Як торгувати з кредитним плечем: посібник для початківців

Торгівля з кредитним плечем одна із способів збільшення розміру позиції, які мають повної суми на балансе. Така торгівля дозволяє використовувати позикові кошти біржі або брокера, щоб відкрити угоду більшого обсягу, ніж є на вашому акаунті. Плечі дають можливість отримувати більший прибуток навіть із невеликими рухами ринку, але також збільшують і ризики, про які не варто забувати.

Що таке кредитне плече у трейдингу

Суть кредитного плеча полягає в тому, щоб дати трейдеру можливість оперувати великими обсягами без повної суми. Наприклад, кредитне плече 1 означає, що ви торгуєте лише за власний кошт. А кредитне плече 100 дозволяє управляти сумою у 100 разів більше. Такі високі плечі зручні при короткостроковій торгівлі, коли важливими є навіть найменші коливання ціни.

Як працює кредитне плече? Ви відкриваєте позицію, платформа блокує частину вашої суми як заставу (маржу), а решта «додається» за рахунок позикових коштів.

Де можна торгувати із плечем

Сьогодні кредитні плечі брокерів та криптобірж доступні на багатьох платформах. Наприклад, Bybit дозволяє торгувати як з малими, так і агресивними налаштуваннями — від 1x до 100x. Також плече доступне на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io i BingX. Головне - вибирати надійну та перевірену біржу. Для автоматизації стратегій та безпечного старту ви можете зареєструватися на платформі Veles та використовувати торгові боти, адаптовані під роботу з плечем. Боти убережуть від багатьох торгових казусів, особливо якщо ви тільки починаєте.

Як вибрати рівень кредитного плеча

Вибір відповідного рівня кредитного плеча необхідний будь-якого трейдера. Оскільки від цього залежить не лише потенційний прибуток, а й масштаб можливих збитків. Початківцям важливо зрозуміти суть кредитного плеча і не гнатися за великими цифрами, бо чим більше плече, тим вищі ризики. Особливо у світі криптовалют, де ціна може різко змінитись за секунди та хвилини.

Отже, ще раз, але детальніше розглянемо, як працює кредитне плече. Ви берете у борг у біржі або брокера додаткові кошти, щоб відкрити більшу позицію. Наприклад, маючи 100 доларів та використовуючи кредитне плече 10, ви торгуєте на суму в 1 000 доларів. Ваш реальний капітал залишається тим же, але прибуток та збитки вважаються від усієї суми позиції. І якщо ринок рушить проти вас лише на 10%, ваш депозит повністю обнуляться - відбудеться закриття кредитного плеча або ліквідація.

Саме тому важливо розуміти, яке кредитне плече найбезпечніше. Для початківців оптимально використовувати значення від 1x до 3x. Такі плечі дозволяють відчути динаміку торгівлі, залишаючи простір для помилок. Кредитне плече 1x взагалі не збільшує ризики, адже ви торгуєте тільки за свої кошти і це найнадійніший варіант, з якого варто починати. Якщо ви маєте досвід і готові керувати ризиками, можна збільшити плече до 5x-10x. Але важливо пам’ятати: при кожному збільшенні плеча зменшується допустимий рух ціни проти позиції. При кредитному плечі 100, наприклад, достатньо лише 1% зміни в інший бік — і ви втрачаєте все. Тому такі рівні підходять лише для професіоналів, які торгують усередині дня з чітко вивіреним та перевіреним ризик-менеджментом.

Також потрібно враховувати, яким кредитним плечем дозволяє торгувати ваша платформа. Наприклад, на байбіті можна налаштовувати вручну перед кожною угодою, що зручно для гнучкої торгівлі. Деякі кредитні плечі брокерів фіксовані, інші дають свободу вибору. На багатьох крипто-біржах можна міняти плече прямо в ордері, а також знижувати його або навіть повністю торгувати без кредитного плеча.

Ще один важливий момент – актив, яким ви торгуєте. Волатильні альткоїни вимагають меншого плеча, оскільки вони можуть вистрілити в будь-який бік. А стабільні пари, наприклад BTC/USDT, допускають трохи вищу кредитну плече, оскільки рухаються повільніше. Якщо ви розумієте, у чому небезпека кредитного плеча, то не використовуватимете його навмання. Натомість ви почнете з малого, протестуєте стратегію, проаналізуєте ризики і лише потім ухвалите рішення про збільшення. І, звичайно, завжди потрібно знати, як скасувати кредитне плече або як закрити кредитне плече, якщо ситуація виходить з-під контролю.

У підсумку, ідеальний рівень плеча - це не максимальний, а той, який відповідає вашому досвіду, стратегії та готовності до просідання. Починайте з малого, торгуйте усвідомлено та використовуйте інструменти, які дозволяють контролювати ситуацію, наприклад, торгові боти та аналітика на платформі Veles. Ці інструменти допоможуть не просто зберегти депозит, а стабільно зростати у світі торгівлі з кредитним плечем.

Що таке ліквідація та margin call

Коли трейдер починає торгівлю з кредитним плечем, він фактично бере частину коштів у біржі або брокера у борг, щоб відкрити позицію більшого обсягу. Ці позикові кошти дають потенціал для високого прибутку, але водночас збільшують ризики.

Ліквідація — це примусове закриття позиції бірж, коли збитки наближаються до суми, яку ви внесли як заставу. Тобто якщо ви відкрили угоду на кредитне плече 10, то при русі ринку проти вас всього на 10% система автоматично закриє позицію. Це робиться, щоб біржа повернула собі свої позикові кошти. Такий процес називають закриттям кредитного плеча і він відбувається без вашої участі, якщо заздалегідь не були виставлені захисні ордери.

Margin call, у свою чергу, це попередження від платформи про те, що ваш баланс на межі і потрібно терміново поповнити рахунок або закрити частину позиції. Сигнал, що маржа – застава під позикові кошти знижується до критичного рівня. Якщо ігнорувати цей сигнал, настане ліквідація. Біржі зазвичай повідомляють про це через інтерфейс або навіть email, особливо якщо використовується високе кредитне плече або нестабільний актив.

Важливо розуміти, що небезпека кредитного плеча — у високій чутливості позиції до ринкових коливань. Навіть незначний рух проти вашої угоди може призвести до повної втрати вкладених коштів. Особливо це актуально на волатильних активах, які торгуються з великим плечем. Щоб уникнути ліквідації, потрібно грамотно розраховувати обсяг угоди, встановлювати стоп-лоси та використовувати помірні рівні плеча. Також корисно знати, як закрити кредитне плече вручну - це можна зробити будь-якої миті, зафіксувавши прибуток або збиток до втручання системи та закриття вас за ціною ліквідації.

На платформі Veles можна будувати стратегії з автоматичним виходом після досягнення заданого рівня збитків, що дозволяє обійти margin call і не доводити ситуацію до ліквідації. Також це зручно для тих, хто використовує ботів та не може постійно стежити за ринком.

Стратегії для торгівлі з плечем

Торгівля з використанням кредитного плеча відкриває перед трейдерами нові горизонти для збільшення прибутку, проте потребує продуманого підходу та вибору правильної стратегії. Завдяки можливості керувати великими позиціями при обмеженому капіталі, плече посилює ефект навіть від невеликих цінових рухів. Однак важливо пам’ятати, що зі збільшенням потенційного прибутку зростають і ризики, тому торгівля з плечем має будуватися на вивірених стратегіях та дисципліні.

Однією з найпоширеніших стратегій є використання низького кредитного плеча для довгострокових інвестицій або середньострокової торгівлі. Тут плече зазвичай вбирається у 2x–5x. Такий підхід дозволяє зберегти гнучкість та знизити ймовірність швидкої ліквідації, особливо якщо ринок показує волатильність. Трейдери у разі орієнтуються на фундаментальні чи технічні сигнали, утримуючи позицію тривалий час і фіксуючи прибуток у досягненні своєї мети.

Для тих, хто надає перевагу активній торгівлі, добре підходить стратегія скальпінгу з плечем. Стратегія полягає в серії коротких угод з невеликими цілями на прибуток протягом дня. Високе кредитне плече допомагає отримати суттєву віддачу навіть від незначних змін ціни. Скальпери уважно стежать за графіками та використовують технічні індикатори для точного входу та виходу. Мінімізують час перебування в позиції та обмежуючи ризики за допомогою стоп-лоссів, а також фіксуючи прибуток за ринком або лімітними заявками (на випадок різких рухів ціни).

Ще одна популярна стратегія – торгівля на пробій рівнів із використанням плеча. Коли ціна пробиває важливий рівень підтримки чи опору, вона часто здійснює різке рух у той самий бік. Трейдери використовують цей момент, відкриваючи позиції із плечем, щоб максимізувати прибуток від тренду. При цьому важливо правильно розраховувати розмір позиції та ставити захисні ордери, щоб не потрапити під вплив різких відкатів або хибних заколів рівнів, що відбувається на ринку все частіше.

Не варто забувати і про поєднання торгових роботів з кредитним плечем. Автоматизація дозволяє задати параметри управління ризиками, момент входу та виходу з позиції, а також рівні стоп-лосу та тейк-профіту. Боти допомагають дотримуватись дисципліни, що дуже важливо при роботі з плечем, оскільки людські емоції можуть призвести до необдуманих рішень та гірких втрат.

Поради трейдерам-початківцям

Для тих, хто тільки починає свій шлях у світі трейдингу, особливо з використанням кредитного плеча, варто усвідомити, що успіх приходить через знання, дисципліну та поступове накопичення досвіду. Не варто одразу прагнути високих ризиків — навпаки, краще зрозуміти основи та навчитися контролювати кожну угоду.

Перша та найважливіша порада — починайте з мінімального кредитного плеча або навіть торгуйте без кредитного плеча. За цей час ви зрозумієте, як працює ринок та зможете уникнути швидких втрат, пов’язаних із високою волатильністю. Якщо ви новачок і хочете зрозуміти, яким кредитним плечем краще торгувати, просто запам’ятайте: чим нижче, тим безпечніше.

Необхідно пам’ятати, що кредитні плечі брокерів та бірж надають лише можливість, а не гарантію успіху. Не варто сліпо слідувати чужим рекомендаціям, краще експериментувати на бектеста або з невеликими сумами, щоб знайти відповідну стратегію саме для себе. Поступово ви навчитеся розуміти, у чому небезпека кредитного плеча для вас і як її мінімізувати.

Не забувайте про постійне навчання та аналіз своїх угод. Ведення щоденника допоможе відстежувати помилки та успіхи, а також приймати більш виважені рішення у майбутньому. Використовуйте доступні ресурси, навчальні матеріали та спільноти трейдерів для обміну досвідом.

І насамкінець, для новачків відмінними помічниками стануть автоматизовані рішення такі, як торгові боти, які дозволяють задати правила і слідувати їм без емоцій. На платформі Veles можна налаштувати бота з мінімальним ризиком та поступово розширювати можливості у міру зростання вашого досвіду.

Наслідуючи ці прості поради, ви значно підвищите свої шанси на успішну і головне — стабільну торгівлю, а використання кредитного плеча стане для вас не джерелом ризику, а виключно корисним інструментом для досягнення фінансових цілей.

FAQ

Що таке кредитне плече і навіщо воно потрібне?

Це інструмент, що дозволяє збільшити обсяг угоди без потреби мати всю суму. Він підходить для збільшення прибутку, особливо у невеликих рухах ціни.

Як працює кредитне плече у криптовалюті?

Ви відкриваєте позицію у сумі, що перевищує ваш баланс, з допомогою позикових коштів біржі. Прибуток та збитки вважаються від повної суми позиції.

Чи можна торгувати без кредитного плеча?

Так, кредитне плече 1 означає торгівлю лише за власні кошти, без використання позикових.

Як закрити кредитне плече вручну?

Просто закрити угоду в терміналі або за допомогою функції “Close Position”. Можна також настроїти автоматичне закриття за умовою.

Як зменшити ризики при торгівлі із плечем?

Використовуйте низьке плече, встановлюйте стоп-лоси, торгуйте за стратегією та не ризикуйте всією сумою на одну угоду.