Топ-5 помилок під час налаштування бота, які вбивають ваш профіт

Криптовалютний ринок — агресивне середовище. Раніше доступ до складної автоматизації, здатної прибрати людські слабкості (страх, жадібність, втому), був лише у великих хедж-фондів та інституціоналів. Сьогодні ситуація змінилася.

Veles.Finance демократизував технології. Тепер у роздрібного інвестора в руках інструментарій, який можна порівняти з професійними терміналами. Однак це не просто «чарівна кнопка», а складна система для мульти-стратегій, глибокого бектестингу та інтеграції з топовими біржами.

Ми проаналізували тисячі звернень до підтримки та виділили п’ять фундаментальних помилок, яких припускаються трейдери. Це дослідження причинно-наслідкових зв’язків, математики ризику та психологічних пасток.

Двигун системи: Як працюють DCA та Мартингейл

Перш ніж розбирати помилки, зазирнемо під капот. В основі алгоритмів Veles лежать дві концепції: усереднення доларової вартості (DCA) та Мартингейл.

У класичному трейдингу ви намагаєтеся вгадати точку входу. Боти Veles виходять з іншої передумови: ідеально передбачити ринок неможливо. Замість однієї угоди алгоритм планує серію. Якщо ціна йде проти позиції (падає після купівлі в лонг), бот докуповує актив. Це знижує середню ціну входу.

Сенс простий: при зниженні середньої ціни точці беззбитковості (Тейк-профіту) потрібно пройти меншу відстань під час відскоку, щоб закрити всю позицію в плюс.

А мартингейл — це система управління ставками, де обсяг кожної наступної угоди зростає. У Veles кожен усереднювальний ордер більший за попередній. При множнику 2.0 сітка виглядає так: 10$, 20$, 40$, 80$.

Так бот підтягує ціну виходу до поточної ринкової вартості. Але тут криється корінь проблем. Мартингейл створює експоненціальне зростання ризику. Помилка в цьому параметрі може стати причиною ліквідації, якщо поставити жадібні налаштування.

Помилка №1: пастка кредитного плеча та ілюзія нескінченної маржі

Найбільш руйнівна помилка — некоректне використання кредитного плеча. У руках недосвідченого оператора воно знищує депозит швидше за будь-які зовнішні фактори.

Новачки сприймають плече як простий множник прибутку: «Поставлю 20x — зароблю у 20 разів більше». Це фундаментальна омана. У сіткових стратегіях плече працює інакше.

Завдання сіткового бота — пережити рух ціни проти позиції. Кредитне плече визначає, скільки докупівель витримає депозит.

Плече 1x: ціна ліквідації дорівнює нулю (для лонга). Ви втратите гроші, тільки якщо актив повністю знеціниться в нуль.

ціна ліквідації дорівнює нулю (для лонга). Ви втратите гроші, тільки якщо актив повністю знеціниться в нуль. Плече 10x: теоретична точка ліквідації знаходиться всього за 10% від входу.

Сценарій катастрофи виглядає так: ви запускаєте бота на ETH/USDT з плечем 20x. Депозит 1000 USDT. Ринок падає на 5%. Бот справно виконує 5 усереднювальних ордерів. Обсяг позиції зростає. Через високе плече підтримувальна маржа, необхідна біржі, злітає.

На рівні падіння в 6% вільна маржа закінчується. Позиція висить з величезним збитком, і найменший рух вниз викликає примусову ліквідацію.

Вибір типу маржі часто стає системною помилкою:

Ізольована маржа. Ризик обмежений коштами, виділеними під конкретну позицію. Якщо бот помилився, згорає лише частина депозиту. Помилка тут — виділення занадто малої суми за агресивних налаштувань. Крос-маржа. Весь баланс ф’ючерсного акаунту забезпечує плече. Це дозволяє пересиджувати глибокі просадки. Критична помилка — запуск кількох корелюючих ботів (BTC, ETH, SOL у лонг) з високим плечем. При падінні ринку всі боти одночасно тягнуть маржу зі спільного казана.

Ми рекомендуємо консервативний підхід:

1x-3x. Консервативна зона. Стратегія витримує просадки 30-50%.

Стратегія витримує просадки 30-50%. 5x-10x. Помірна зона. Потрібні точні фільтри та стоп-лосс.

Потрібні точні фільтри та стоп-лосс. 20x+. Зона екстремального ризику. Математичне сподівання прибутку прямує до нуля.

Високе плече не збільшує ймовірність виграшу, а стискає час. З плечем 50x у ринку є хвилини, щоб піти у ваш бік. З плечем 3x у вас є тижні-місяці запасу міцності. Боти Veles не мають емоцій і терпляче чекають виходу в плюс.

Помилка №2: геометрична жадібність

Налаштування параметрів сітки — мистецтво балансу між бажанням швидко вийти з просадки та необхідністю зберегти гроші.

Агресивний множник Мартингейла наближає ціну беззбитковості. Здається, це добре: потрібен мікроскопічний відскік. Але іноді ставлять множник 1.8 або 2.0.

Давайте порахуємо: При множнику 2.0 десятий ордер буде в 512 разів більшим за перший. Для такої сітки потрібно понад 10.000$ при стартовому ордері в 10$.

Припустімо, трейдер запускає бота з депозитом 1000$ і налаштуваннями на 10.000$. Під час падіння бот виставляє 3-4 ордери і зупиняється з помилкою «недостатня маржа». Найважливіші, рятівні ордери внизу просто не спрацьовують.

Інші бояться втратити прибуток і роблять крок ордерів занадто щільним (0.2%, 0.3%). При найменшому відскоку ринку бот закуповується на весь депозит. Ліквідність витрачається на діапазоні 2%. Якщо ринок падає далі — крити вже буде нічим.

Рішення: використовуйте логарифмічний розподіл кроку. Це збільшує відстань між кожним наступним ордером. Сітка стає «гумовою», розтягуючись слідом за падінням ціни. Ви ловите дно і усереднюєтесь там, де це необхідно, а не витрачаєте ресурси на ринковий шум.

Важливим є і перекриття. Це діапазон ціни, який покриває сітка. Помилка — ставити перекриття 10-15% для альткоїнів. Мем-коїни легко роблять рухи на 30-40% за добу. Сітка з перекриттям 15% буде пробита миттєво. Аналіз успішних кейсів показує: налаштування, що вижили, мають перекриття 40%, 50% і більше з консервативними множниками.

Помилка №3: торгівля наосліп — ігнорування бектестів або налаштування під історію

У бізнесі ніхто не запускає продукт без прототипу. У трейдингу ж багато хто нехтує тестами. Ігнорування модуля Бектестів у Veles — критична помилка.

Помилка має дві грані:

Відсутність тестів. Взяти налаштування, які просто сподобалися, і запустити. Те, що працювало на зростаючому ринку, вб’є депозит на падаючому. Переоптимізація. Підібрати параметри під минулий тиждень заради красивого PnL. Ринок мінливий.

Грамотний підхід — тестувати стратегію на різних фазах: бичачий ринок, ведмежий ринок, стагнація.

Не дивіться лише на загальний дохід. Головний показник — максимальний плаваючий збиток (МПЗ). Якщо тест показує прибуток 50%, але просадка досягала 80%, чи готові ви побачити такий мінус на рахунку? Швидше за все, ви зупините бота руками на самому дні.

Тест за 3 дні не має сенсу. Проганяйте стратегію мінімум за 3-6 місяців, щоб захопити різні стани волатильності.

Чек-лист здорового бектесту:

МПЗ < 20-30%.

Рівномірний розподіл угод.

Нуль ліквідацій. Сума депозиту має бути більшою, ніж МПЗ, помножений на плече.

Співвідношення доходу (Net) до МПЗ > 1.5.

Якщо на бектесті ви досягли цих показників, можна тестувати на депозиті, починаючи з невеликих сум.

Помилка №4: вхід «навмання» — робота з фільтрами

Бот Veles — це алгоритмічна стратегія, що використовує складні сигнали. Помилка криється у відмові від фільтрів або їх неправильній комбінації.

Налаштування «Запускати відразу після закриття» чудово працює на спокійному боковику. Бот збирає спред як маркет-мейкер. Але на пампах або дампах це смерть. Уявіть: Біткоїн падає каменем. Ваш лонг-бот закрив угоду по стопу і… тут же відкрив нову, тому що стоїть налаштування і ловить падаючий ніж.

Використовуйте фільтри (RSI, CCI, Смуги Боллінджера), щоб бот чекав оптимальних умов. Наприклад, вхід у лонг тільки при RSI < 30.

Є і ще одна помилка. Ми пропонуємо понад 20 індикаторів, і користувачі іноді створюють кілька фільтрів. Помилка тут — нагромадження суперечностей. Приклад: RSI > 70 (імпульс вгору) і Ціна < Смуги Боллінджера (повернення до середнього). Ці умови майже не зустрічаються одночасно. Бот мовчатиме тижнями, а ви вирішите, що платформа зламалася.

Розрізняйте природу індикаторів. Осцилятори хороші для флету. Трендові (MA, MACD) — для рухів. Спроба шортити проти сильного тренду (коли MA дивляться вгору) — шлях до ліквідації.

Просунуті користувачі комбінують їх: «Входити в лонг на відкаті (RSI < 40), АЛЕ тільки якщо ми в глобальному висхідному тренді (Ціна > EMA 200)». Це золотий стандарт.

Помилка №5: Психологічний збій — «панічна кнопка»

Людський фактор — це завжди слабка ланка будь-якої автоматизованої системи. Втручання в роботу алгоритму в критичні моменти часто шкодить.

У Veles є дві команди, і плутанина коштує грошей:

Зупинити бота. Бот перестає відкривати нові угоди, але поточну супроводжує до кінця. Штатне завершення. Скасувати. Екстрене скидання. Бот видаляє ордери і «забуває» про угоду.

Бачачи червоні цифри, користувач у паніці тисне «скасувати». Бот знімає тейки та страховки. Позиція залишається «голою» на біржі. Ви залишаєтеся сам на сам зі збитком без плану виходу.

Деякі докуповують монети вручну через біржу, намагаючись покращити середню. Але Veles враховує тільки свої ордери. Ручне втручання збиває математику. Бот некоректно розрахує обсяг для закриття. У підсумку при досягненні мети він продасть тільки ту частину, про яку знає, а на рахунку залишаться «хвости».

Жадібність (високе плече) → Страх (просадка 20%) → Паніка (ручне закриття в мінус) → Жаль (ринок розвернувся).

Довіряйте математиці. Якщо ви провели бектести і налаштували ризик-менеджмент, дайте боту відпрацювати сценарій.

Veles.Finance пропонує функції для мінімізації ризиків

Використання цих інструментів відрізняє профі:

Мульти-тейки. Розбийте вихід із позиції на частини. Закрийте 50% обсягу при прибутку +0.5%, потім 30% при +1.0% і т.д. Перший тейк спрацьовує швидко, розвантажуючи позицію і знижуючи психологічний тиск.

Розбийте вихід із позиції на частини. Закрийте 50% обсягу при прибутку +0.5%, потім 30% при +1.0% і т.д. Перший тейк спрацьовує швидко, розвантажуючи позицію і знижуючи психологічний тиск. Стоп-лосс у беззбиток. У поєднанні з мульти-тейками це чудовий захист. Як тільки спрацював перший тейк, Veles переставляє стоп-лосс для залишку позиції на рівень входу. Угода стає безризиковою. Навіть якщо ринок обвалиться, ви вийдете в нуль.

У поєднанні з мульти-тейками це чудовий захист. Як тільки спрацював перший тейк, Veles переставляє стоп-лосс для залишку позиції на рівень входу. Угода стає безризиковою. Навіть якщо ринок обвалиться, ви вийдете в нуль. Трейлінг-стоп. Інструмент для розумних і жадібних. Дозволяє не обмежувати прибуток. Якщо ціна летить вертикально вгору, трейлінг йде за нею. Угода закриється тільки при розвороті на заданий відсоток. Так можна забирати рухи в 10-20% однією угодою.

Інструмент для розумних і жадібних. Дозволяє не обмежувати прибуток. Якщо ціна летить вертикально вгору, трейлінг йде за нею. Угода закриється тільки при розвороті на заданий відсоток. Так можна забирати рухи в 10-20% однією угодою. Вітрина Стратегій. Для невпевнених у своїх силах. Там зібрані готові конфігурації від перевірених авторів з прозорою статистикою. Це чудовий спосіб навчання: скопіюйте успішного бота, розберіть його налаштування і зрозумійте логіку автора.

Висновок: від інтуїції до системи

Алгоритмічна торгівля на Veles.Finance — це еволюція трейдера. Перехід від хаотичних емоцій до системи, яка враховує всі ризики та потенційну прибутковість. Але бот лише інструмент. Він не виправить фундаментальні промахи в управлінні капіталом.

Кредитне плече має відповідати волатильності, а не амбіціям. Сітка ордерів зобов’язана враховувати найгірший сценарій. Бектести — ваше обов’язкове віртуальне тренування.

Усунення цих п’яти помилок не гарантує відсутності збиткових угод — це лише частина. Але воно гарантує, що втрати стануть контрольованими і не призведуть до краху. Veles дає технології: від логарифмічних сіток до захисту через беззбиток. Ваше завдання — віртуозно оволодіти цим арсеналом.

Інтегруйте ці знання з функціоналом платформи, і ви створите потік, здатний генерувати профіт у будь-яких умовах.