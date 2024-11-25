Що таке стейкінг криптовалют простими словами

Стейкінг криптовалют - це процес блокування користувачами своїх криптоактивів у блокчейні, для підтримання роботи мережі та отримання за це винагороди. Цей механізм особливо популярний у блокчейнах на основі Proof of Stake (PoS) та його різновидів. На відміну від традиційного майнінгу, щоб узяти участь у стейкінгу користувачеві не потрібне потужне обладнання. Достатньо володіти криптовалютою і покласти її в стейкінг, щоб почати заробляти.

Що таке стейкінг криптовалюти

Стейкінг (staking) криптовалюти - це процес, який дає змогу власникам криптовалют блокувати свої кошти в мережі для забезпечення її безпеки та створення нових блоків. Нагороди розподіляються між учасниками стейкінгу пропорційно кількості заблокованих активів. Тобто, чим більше токенів заблоковано, тим вищою буде отримана винагорода. Стейкінг став популярною альтернативою традиційним методам заробітку на криптовалютах, пропонуючи простий і доступний спосіб отримання пасивного доходу. Стейкінг також підтримує роботу мережі, оскільки заблоковані кошти відіграють роль застави, підтверджуючи, що учасник зацікавлений у чесній взаємодії з мережею. Якщо валідатор (учасник мережі, який перевіряє транзакції і додає нові блоки в блокчейн) спробує діяти проти правил, він може втратити частину або всі заблоковані кошти, що робить стейкінг безпечнішим.

Які є Види стейкінгу

Існує кілька основних видів стейкінгу. Кожен із них має свої особливості та підходи, що відрізняються ступенем ризику, прибутковістю і рівнем складності під час використання:

- Централізований стейкінг

Централізований стейкінг проводиться через криптобіржі, такі як Binance, Bybit, OKX тощо. У цьому випадку всі користувачі передають свої активи платформі, яка сама проводить стейкінг, а потім розподіляє нагороди. Централізований стейкінг зручний для новачків, оскільки не вимагає глибоких знань про блокчейн і стейкінг, а біржа бере на себе відповідальність за всі проведені операції.

- Децентралізований стейкінг

Децентралізований стейкінг здійснюється безпосередньо в мережі блокчейн. Для цього користувачі підключаються до децентралізованих додатків (DApps) або працюють з гаманцями, які підтримують стейкінг. Приклади таких гаманців включають OKX WEB3 Wallet, Trust Wallet, MetaMask, Rabby Wallet. Децентралізований стейкінг приваблює більш досвідчених користувачів, оскільки вимагає самостійного управління активами, але водночас забезпечує більший контроль над коштами і знижує ризики, пов’язані з централізованими посередниками.

- Стейкінг LP-токенів

LP-токени (Liquidity Provider Tokens) отримують користувачі, які надають ліквідність у пули на децентралізованих біржах (DEX), таких як Uniswap або PancakeSwap. Коли користувачі додають свої активи в пул ліквідності, вони отримують LP-токени, які можна потім заблокувати в стейкінгу. Це дає змогу отримувати дохід одразу з двох джерел: комісій від торгівлі та винагород за стейкінг LP-токенів.

- Фіксований стейкінг

За участі у фіксованому стейкінгу кошти блокуються на заздалегідь обумовлений термін. Учасник погоджується не знімати свої активи протягом встановленого періоду, що дає змогу отримувати більш стабільний дохід. Фіксований стейкінг зручний для користувачів, які готові «заморозити» свої активи на певний термін і не бояться тимчасових коливань ринку, найкраще це підійде для власників стейблкоїнів (наприклад, USDT, USDC).

- DeFi-стейкінг

DeFi-стейкінг - це форма децентралізованого стейкінгу, що проводиться через смарт-контракти децентралізованих фінансових платформ, таких як Aave, Compound, Yearn Finance. У DeFi-стейкінгу користувачі можуть обирати з безлічі протоколів, кожен з яких пропонує свої умови і рівень прибутковості. Основною особливістю DeFi-стейкінгу є висока прибутковість, але й підвищені ризики, пов’язані з використанням смарт-контрактів.

- Безстроковий стейкінг

При безстроковому стейкінгу немає обов’язкового періоду блокування активів. Користувач може зняти свої кошти в будь-який момент. Цей тип стейкінгу приваблює користувачів, яким важлива гнучкість і можливість швидко вивести активи, хоча прибутковість у таких програмах може бути нижчою, ніж при фіксованому стейкінгу.

Які є ризики стейкінгу криптовалют

Незважаючи на потенційні переваги стейкінгу, існує низка ризиків, які важливо враховувати, перш ніж брати участь у будь-якому з видів стейкінгу:

- Періоди блокування

У багатьох випадках стейкінг вимагає обов’язкового блокування активів на певний період, особливо при фіксованому стейкінгу. Якщо курс криптовалюти різко знизиться або виникнуть фінансові потреби, користувач не зможе вивести свої кошти. Це створює ризик упущеної вигоди або втрат через волатильність криптовалют.

- Ризики смарт-контрактів:

Децентралізований стейкінг і DeFi-стейкінг часто використовують смарт-контракти для автоматичного розподілу нагород. Смарт-контракти - це програми, які працюють на блокчейні, і їхні помилки можуть призвести до вразливостей. Якщо смарт-контракт проєкту вразливий або піддається хакерській атаці, користувач може втратити свої вкладення.

- Непостійні втрати

Непостійні втрати (impermanent loss) можуть відбуватися під час стейкінгу в пулах ліквідності. Якщо ціна однієї з валют у пулі різко зміниться щодо іншої, користувач може зіткнутися зі збитками під час виведення коштів. Цей ризик найбільш актуальний для тих, хто бере участь у стейкінгу LP-токенів на децентралізованих біржах, таких як Uniswap і SushiSwap.

Які біржі підтримують стейкінг

Більшість великих криптовалютних бірж пропонують централізований стейкінг, що робить його доступним для широкої аудиторії. Ось кілька популярних бірж, що підтримують стейкінг криптовалют:

- Binance

Binance пропонує широкий вибір монет для стейкінгу, а також фіксовані та безстрокові умови, що дає змогу вибрати відповідний варіант.

- Bybit

Платформа пропонує безліч варіантів пасивного заробітку криптовалюти, зокрема пули ліквідності та майнінг ліквідності.

- OKX

Біржа надає багато варіацій для заробітку розділі Earn як для досвідчених користувачів, так і для новачків.

- Coinbase

Coinbase підтримує стейкінг для низки великих криптовалют, таких як Ethereum і Tezos. Біржа також пропонує захищений гаманець для зберігання та управління активами.

Централізовані біржі роблять процес максимально простим і привабливим для новачків, забезпечуючи прозорі умови та безпеку активів. Однак стейкінг на біржах передбачає передачу управління активами платформі, що може бути менш безпечним, ніж децентралізований підхід.

Висновок

Стейкінг криптовалют уже став одним з ефективних способів отримання пасивного доходу, що підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Він пропонує гнучкість вибору, можливість підтримки роботи блокчейна та участі в розвитку децентралізованих технологій. Однак, як і будь-який інвестиційний інструмент, стейкінг передбачає свої ризики, як-от блокування коштів, волатильність ринку і технічні вразливості. Вибираючи платформу і тип стейкінгу, слід оцінити як потенційні вигоди, так і ризики, щоб зробити свідомий вибір і вибрати оптимальну за вашим ризик-менеджментом стратегію.