробки стратегій, які допоможуть мінімізувати ризики і максимізувати прибуток. Однією з таких стратегій є La Catrina. Ця стратегія базується на трьох ключових індикаторах: ROC (Rate of Change), Supertrend і каналі Дончіана.

Історія La Catrina: Натхнення і пам’ять

Назва стратегії La Catrina було натхненне історією юної мексиканки Катріни, яка стала символом пам’яті і вічного життя. Її історія про подолання труднощів може нагадати нам про важливість стійкості та вміння пам’ятати свої успіхи і невдачі. Ці якості є ключовими для трейдера, який прагне до постійного розвитку і поліпшення своїх навичок.

Індикатори стратегії: ROC, Supertrend і Канал Дончіана

ROC (Rate of Change) — це технічний індикатор, який використовується для вимірювання швидкості зміни ціни активу. Він допомагає трейдерам зрозуміти, наскільки швидко змінюється вартість активу, що є важливим чинником для прийняття рішень про купівлю, продаж або стягнення позиції. ROC приймає позитивні і негативні значення, сигналізуючи про напрямку тренда.

Позитивне значення ROC (вище нуля) вказує на те, що поточна ціна закриття активу вище ціни закриття ( n ) періодів назад. Це сигналізує про висхідному тренді і може бути сигналом до покупки.

Від’ємне значення ROC (нижче нуля) вказує на те, що поточна ціна закриття активу нижче ціни закриття ( n ) періодів назад. Це сигналізує про низхідному тренді і може бути сигналом до продажу.

Supertrend — це технічний індикатор, заснований на Average True Range (ATR) і ціною закриття активу. Він відображає динамічну лінію, допомагає трейдерам виявляти тренди і підтверджувати сигнали інших індикаторів. Supertrend допомагає фільтрувати точки входу, що дозволяє точніше визначати стійкі тренди і уникати входів, у нашому випадку, на локальних максимумах ціни.

Канал Дончіана — це інструмент, розроблений Річардом Дончианом, який допомагає аналізувати волатильність і визначати початок і завершення трендів. Канал Дончіана складається з трьох ліній: середньої (центральної), верхній (опір) і нижньої (підтримка). Ці лінії будуються на основі максимумів і мінімумів цін за певний період.

Канал Дончіана допомагає трейдерам визначати оптимальні моменти для входу і виходу з угод, а також оцінювати силу поточного тренда. Ширина каналу вказує на потенційну волатильність активу.

Принципи стратегії La Catrina

Стратегія La Catrina використовує принцип потрійної моменту для отримання більш точних сигналів входу в угоду на основі імпульсу цінового руху.

Приклад стратегії потрійного моменту

Для входу в угоду необхідно, щоб всі три індикатори ROC показували позитивні значення. Наприклад:

ROC m15: 2 і вище.

ROC m5: 1 і вище.

ROC m1: 0,5 і вище.

Ці умови вказують на помірно сильний висхідний тренд або його початок на всіх трьох таймфреймах.

Фільтрація точок входу

Supertrend використовується для фільтрації точок входу, намагаючись уникати входів на локальних максимумах.

Виставимо індикатор Supertrend (“тренд”, зворотний сигнал) на таймфрейм m15.

Вихід з угоди

Коли ми визначаємо початок імпульсного руху з допомогою індикатора ROC, можна використовувати зворотний сигнал від каналу Дончіана для виходу з угоди під час корекції. Цей метод нагадує Стратегію “черепах” Річарда Денніса, яка ефективно застосовує пробої кордонів цього індикатора.

Виставимо для “Катріни” зворотний сигнал від каналу Дончіана на таймфрейме м1.

Налаштування та річні бэктесты стратегії La Catrina:

BYBIT APT LA CATRINA 1.0 (~65,54% річних)

https://veles.finance/share/IWohU

BYBIT DOGE LA CATRINA 1.0 (~81,9% річних)

https://veles.finance/share/Quhnb

BYBIT LPT LA CATRINA 1.0 (~70% річних)

https://veles.finance/share/QoZXt

Підведемо невеликий підсумок

Стратегія La Catrina використовують декілька індикаторів для аналізу ринку і визначення точок входу і виходу. Потрійний момент на різних таймфреймах забезпечує точність сигналів, у той час як Supertrend фільтрує і підтверджує їх. Канал Дончіана допомагає витягнути рух і не виходити з угоди раніше часу, мінімізуючи ризики і максимізуючи прибуток.

Перед застосуванням стратегії La Catrina слід провести її ретельний аналіз та протестувати на історичних даних. Це дозволить зрозуміти, як стратегія діяла в минулому, і мінімізувати можливі ризики.

При запуску одного бота не рекомендується ризикувати більше 1% від депозиту, щоб зберегти свій капітал.

Історія Катріни і стратегія La Catrina нагадують нам про важливість навчання та адаптації. Кожен трейдер може досягти успіху, використовуючи інструменти технічного аналізу, представлені на платформі Veles. Стратегія La Catrina, заснована на ROC, Supertrend і Каналі Дончіана, є прикладом того, як можна ефективно аналізувати ринок і приймати обгрунтовані рішення.

Пам’ятайте, що кожен крок до успіху — це можливість для росту і розвитку. Будьте уважні до уроків минулого, зберігайте віру в майбутнє і рухайтеся вперед з оптимізмом. Кожен ваш крок наближає вас до досягнення ваших цілей.

Бажаю вам успішних угод і впевненості у своїх силах!