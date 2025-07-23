ТОП‑10 найбільш цікавих криптовалют за всю історію

Криптовалютний ринок за свою відносно коротку історію породив тисячі проєктів — від глобальних інновацій до курйозних мемів, що стали для багатьох найкращими інвестиціями. У цьому списку ми зібрали ТОП‑10 найбільш цікавих криптовалют за всю історію, не лише за капіталізацією, а й за впливом, технологіями, ідеологією та навіть мем‑потенціалом.

Ми проаналізували безліч даних і вибрали тих, хто по‑справжньому залишив слід у криптоіндустрії. Список не ранжований за капіталізацією — його побудовано за ступенем «унікальності».

1. Ethereum (ETH)

Ethereum став революцією в криптосвіті. У 2015 році Віталік Бутерін і його команда представили не просто валюту, а цілу екосистему з можливістю запускати смарт‑контракти й децентралізовані застосунки (dApps). Завдяки Ethereum з’явилися індустрії DeFi, NFT і безліч нових блокчейнів, які досі прагнуть його наздогнати.

2. Monero (XMR)

Monero по праву є символом справжньої криптоанонімності. На відміну від більшості блокчейнів, Monero за замовчуванням приховує відправників, отримувачів і суми транзакцій. Тотальна анонімність зробила цю монету улюбленим інструментом для тих, хто вимогливий до конфіденційності й вважає, що фінансова прозорість має бути вибором, а не обов’язком.

3. Dogecoin (DOGE)

Створена як жарт у 2013 році, монета Dogecoin несподівано стала однією з найобговорюваніших монет в історії. На хвилі твітів Ілона Маска й підтримки спільноти Doge перетворилася на «народну крипту», довівши, що меми можуть впливати на фінанси не гірше, ніж серйозні технології з великими фондами серед інвесторів.

4. Chainlink (LINK)

Chainlink став мостом між блокчейнами й зовнішнім світом. Його оракули дозволяють смарт‑контрактам отримувати дані ззовні. Наприклад, курси валют, спортивні результати чи погоду. Функціонал проєкту зробив можливими більш складні й надійні DeFi‑протоколи.

5. Solana (SOL)

Solana увірвалася на ринок як «вбивця Ethereum», запропонувавши блискавичні транзакції й украй низькі комісії. Хоч мережа за свою історію стикалася з періодичними збоями, її архітектура й підхід до масштабованості зробили її домівкою для безлічі фундаментальних/NFT‑проєктів, мемів і ігор.

6. Ripple (XRP)

Ripple — один із найстаріших і найсуперечливіших проєктів. Його мета будувалася й будується на заміні застарілих банківських SWIFT‑систем і прискоренні міжнародних платежів. Попри багаторічну судову тяганину з SEC, XRP все ж вийшов із неї переможцем і досі утримується в топі, а також активно використовується банками.

7. Polkadot (DOT)

Проєкт Ґевіна Вуда, одного із співзасновників Ethereum, пропонує унікальний підхід до взаємодії між блокчейнами. Polkadot створив екосистему парачейнів, де кожен може запускати власний блокчейн із високим ступенем сумісності й безпеки.

8. Uniswap (UNI)

Uniswap змінив правила гри для децентралізованих бірж. Перший у своєму роді DEX з автоматичним маркет‑мейкером (AMM), який дав користувачам змогу торгувати напряму один з одним без необхідності в централізованому посереднику. Він також став символом «airdrop‑революції», роздавши приголомшливу кількість токенів раннім користувачам.

9. Pepe (PEPE)

Здавалося б, звичайна мем‑монета на хвилі хайпу 2023 року. Однак PEPE довів, що сила спільноти, гумор і дотепний маркетинг можуть тимчасово обійти навіть технологічно просунуті проєкти.

До сьогодні ця іронічна, але важлива «жабка» залишається символом криптокультури й спекуляцій.

10. Bitcoin (BTC)

Неможливо завершити цей список без батька‑засновника всіх вищезазначених криптовалют.

Bitcoin — перша, головна й найупізнаваніша криптовалюта. Створений у 2009 році Сатоші Накамото, він став протестом проти фінансової системи після кризи 2008 року. Bitcoin є не просто криптовалютою, а цілою ідеологією свободи, самоконтролю й децентралізації.

Як почати торгувати криптою

Для початку торгівлі криптовалютами вам потрібно пройти кілька основоположних моментів:

• Обрати надійну біржу для торгівлі (наприклад, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX) • Пройти верифікацію (KYC) і поповнити рахунок

• Ознайомитися з основами технічного аналізу або обрати готову стратегію/торгові рішення

• Почати з малих обсягів, вивчити поведінку ринку й сформувати свій ризик‑менеджмент

• Для більш ефективного підходу — почати використовувати торгових ботів, які дозволяють запускати стратегії без коду й підключати будь‑яку біржу.

FAQ

1. Яка крипта може злетіти у 2025?

Серед перспективних криптовалют 2025 — проєкти на стику ШІ й блокчейна (наприклад, Fetch.ai, SingularityNET), а також інфраструктурні рішення рівня Layer 2 (Arbitrum, zkSync). Також не виключені сюрпризи від мем‑монет нового покоління, якщо вони отримають підтримку ком’юніті й медіа.

2. Хто найзаможніша людина в криптовалюті?

На 2025 рік у топі за статками в крипті — Чанпен Чжао (CZ), засновник біржі Binance, незважаючи на судові розгляди. Також значні капітали у Браяна Армстронґа (Coinbase), братів Вінклвоссів і, за чутками, у невідомих осіб, що стоять за адресами з мільйонами BTC.