Новачки, які приходять в крипту, часто опиняються на роздоріжжі видів торгівлі. Через відсутність розуміння, що з себе представляє той чи інший вид торгівлі, вони не можуть визначити, яка торгівля підійде саме їм.

Що таке спотова торгівля

Спотова торгівля — це найпростіший і зрозумілий спосіб взаємодії з цифровими активами, при якому угода здійснюється тут і зараз за поточною ринковою ціною. Якщо говорити простими словами, то спотова торгівля — це процес купівлі та продажу криптовалюти з негайним розрахунком, без використання позикових коштів або складних інструментів. Для початківців трейдерів важливо розуміти основи спотової торгівлі, адже саме з неї найчастіше починається знайомство з ринком. При цьому новачок буде входити в ринок з найменшим ризиком, оскільки на споті немає кредитних плечей і відповідно великих просадок.

Наприклад, спотова торгівля на Bybit дозволяє купити криптовалюту за актуальною ціною і відразу ж отримати її на свій баланс. Така торгівля зручна для тих, хто вважає за краще володіти активом, а не укладати контракти на його майбутню вартість. При цьому варто знати правила спотової торгівлі: вибирати надійні торгові платформи і біржі, аналізувати ринок за допомогою індикаторів для аналізу ринку і використовувати торгові сигнали і патерни, щоб здійснювати більш точні угоди.

Сьогодні популярність споту посилюється завдяки автоматизації. Спотова торгівля ботами допомагає керувати угодами цілодобово, знижуючи вплив людського фактора. Найбільш зручний бот для торгівлі криптою, який аналізує ринок і самостійно відкриває та закриває позиції, наприклад, Veles trading bot.

Що таке маржинальна торгівля

Маржинальна торгівля — це метод заробітку на криптовалютному ринку з використанням позикових коштів, що надаються біржею або іншими трейдерами. Вона дозволяє відкривати позиції більшим обсягом, ніж доступно на вашому рахунку, що підвищує як потенційний прибуток, так відповідно і ризики.

Приклад: якщо у вас є $100, а ви використовуєте кредитне плече х5, то ви можете контролювати активи на суму $500. Однак тут важливо розуміти таку річ — маржинальна торгівля збитки збільшує пропорційно прибутку. Тому неправильне управління ризиками або повне їх недотримання може призвести до повної втрати депозиту.

Цей вид торгівлі часто називають торгівлею з використанням незабезпечених маржинальних угод, оскільки фактично трейдер оперує не тільки своїми, але й позиковими коштами. Для успішної роботи необхідно володіти навичками технічного аналізу, розуміти механіку лонга і шорта в трейдингу, а також застосовувати індикатори для аналізу ринку.

Ф'ючерсна торгівля криптовалютою

Ф'ючерси криптовалют — це похідні фінансові інструменти, які дозволяють укладати угоди на майбутню ціну активу. При торгівлі ф'ючерсами трейдер не володіє самою криптовалютою, як у випадку зі спотовою торгівлею, а лише заробляє на різниці цін між відкриттям і закриттям контракту.

Чим відрізняється ф'ючерсна торгівля від спотової: при споті ви володієте активом, а при ф'ючерсах — тільки контрактом. Тут активно використовуються безстрокові контракти, які не мають дати експірації і дозволяють утримувати позицію скільки завгодно довго.

Ф'ючерси відкривають широкі можливості для вже досвідчених трейдерів, адже використовуючи їх, можна торгувати як на зростанні ціни (лонг), так і на падінні (шорт), а також використовувати торгівлю криптовалютою з плечем для збільшення прибутку. Однак, як і в маржинальній торгівлі, ризики зростають пропорційно розміру плеча і до цього необхідно бути готовим.

Опціони в криптовалюті

Опціони криптовалют — це ще один складний фінансовий інструмент, який підходить досвідченим трейдерам. Опціон являє собою контракт, який дає право, але не обов'язок купити або продати актив за заздалегідь обумовленою ціною в майбутньому.

Існує два типи опціонів: call (право купити) і put (право продати). На відміну від ф'ючерсів, трейдер може відмовитися від виконання опціону, якщо умови йому невигідні. Такий підхід дозволяє ефективно управляти ризиками при такій високій волатильності, як на криптовалютному ринку.

Опціони застосовуються для хеджування ризиків, побудови складних стратегій і отримання прибутку на різких рухах ціни. Для успішної торгівлі опціонами важливо розуміти торгові сигнали і патерни, а також володіти запасом стратегій криптотрейдингу.

P2P торгівля криптовалютами

P2P торгівля криптовалютою — це спосіб купівлі та продажу цифрових активів безпосередньо між користувачами, без участі біржі як посередника. У таких угодах сторони домовляються про ціну та умови переказу коштів самостійно.

Даний вид торгівлі найбільш популярний в країнах з обмеженнями на роботу криптобірж. P2P майданчики виступають гарантом угоди, блокуючи актив до підтвердження оплати. На відміну від інших форматів, P2P підходить для тих, хто хоче купити або продати криптовалюту швидко, безпечно і без комісій великих бірж.

Як вибрати тип торгівлі

Вибір типу торгівлі криптовалютою залежить від рівня вашої підготовки, розуміння ринку, готовності до ризиків і цілей, яких ви хочете досягти. Як було сказано раніше, початківцям трейдерам найчастіше рекомендується починати зі спотової торгівлі криптовалютою, тому що цей спосіб менш ризикований і найпростіший для розуміння. Такий формат допомагає вивчити основи спотової торгівлі, розібратися в ринковій динаміці і зрозуміти, як працюють індикатори для аналізу ринку і торгові сигнали та патерни.

Якщо ви вже маєте базовий досвід, можна переходити до більш складних інструментів. Наприклад, маржинальна торгівля дозволяє відкривати позиції на суми, які перевищують ваш власний депозит, що значно збільшує як можливий прибуток, так і маржинальні збитки. Тут важливо знати, як працюють алгоритми лонг і шорт в трейдингу, оскільки в маржинальній торгівлі можна заробляти як на зростанні ціни, так і на її падінні. Такий підхід вимагає дисципліни, грамотного управління капіталом і застосування ризик-менеджменту.

Для досвідчених учасників ринку також привабливою може бути ф'ючерсна торгівля криптовалютою. Тут ви не купуєте актив безпосередньо, а укладаєте контракт на його майбутню ціну. Ф'ючерси відкривають можливості для заробітку як на зростанні, так і на падінні вартості, використовуючи кредитні плечі.

На додаток до цього є безстрокові контракти, які дозволяють утримувати позицію без обмеження за часом. Такі угоди часто поєднуються з торгівлею криптовалютою з плечем, що робить їх ще більш ризикованими і вимагає впевненого володіння стратегіями криптотрейдингу.

Ще одним інструментом для просунутих трейдерів є опціони криптовалют. На відміну від ф'ючерсів, опціони дають більше гнучкості і використовуються як для хеджування ризиків, так і для побудови складних торгових стратегій. Їх застосовують у комбінації з індикаторами для аналізу ринку і торговими сигналами та паттернами, щоб мінімізувати втрати при високій волатильності.

Тим, хто цінує приватність і гнучкість, підійде P2P торгівля криптовалютою. Такий підхід затребуваний там, де традиційні способи покупки криптовалюти обмежені, а самі угоди часто проходять без зайвих комісій і не мають стелі ліквідності (обмежень за обсягом).

Незалежно від обраного типу торгівлі, важливо розуміти, що успіх залежить не тільки від обраного інструменту, але і від уміння аналізувати ринок і управляти ризиками. Все більше трейдерів використовують торгові боти для криптовалют, щоб автоматизувати процес і виключити будь-які емоційні помилки. Veles trading bot застосовує алгоритмічну торгівлю і допомагає працювати як на спотовому ринку, так і з деривативами цілодобово без будь-якої участі людини.

Вибір оптимального способу торгівлі залежить від ваших цілей, досвіду і готовності до ризику. Новачкам краще починати з основ спотової торгівлі, поступово переходячи до маржинальної, ф'ючерсної, опційної та P2P торгівлі, комбінуючи ручні стратегії з сучасними автоматизованими рішеннями. Такий підхід дозволяє створити гнучку торгову систему і ефективно застосовувати різні стратегії криптотрейдингу в залежності від ринкової фази.

Торгові боти для криптовалюти

Сучасні технології дозволяють автоматизувати угоди за допомогою торгових ботів для криптовалют. Подібні інструменти аналізують ринок, відстежують торгові сигнали і патерни і здійснюють угоди без участі трейдера.

Особливою популярністю користується Veles trading bot, який поєднує алгоритмічну торгівлю і гнучкі налаштування під індивідуальні торгові стратегії. Він підходить як для спотової торгівлі криптовалютою, так і для маржинальних угод і ф'ючерсів на 6 топових крипто-біржах.

Основні переваги ботів перед ручною торгівлею:

Автоматизація угод — бот самостійно відкриває і закриває позиції без участі трейдера.

Робота 24/7 — торгівля відбувається цілодобово, навіть коли ви не в мережі.

Відсутність емоцій — бот приймає рішення на основі алгоритмів, а не страху або жадібності.

Висока швидкість реакції — миттєве виконання ордерів при змінах ціни.

Оптимізація стратегій — можливість застосовувати складні стратегії криптотрейдингу без ручного контролю і створювати авторські стратегії.

Диверсифікація торгівлі — одночасне управління декількома торговими парами і біржами.

Використання алгоритмічної торгівлі — аналізує торгові сигнали і патерни і здійснює угоди з мінімальними затримками.

Економія часу — бот виконує рутинну роботу, дозволяючи трейдеру зосередитися на розробці стратегій або інших справах.

FAQ

Спотова торгівля криптовалютою — що це?

Це купівля та продаж цифрових активів за поточною ринковою ціною з негайним розрахунком.

Маржинальна торгівля — це ризиковано?

Так, оскільки угоди здійснюються з позиковими коштами, маржинальна торгівля збитки може збільшити пропорційно розміру плеча.

Чим відрізняється ф'ючерсна торгівля від спотової?

При споті ви володієте самим активом, а при ф'ючерсах — тільки контрактом на його майбутню ціну.

Що таке опціони криптовалют?

Це контракти, які дають право, але не зобов'язання купити або продати актив за заздалегідь встановленою ціною.

Як вибрати торгову стратегію?

Для новачків краще починати зі споту, а більш досвідчені трейдери можуть використовувати ф'ючерси криптовалют, опціони криптовалют і алгоритмічну торгівлю через торгові боти для криптовалют.







