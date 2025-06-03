Що таке бектести

Бектести - важлива частина аналізу стратегії. Без них заздалегідь не можна зрозуміти, чи працюватиме торговельна система або окрема стратегія. Особливо це стосується автоматичної торгівлі та ботів. Наприклад, для торгових ботів, можна запускати бектест криптовалютної стратегії прямо на платформі.

Що таке бектести в трейдингу

Бектест - це тест стратегії на історичних даних. Він дає змогу зрозуміти, як система працювала б у минулому. Тестування історичних даних допомагає виявити як слабкі, так і сильні сторони стратегії, також можна поліпшити параметри до запуску на реальному рахунку.

Як робити бектест у TradingView

В основі бектесту в TradingView лежить скриптова мова Pine Script. Це простий інструмент для створення торгових алгоритмів. Спочатку потрібно написати код стратегії. У ньому задаються умови входу і виходу з позиції. Також можна вказати параметри стоп-лосс і тейк-профіту. Наприклад, стратегія може відкривати угоду при перетині двох ковзних середніх і закривати її при досягненні заданого рівня прибутку.

Після написання скрипта його потрібно зберегти і запустити через інструмент «Стратегія» на потрібному графіку. Система відразу покаже, як стратегія відпрацювала на історії. У вікні звіту ви побачите загальну прибутковість, максимальне просідання, кількість угод, відсоток прибуткових операцій та інші показники. Ці дані допомагають зрозуміти ефективність стратегії.

Якщо графік не відображається або не з’являється графік у бектесті, варто перевірити код. Іноді помилка може бути в неправильній логіці входу або виходу. Також важливо перевірити таймфрейм - деякі стратегії розраховані тільки на певні інтервали, наприклад 1 годину або 1 день.

За результатами бектесту можна коригувати параметри стратегії. Наприклад, змінити довжину ковзних середніх або рівні стоп-лосса. Такий підхід називається оптимізація. Його мета - домогтися кращого балансу між прибутковістю і ризиком.

У TradingView також можна використовувати вбудовані шаблони стратегій. Це зручно для новачків. Ви можете завантажити готову стратегію, запустити її на графіку і побачити результат. Це допомагає швидше освоїтися з інструментом і зрозуміти, як протестувати стратегію навіть без глибоких знань у програмуванні.

Важливо пам’ятати, що результати бектесту - не гарантія майбутнього прибутку. Тестування історичних даних - це тільки симуляція, адже ринок може поводитися інакше. Тому до отриманих результатів потрібно ставитися з розумом.

Де робити бектести

Є багато інструментів для бектестів. Деякі підходять для ручного аналізу. Інші - для автоматизованого. Можна використовувати Python. Є бібліотеки, які дають змогу проводити python бектест стратегій. Також можна робити бектест портфеля. Тобто перевіряти не одну, а відразу кілька монет.

Якщо потрібна простота і зручність - скористайтеся бектестами Veles. Платформа дозволяє запускати бектести без коду. Спочатку довантажується історія торгів для аналізу, далі ви обираєте монету, стратегію і параметри, а система робить все автоматично. Також доступні реальні графіки для аналізу. Вони дають змогу зрозуміти, як стратегія поводилася б у минулому. На основі цих даних можна виконати аналіз торгового алгоритму і прийняти обґрунтоване рішення. Після реєстрації на платформі ви зможете скористатися бектестами, а також отримати вітальний бонус для створення і тестування, наприклад, свого першого торгового бота.

У цій статті ми розібралися в тому, що таке бектести і де їх можна робити. У наступній же частині детально розглянемо, як і навіщо використовувати бектести.

FAQ

1. Бектест - це що таке простими словами?

Перевірка стратегії на історії, без ризику і з реальними даними.

2. Де взяти дані для бектесту?

На платформах типу TradingView, Veles або через API бірж.

3. Як вибрати стратегії для бектесту?

Спочатку використовуйте прості, потім ускладнюйте і порівнюйте результати.

4. Що робити, якщо не з’являється графік у бектесті?

Перевірте налаштування і код. Іноді допомагає зміна браузера.

5. Чи можна застосовувати бектест у машинному навчанні?

Так. Бектест можна застосовувати в машинному навчанні.