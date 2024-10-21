TapSwap (TAPS): Все про лістинг

Децентралізація завжди була фундаментом для криптовалютних технологій. За умови, що держави всіма силами намагаються регулювати цю сферу, завжди є і будуть проєкти, які підтримуватимуть ідею вільних грошей.

TapSwap - що це за проєкт

TapSwap (TAPS) - це нова децентралізована біржа, що працює за принципом автоматизованого маркет-мейкінгу (AMM). Основна мета проекту - надати користувачам можливість швидко і безпечно обмінювати токени через пули ліквідності, минаючи традиційні централізовані біржі. TapSwap активно набирає популярність завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, що робить його доступним як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Проєкт TapSwap (TAPS) був створений у відповідь на зростання децентралізованих фінансів (DeFi) і необхідність у більш гнучких інструментах управління активами. Основна ідея TapSwap полягає у спрощенні процесу обміну активів і залученні користувачів через вигідні умови щодо ліквідності та прозорі механізми свапа.

На яких біржах планується лістинг

Лістинг TapSwap (TAPS) очікується на кількох великих криптовалютних біржах. Серед них Binance, KuCoin і Bitrue - біржі, які привертають увагу завдяки високим обсягам торгів і надійності. Команда проєкту активно веде переговори з цими майданчиками, щоб забезпечити користувачам доступ до токенів TAPS.

Точної інформації про те, на яких саме біржах відбуватиметься лістинг TapSwap (TAPS), поки що немає. Однак, з огляду на зростаючий інтерес до проєкту, можна очікувати, що він буде лістингований на кількох великих біржах. Серед можливих варіантів можна розглядати такі популярні платформи, як:

Binance - одна з найбільших криптобірж у світі з величезним обсягом торгів. Лістинг на Binance забезпечує високий рівень ліквідності та довіру з боку трейдерів.

Bybit - відома біржа для ф’ючерсної торгівлі, яка активно підтримує лістинг нових проєктів.

OKX - ще одна велика біржа, популярна серед професійних трейдерів.

KuCoin - платформа, відома своїми інноваційними проектами та підтримкою нових токенів.

Особлива увага приділяється великим біржам, оскільки вони пропонують високий рівень безпеки і широкий пул ліквідності. Це допоможе токенам TAPS завоювати популярність серед трейдерів та інвесторів, але остаточні строки та біржі для лістингу будуть підтверджені через офіційні канали.

Прогнозована ціна TapSwap (TAPS)

Ціна токена TapSwap (TAPS) на момент лістингу залежатиме від кількох факторів: загального настрою на ринку, обсягу ліквідності та попиту з боку трейдерів. За попередніми даними, проєкт TapSwap планує почати торги з діапазоном $0.10-$0.20 за токен, але через волатильність ринку ціна може змінюватися.

У перші тижні після лістингу можливе значне коливання ціни, оскільки користувачі активно купуватимуть і продаватимуть токени, створюючи ліквідність. Токен TAPS може швидко набрати популярність серед інвесторів, тому варто стежити за оновленнями в реальному часі та бути готовим до швидкого реагування на зміни.

Як підготуватися до лістингу TapSwap

Якщо ви плануєте брати участь у лістингу TapSwap (TAPS), важливо заздалегідь підготуватися, щоб не втратити шанс:

1. Створіть акаунти на біржах. Переконайтеся, що у вас є акаунт на тих біржах, де планується лістинг TapSwap (наприклад, Binance або KuCoin). Це допоможе заощадити час і прискорити процес купівлі токенів.

2. Підпишіться на новини проєкту. Слідкуйте за офіційними оновленнями TapSwap через Telegram та інші канали, щоб отримати інформацію про точну дату лістингу та всі важливі новини проєкту.

3. Поповніть рахунок. Заздалегідь поповніть баланс на біржах за допомогою криптовалют, таких як USDT або ETH, щоб у момент старту торгів бути готовим до купівлі токенів TAPS.

4. Аналізуйте ринок. Прогнозуйте поведінку ціни та вивчайте інформацію про TapSwap coin лістинг, щоб розуміти, коли найкраще здійснити купівлю і на яких умовах це буде найбільш вигідно.

5. Оцінка ризиків: Лістинги часто супроводжуються високою волатильністю, тому важливо оцінити свої ризики і не інвестувати більше, ніж ви готові втратити. Використовуйте лімітні ордери, щоб уникнути покупок за занадто високими цінами.

Як вивести кошти з TapSwap

Після успішної купівлі токенів TAPS на біржі важливо знати, як правильно вивести кошти:

1. Підключення гаманця. Підключіть свій криптовалютний гаманець (наприклад, MetaMask або Trust Wallet) до TapSwap.

2. Вибір токенів для виведення. В інтерфейсі біржі виберіть токени TAPS або будь-які інші активи, які ви хочете вивести на гаманець.

3. Підтвердження транзакції. Підтвердіть операцію через свій гаманець і дочекайтеся завершення транзакції в мережі блокчейна.

4. Отримання коштів. Після підтвердження транзакції кошти будуть зараховані на ваш гаманець.

Плани проєкту після лістингу

Після успішного лістингу команда TapSwap планує активно розвивати проєкт. Серед ключових напрямків - збільшення кількості підтримуваних токенів, запуск нових функцій для трейдерів і зміцнення співпраці з іншими DeFi-платформами.

Також заплановано запуск програми зі створення та підтримки пулів ліквідності, що дасть можливість користувачам не тільки торгувати токенами, а й заробляти, надаючи ліквідність. Інтеграція з популярними криптогаманцями і розширення функціоналу TapSwap дадуть змогу проєкту посісти значуще місце на ринку.

Серед ключових планів:

Розвиток системи стейкінгу: Користувачі зможуть заробляти пасивний дохід, беручи участь у стейкінгу токенів TAPS.

Додавання нових торгових пар: Проект планує розширити кількість доступних торгових пар, що збільшить ліквідність і зручність використання платформи.

Інтеграція з DeFi-протоколами: TapSwap також планує інтеграцію з іншими DeFi-протоколами для збільшення функціональності та поліпшення взаємодії з екосистемою DeFi.

Висновок

TapSwap (TAPS) готується до лістингу на провідних криптовалютних біржах, і цей процес обіцяє привернути до проекту багато уваги з боку інвесторів. Щоб не упустити можливості, важливо заздалегідь підготуватися до лістингу TapSwap coin і стежити за всіма офіційними оновленнями. Очікується, що лістинг стане важливою віхою для проєкту і відкриє нові перспективи для зростання і розвитку.

Запитання, які часто ставлять

1. Як можна заробити на TAPS?

За допомогою багатофункціональної платформи для автоматизованого трейдингу Veles можна спекулятивно заробляти на курсі ціни активу. Можливості платформи підійдуть під будь-які торгові стратегії, починаючи від інтрадей трейдингу і закінчуючи інвестиційною торгівлею.

2. Чи можна розглядати TAPS для тривалих інвестицій?

Проєкти, які були на слуху багато де свідомо приречені на падіння курсу ціни, так влаштований крипторинок. Якщо ви вивчили проєкт, команду розробників і вам імпонують плани, то рекомендується виділити не більше 5% на інвестиційне рішення.

3. У чому відмінність TAPS від інших бірж?

Біржа працюватиме за принципом автоматизованого маркет-мейкінгу. Вона надаватиме користувачам можливість швидко і безпечно обмінювати токени через пули ліквідності, минаючи традиційні централізовані біржі.