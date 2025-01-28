Розуміння анонімних криптовалют: Як вони працюють і чому вони важливі

Анонімні види криптовалют набувають дедалі більшої популярності у світі цифрових активів завдяки їхній здатності приховувати інформацію про транзакції та власників. Давайте докладніше розберемося, що називається анонімними криптовалютами, принципи їхньої роботи, плюси та мінуси, а також правові аспекти.

Що таке анонімні криптовалюти

Анонімні криптовалюти - це цифрові активи, які на відміну від інших видів криптовалют були розроблені з метою забезпечення максимального показника конфіденційності користувачів. Вони приховують дані про транзакції, такі як відправник, одержувач і сума переказу, що робить їх практично невидимими для сторонніх спостерігачів.

Основною метою таких криптовалют є захист фінансової конфіденційності та запобігання стеження за користувачами.

Принцип роботи популярних анонімних криптовалют

Кожна анонімна криптовалюта використовує свої унікальні технології для досягнення конфіденційності. Розглянемо принципи роботи трьох найвідоміших проєктів:

Monero (XMR)

Monero (XMR) є однією з найбільш відомих і ефективних криптовалют, створених спеціально для забезпечення максимальної конфіденційності. Вона використовує низку технологій, які приховують дані про транзакції, роблячи їх практично невідстежуваними. Нижче розглянемо основні принципи роботи Monero.

1. Кільцеві підписи (Ring Signatures)

Кільцеві підписи приховують дані відправника транзакції, створюючи групу з декількох підписів.

Як це працює:

Кожна транзакція містить реальні дані відправника і кілька помилкових записів (так званих «домішок»). Ці додаткові дані генеруються автоматично і можуть бути взяті з інших транзакцій у мережі.

Візуально це схоже на коло з кількох підписів, де неможливо визначити, який з них реальний.

При цьому кожен підпис підтверджує, що транзакція справжня.

Приклад: Якщо відправник переказує 10 XMR, спостерігач бачить тільки, що гроші йдуть від однієї з декількох адрес, але не може визначити точне джерело.

2. Stealth-адреси (Одноразові адреси)

Stealth-адреси використовуються для приховування даних про одержувача.

Як це працює:

Відправник генерує для кожної транзакції унікальну одноразову адресу, на яку надходять кошти.

Ця адреса пов’язана з основною публічною адресою одержувача, але її неможливо безпосередньо пов’язати з власником.

Одержувач використовує приватний ключ для доступу до коштів, спрямованих на stealth-адресу.

Перевага: Навіть якщо хтось досліджує блокчейн Monero, він не зможе визначити, хто є кінцевим одержувачем коштів.

3. Ring Confidential Transactions (RingCT)

RingCT приховує суму, яка передається в транзакції.

Як це працює:

Замість явного зазначення суми в блокчейні, Monero використовує математичний метод перевірки автентичності транзакції без розкриття точної суми.

Верифікація виконується з використанням криптографічної функції, яка доводить, що сума транзакції перебуває в допустимих межах.

Приклад: Якщо хтось відправляє 25 XMR, у блокчейні сума буде зашифрована, і ніхто не дізнається точне значення.

4. Dandelion++ (Механізм передачі даних)

Dandelion++ допомагає приховати вихідне місце розташування транзакції.

Як це працює:

На відміну від традиційного способу передавання даних у мережі, де інформація поширюється одразу всіма вузлами, Monero застосовує метод «розповсюдження у два етапи»:

На першому етапі транзакція передається через кілька випадкових вузлів, приховуючи її джерело.

На другому етапі дані поширюються по всій мережі, як зазвичай.

Перевага: Це ускладнює відстеження IP-адреси користувача, який ініціював транзакцію.

5. Bulletproofs

Bulletproofs - це технологія, яка робить транзакції ефективнішими і дешевшими, зберігаючи при цьому конфіденційність.

Як це працює:

Bulletproofs зменшують розмір криптографічних доказів, які використовуються в RingCT, що знижує навантаження на блокчейн і зменшує комісії.

Результат:

Monero підтримує високу пропускну здатність мережі та забезпечує економічність транзакцій.

6. Динамічні параметри блоків

На відміну від багатьох криптовалют, Monero має динамічно змінюваний розмір блоку.

Як це працює:

Коли в мережі збільшується активність, розмір блоку може збільшуватися для розміщення більшої кількості транзакцій.

Це запобігає затримкам і дозволяє підтримувати стабільну продуктивність.

7. Відсутність фіксованої прив’язки до адрес

Блокчейн Monero не містить фіксованих даних, які могли б бути пов’язані з конкретним користувачем.

Кожна транзакція та адреса унікальні, що унеможливлює створення ланцюжка даних для аналізу.

ZCash (ZEC)

ZCash (ZEC) - це одна з представників анонімних криптовалют, що функціонує на технології zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), яка забезпечує конфіденційність транзакцій, приховуючи дані про користувачів, суми та інші аспекти угод. ZCash являє собою одне з найвідоміших рішень для анонімних платежів у криптовалютній сфері. На відміну від більшості криптовалют, таких як Bitcoin, де інформація про транзакції відкрита, ZCash гарантує приватність і анонімність користувачів.

Основні принципи роботи ZCash:

1. використання zk-SNARKs для анонімності

ZCash використовує криптографічну технологію zk-SNARKs для забезпечення анонімності транзакцій. Це дає змогу здійснювати підтвердження транзакції, не розкриваючи жодної інформації про сторони, суми або час передачі коштів.

Як це працює:

Коли користувач відправляє ZCash, створює криптографічний доказ (zk-SNARK), який підтверджує, що транзакція дійсна, без розкриття конкретних деталей (наприклад, хто відправив гроші, хто їх отримав і скільки було передано).

Таким чином, усі дані залишаються зашифрованими, і вони стають видимими тільки для одержувача, який може розшифрувати їх з використанням свого приватного ключа.

Перевага: Це дає змогу приховувати будь-які сліди і деталі транзакцій у публічній блокчейн-мережі, роблячи її повністю анонімною.

2. Зашифровані транзакції (Shielded Transactions)

ZCash пропонує два типи транзакцій:

Transparent transactions (T-addresses): аналогічні звичайним транзакціям у Bitcoin, де всі дані (відправник, одержувач, сума) публічні.

Shielded transactions (Z-addresses): це зашифровані транзакції, які використовують zk-SNARKs для приховування всіх даних. Ці транзакції є основним елементом конфіденційності в ZCash.

Як це працює:

Коли користувач обирає Z-адресу (shielded address), уся інформація про транзакцію, включно з сумою та учасниками, шифрується. Це запобігає сторонньому моніторингу та аналізу транзакцій. Однак ці транзакції складніші в обробці та потребують більше обчислювальних ресурсів для перевірки.

3. Двостороння анонімність

ZCash забезпечує двосторонню анонімність, яка включає в себе як анонімність відправника, так і одержувача.

Відправник: Під час надсилання коштів від одного користувача до іншого, відправник використовує свою Z-адресу, яка приховує його ідентифікацію та суму транзакції.

Одержувач: Одержувач також може вибрати використовувати Z-адресу для отримання анонімних переказів. Це означає, що жоден з учасників угоди не може бути відстежений у публічній мережі.

4. Поділ публічних і закритих даних

Хоча ZCash дає змогу приховувати дані про транзакції, важливо зазначити, що інформація про транзакцію все ж зберігається в блокчейні. Однак, на відміну від Bitcoin, де всі дані доступні всім, ZCash дозволяє зберігати мінімальну кількість інформації, надаючи користувачеві вибір між відкритим і закритим способом проведення транзакції.

Відкриті транзакції: Ці види транзакцій використовуються для прозорості та забезпечення юридичної звітності.

Закриті транзакції: Ці дані зашифровані і можуть бути розшифровані тільки за допомогою приватного ключа.

5. Протокол Sapling

Протокол Sapling було впроваджено в ZCash для поліпшення конфіденційності та підвищення ефективності. Він дає змогу значно зменшити розмір криптографічних доказів і прискорити процес створення та верифікації закритих транзакцій.

Як це працює:

Sapling використовує легші та швидші криптографічні обчислення, що робить транзакції на ZCash ефективнішими та дешевшими, ніж будь-коли. Це поліпшення істотно знижує навантаження на мережу і збільшує пропускну здатність.

6. Механізм консенсусу та емісія

Як і Bitcoin, ZCash використовує Proof of Work (PoW) для підтримки безпеки мережі та валідації транзакцій. Однак ZCash також має особливості у своїй емісії:

У процесі майнінгу видобуваються не тільки монети для поточних майнерів, а й частина монет йде на фінансування фонду підтримки проєкту (наприклад, фонд для дослідження і розвитку).

Загалом спочатку буде випущено 21 мільйон монет ZCash, аналогічно Bitcoin, але з включенням механізму фінансування.

7. Публічна і приватна адреси

P-адреси (public address): Ці адреси працюють аналогічно публічним адресам в інших криптовалютах і забезпечують звичайні, відкриті транзакції. Вони використовуються для переказу коштів від одного користувача до іншого з відкритими даними.

Z-адреси (shielded address): Ці адреси використовують для проведення закритих транзакцій, приховуючи всі дані, як-от суми та інформацію про одержувачів.

Dash

Dash (Digital Cash) - це анонімна криптовалюта, яку було створено з метою забезпечення більш швидких, дешевих і анонімних транзакцій, ніж у Bitcoin.

1. Застосування технології PrivateSend для анонімних транзакцій

Dash у своєму арсеналі має унікальну функцію PrivateSend, завдяки роботі якої надається високий рівень конфіденційності транзакцій. Ця технологія ґрунтується на використанні CoinJoin, криптографічної методики для об’єднання декількох транзакцій в одну. Принцип роботи PrivateSend можна пояснити таким чином:

Коли користувач хоче відправити Dash, його кошти об’єднуються з транзакціями інших користувачів.

Сума й одержувач залишаються прихованими, оскільки об’єднані транзакції створюють так звану «суміш» коштів.

Цей функціонал забезпечує неможливість відстеження джерела та одержувача, забезпечуючи конфіденційність на рівні транзакції.

2. Механізм консенсусу Proof of Work (PoW) і Proof of Service (PoSe)

Dash використовує гібридний механізм консенсусу, який поєднує в собі елементи Proof of Work (PoW) і Proof of Service (PoSe). Це дає змогу підтримувати децентралізовану мережу і підвищувати безпеку, одночасно прискорюючи транзакції.

Proof of Work (PoW):

Dash використовує PoW для майнінгу, як і Bitcoin. Майнери вирішують складні криптографічні завдання, щоб додати блоки в блокчейн. Це допомагає підтримувати безпеку мережі та робити підтвердження транзакцій.

Proof of Service (PoSe):

Ця система використовується для забезпечення стабільності та роботи MasterNodes. MasterNodes - це спеціальні мережеві вузли, що виконують функції із забезпечення конфіденційності транзакцій і швидкості виконання операцій. Власники MasterNodes зобов’язані заблокувати 1000 Dash для можливості участі у валідації мережі та заробляти винагороди. Ці вузли відіграють ключову роль у системі PrivateSend і InstantSend.

3. InstantSend - миттєві транзакції

До того ж, Dash пропонує функцію InstantSend, що дає змогу проводити транзакції за лічені секунди, без необхідності чекати підтверджень у блокчейні, як це відбувається з Bitcoin та іншими криптовалютами.

Як працює InstantSend:

Коли користувач надсилає кошти через InstantSend, транзакція блокується в мережі на кілька хвилин для запобігання подвійних витрат. У цей час транзакція отримує моментальне підтвердження, і користувач може бути впевнений, що гроші доставлено одержувачу без затримок. Це робить Dash гнучким і дуже зручним для повсякденних транзакцій і мікроплатежів.

4. Мастерноди і децентралізована мережа

Однією з найбільш характерних особливостей Dash є наявність MasterNodes - серверів, які відіграють незамінну роль у забезпеченні роботи мережі. Щоб стати власником MasterNode, необхідно заблокувати 1000 Dash. Своєю чергою, власники MasterNodes отримують частину винагород за майнінг, а також беруть участь в ухваленні рішень щодо розвитку мережі (наприклад, щодо можливих оновлень або поліпшень).

Як працюють MasterNodes:

MasterNodes підтримують функції InstantSend і PrivateSend, допомагають прискорити процес оброблення транзакцій, а також забезпечують голосування та управління розвитком мережі.

Плюси і мінуси анонімних криптовалют

Плюси:

1. Конфіденційність: Повний захист даних про транзакції.

2. Фінансова свобода: Користувачі можуть здійснювати перекази, не побоюючись стеження.

3. Безпека: Зменшує ризик хакерських атак на особисті дані.

Мінуси:

1. Зв’язок із нелегальною діяльністю: Часто використовуються в темних веб-мережах.

2. Обмежена доступність: Не всі біржі підтримують торгівлю анонімними токенами.

3. Ризик регуляторного тиску: Деякі країни забороняють їхнє використання.

Чому не на всіх біржах можна ними торгувати

Багато криптовалютних бірж уникають роботи з анонімними активами через:

Регуляторних вимог: Біржі зобов’язані дотримуватися правил KYC і AML, що суперечить принципу анонімних криптовалют.

Ризиків відмивання грошей: Високий рівень конфіденційності може приваблювати злочинців.

Тиску з боку влади: Деякі юрисдикції прямо забороняють торгівлю такими активами.

Законність анонімних криптовалют

Правовий статус анонімних криптовалют варіюється залежно від країни.

США і ЄС: Загалом, активне користування криптовалютами дозволено, транзакції мають бути прозорими для регуляторів.

Японія: Суворо заборонено торгівлю Monero і ZCash на біржах.

Росія і Китай: Криптовалюти перебувають під суворим контролем, а анонімні токени часто потрапляють у «сіру зону».

Важливо вивчати місцеві закони, перш ніж інвестувати або використовувати анонімні криптовалюти.

Висновок

Анонімні криптовалюти - це інноваційні фінансові інструменти, що пропонують користувачам найвищий показник конфіденційності. Однак їхнє використання супроводжується як перевагами, так і ризиками, включно з правовими обмеженнями. Перш ніж почати працювати з такими активами, важливо вивчити їхні особливості та бути готовим до можливих труднощів.

Запитання, які часто ставлять

1. Яка анонімна криптовалюта найпопулярніша?

Monero (XMR) вважається лідером серед анонімних криптовалют завдяки високим стандартам конфіденційності.

2. Чи безпечно використовувати анонімні криптовалюти?

Так, але важливо дотримуватися обережності і використовувати тільки перевірені гаманці та біржі.

3. Чи можна легально володіти Monero?

Це залежить від країни проживання. У деяких регіонах використання анонімних криптовалют обмежено або заборонено.

4. Чому анонімні криптовалюти критикують?

Основна критика пов’язана з їх використанням у нелегальній діяльності, такій як відмивання грошей або фінансування тероризму.

5. Де можна купити анонімні криптовалюти?

Monero, ZCash і Dash доступні на таких біржах, як Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX. Однак для купівлі потрібні реєстрація та верифікація.