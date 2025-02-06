Що таке спотова торгівля криптовалютами, її особливості

Торгівля криптовалютами привертає увагу своїми можливостями заробітку, спотовий ринок надає унікальні можливості з торгівлі активами і при цьому їх одночасного придбання у власність. Незважаючи на те, що цей вид торгівлі вважається одним з найпростіших, у нього є свої особливості та ризики, які важливо враховувати.

Спотовий ринок криптовалют - що це таке

Спотова торгівля криптовалютами - це процес купівлі-продажу цифрових активів за поточними ринковими цінами з негайним виконанням угоди. Такі угоди відбуваються на спотовому ринку, де активи передаються відразу після купівлі без використання позикових коштів.

Основний принцип роботи спотового ринку полягає в тому, що трейдер купує реальний актив, а не контракт на його майбутню вартість. Наприклад, при купівлі 1 BTC на спотовому ринку ви стаєте його власником і можете вивести його на гаманець або використовувати для інших операцій.

Особливість спотових угод і їхня відмінність від маржинальних

Спотові угоди (Spot Trading) - це операції з активами, за яких розрахунки і передача активу відбуваються негайно або в короткі терміни. Покупець оплачує актив повністю і відразу отримує його у власність.

Основні характеристики спотових угод:

1. Миттєве постачання активу - після купівлі актив відразу надходить у розпорядження покупця.

2. Повна оплата - угода здійснюється тільки на наявні в учасника кошти.

3. Відсутність позикових коштів - немає кредитного плеча, тому ризики обмежені лише вкладеними коштами.

4. Простота і прозорість - угоди здійснюються безпосередньо між учасниками ринку за поточною ринковою ціною.

5. Відсутність відсотків і вимог щодо ліквідації - оскільки немає позикових коштів, інвестор не стикається з маржинальними вимогами.

Маржинальна торгівля та її відмінності від спотової

Маржинальна торгівля (Margin Trading) - це угоди з використанням позикових коштів (кредитного плеча), які дають змогу торгувати активами на суму, що перевищує власний капітал.

Додаткові аспекти маржинальної торгівлі:

Кредитне плече (Leverage) - дає змогу торгувати на суму, що перевищує власні кошти (наприклад, 20 плече означає, що на $100 можна здійснити операцію на $2000).

Маржинальні вимоги - необхідність підтримки певного рівня застави, інакше біржа може ліквідувати позиції.

Високий ризик - можливість швидкої втрати коштів при різкому русі ринку.

Основні види ордерів

На спотовому ринку трейдерам доступно кілька типів ордерів:

1. Ринковий ордер (Market Order) - виконується миттєво за поточною ринковою ціною.

2. Лімітний ордер (Limit Order) - дає змогу купити або продати актив за заданою ціною.

3. Стоп-ордер (Stop Order) - активується, коли ціна досягає встановленого рівня.

4. Стоп-лімітний ордер (Stop-Limit Order) - поєднує властивості стоп-ордера і лімітного ордера.

5. Take-Profit Order - закриває угоду при досягненні заданого прибутку.

Плюси і мінуси спотової торгівлі

Цей вид торгівлі найбільш простий і зрозумілий спосіб роботи з криптовалютними ринками, але у нього є як переваги, так і недоліки.

Плюси спотової торгівлі криптовалютою:

1. Повний контроль над активами

Під час купівлі криптовалюти на спотовому ринку користувач стає її реальним власником. Він може перевести її на холодний гаманець і бути впевненим, що біржа не заморозить кошти.

2. відсутність ризиків ліквідації

На відміну від маржинальної торгівлі, тут немає кредитного плеча, тому трейдер не стикається з автоматичною ліквідацією позиції за сильних ринкових коливань.

3. Простота і зрозумілість

Спотова торгівля - це базовий інструмент, який легко освоїти навіть новачкам. Немає складних розрахунків щодо маржі, відсотків і рівнів ліквідації.

4. Низький рівень стресу

Без кредитного плеча ринок не може «винести» трейдера з позиції миттєво. Це знижує емоційний тиск і дає змогу ухвалювати більш зважені рішення.

5. Довгострокові інвестиційні можливості

Спотова торгівля є варіантом стратегії HODL - придбання криптовалюти з метою довгострокового зберігання. На відміну від маржинальної торгівлі, тут немає необхідності турбуватися про терміни повернення позикових коштів.

6. Відсутність процентних платежів

При маржинальній торгівлі трейдер платить відсотки за позикові кошти. У спотовій торгівлі немає таких витрат, а отже, чистий прибуток вищий.

7. Доступність

Більшість криптовалютних бірж надають доступ до спотового ринку без суворих вимог. Можна почати з невеликої суми і поступово збільшувати капітал.

Мінуси спотової торгівлі криптовалютою:

1. Обмежені можливості заробітку

Без кредитного плеча спотовий трейдер може заробити тільки на різниці цін, а це вимагає значного капіталу для відчутного прибутку. Наприклад, зростання ціни активу на 10% при вкладенні $1000 принесе лише $100.

2. Довгий процес накопичення капіталу

Якщо трейдер не використовує маржинальне плече, збільшення капіталу займає більше часу. При невеликих вкладеннях на спотовому ринку складно швидко примножити кошти.

3. Ризики ведмежого ринку

На спотовому ринку заробити можна тільки при зростанні ціни активу. У період ведмежого тренду активи можуть значно втрачати в ціні, і якщо трейдер не використовує шорт-позиції (продаючи актив без володіння ним), він змушений просто чекати відновлення ринку.

4. Біржові комісії

На деяких платформах комісії за купівлю і продаж можуть виявитися вищими, ніж у маржинальній торгівлі, особливо при частих угодах. Це знижує прибутковість торгівлі.

5. Висока волатильність

Хоча спотова торгівля безпечніша, крипторинок сам по собі вкрай волатильний. Якщо інвестор не зафіксував прибуток вчасно, ринок може різко розвернутися і знецінити актив.

6. Відсутність захисту від інфляції криптоактиву

Деякі криптовалюти випускаються в необмеженій кількості (наприклад, Dogecoin), що з часом знижує їхню вартість. При довгостроковому зберіганні важливо враховувати інфляційні ризики.

7. Загроза блокування акаунта або втрати доступу

Якщо криптовалюти зберігаються на біржі, завжди існує ризик:

Блокування акаунта (наприклад, через регуляторні обмеження).

Закриття біржі (як сталося з FTX).

Хакерських атак.

Що обрати - спотову чи маржинальну торгівлю

Вибір виду торгівлі залежить від цілей і рівня досвіду трейдера:

Новачкам краще починати зі спотової торгівлі, оскільки вона менш ризикована.

Досвідчені трейдери використовують маржинальну торгівлю з метою збільшення прибутку, але підвищеним ризиком.

Інвестори віддають перевагу спотовому ринку для довгострокових вкладень.

Криптовалютним ринком можна торгувати, застосовуючи одночасно кілька видів торгівлі, під час освоєння спотового ринку можна почати пробувати розбиратися в маржинальній торгівлі і, таким чином, мати рахунки для торгівлі вже двох типів ринку, що дасть більше можливостей і потенційно збільшить заробіток.

Які біржі підтримують спотову торгівлю

Більшість криптобірж надають спотову торгівлю, серед найбільш популярних:

Binance - найбільша біржа з високою ліквідністю.

Bybit - забезпечує вигідні комісії та умови торгівлі.

OKX - безпечна біржа з хорошою репутацією.

HTX - популярна серед професійних трейдерів.

Gate. io - платформа з великою кількістю унікальних монет для торгівлі.

BingX - біржа, що розвивається, підтримує напрямок лістингів перспективних проєктів.

Поради та рекомендації для ефективної спотової торгівлі

1 Вивчіть ринок і його принципи

Перш ніж починати торгувати, розберіться, як працює криптовалютний ринок:

Що таке спотова торгівля і чим вона відрізняється від маржинальної?

Як формується ціна криптовалют?

Як працюють біржові ордери (ринкові, лімітні, стоп-ордери)?

Які чинники впливають на зростання і падіння курсів криптовалют?

Використовуйте ресурси для навчання:

Навчальні матеріали Veles Академії.

CoinGecko і CoinMarketCap - для відстеження цін і новин.

Binance Academy - для вивчення базових термінів.

TradingView - для технічного аналізу.

2. Керуйте ризиками

Крипторинок високоволатильний, тому грамотне управління ризиками - ключ до успішної торгівлі.

Основні правила ризик-менеджменту:

Не вкладайте більше, ніж готові втратити.

Використовуйте стоп-лосс (Stop-Loss), щоб захистити капітал від різких падінь.

Диверсифікуйте портфель - не інвестуйте все в одну криптовалюту.

Не ризикуйте більше 2-5% депозиту в одній угоді.

3. Визначте торгову стратегію

Хаотична торгівля без плану призведе до збитків. Виберіть стратегію, яка відповідає вашому стилю і капіталу.

Основні види торгових стратегій:

Денна торгівля (Day Trading) - угоди відкриваються і закриваються протягом дня. Вимагає аналізу графіків і новин.

Свінг-трейдинг (Swing Trading) - утримування активів від кількох днів до тижнів, щоб заробити на великих рухах.

Довгострокові інвестиції (HODL) - придбання та утримання криптовалюти на місяці або роки з певними цілями.

4. використовуйте технічний аналіз

Аналіз графіків допомагає визначити моменти входу і виходу з угоди.

Основні інструменти технічного аналізу:

Ковзаючі середні (MA, EMA) - допомагають зрозуміти тренд ринку.

Рівні підтримки та опору - демонструють можливі зони інтересу учасників ринку.

Торгові обсяги - відображає кількість проторгованих коштів в активі, а отже, інтерес або його відсутність в учасників.

5. Слідкуйте за новинами та фундаментальним аналізом

Новини можуть різко змінити ціну криптовалюти.

Фактори, що впливають на ринок:

Регуляційні новини (закони про криптовалюти).

Розвиток блокчейн-проектів (апдейти мережі, хардфорки).

Дії великих гравців (купівля або продаж криптовалюти інституційними інвесторами).

Підпишіться на Twitter-акаунти криптобірж, проєктів і аналітиків, а також моніторте новини на CoinTelegraph і CoinDesk.

6. Користуйтеся лімітними ордерами замість ринкових

Ринкові ордери виконуються відразу за поточною ціною, але можуть призвести до втрати прибутку через спред.

Лімітні ордери дають можливість задати конкретну ціну купівлі або продажу, знижуючи витрати на комісію і збільшуючи ефективність угоди.

7. Враховуйте комісії біржі

Спотова торгівля супроводжується комісіями за угоди, депозит на біржу і виведення коштів.

Як знизити комісії:

Використовуйте токен біржі (наприклад, BNB на Binance) для знижки на комісії.

Збільшуйте торговий обсяг - деякі біржі знижують комісії для активних трейдерів.

Використовуйте Maker-ордери (лімітні), а не Taker-ордери (ринкові) - вони дешевші.

8. Контролюйте емоції під час торгівлі

Надмірні жадібність і страх є головними ворогами трейдера.

Приклад: Трейдер не встиг увійти в угоду в потрібній точці входу через острах втратити потенційний прибуток і почав заходити за гіршими цінами, після чого угода не відпрацювала за планом, унаслідок чого його стоп-лосс був більшим, ніж мав бути.

Типові помилки:

Панічний продаж при падінні ціни.

Купівля на хаях через FOMO (страх втратити прибуток).

Переторговка - відкриття безлічі угод без чіткої стратегії.

9. Захистіть свої активи

Безпека в криптовалюті відіграє найважливішу роль.

Основні заходи безпеки:

Використовуйте двофакторну аутентифікацію (2FA).

Не зберігайте великі суми на біржі - використовуйте холодні гаманці.

Не переходьте за підозрілими посиланнями - будьте обережні з фішингом.

Для зберігання великих сум використовуйте Ledger або Trezor (апаратні гаманці).

10. Аналізуйте свої угоди і помилки

Ведення журналу угод допомагає виявити помилки, проаналізувати всю торговельну статистику і поліпшити стратегії.

Що записувати:

Дату входу і час перебування в угоді.

Ціну відкриття і закриття угоди.

Причини на вхід і вихід (сигнали теханалізу, новини або інші фактори).

Підсумок (прибуток або збиток, помилки і висновки).

Використовуйте Google Документи, Excel або спеціальні автоматизовані щоденники трейдера.

Висновок

Спотова торгівля криптовалютами є найбільш безпечним і зрозумілим способом купівлі та продажу різних цифрових активів. Вона підходить для довгострокових інвесторів і новачків, оскільки виключає ризики ліквідації та використання позикових коштів, при цьому дає загальне розуміння механіки ринку та процесу формування ціни активів. Однак спотовий ринок має обмеження за швидкістю зростання капіталу порівняно з маржинальною та ф’ючерсною торгівлею. Вибір залежить від досвіду, стратегії та рівня ризику, який готовий прийняти трейдер.

Поширені запитання (FAQ)

1. Чи можна втратити всі гроші в спотовій торгівлі?

Ні, актив залишається у власника, але його ціна може впасти аж до -99%. Втрата всіх коштів можлива тільки при повному знеціненні активу.

2. Чим спотова торгівля відрізняється від ф’ючерсів?

Спотова торгівля передбачає купівлю реального активу, а ф’ючерсна - укладення контракту на його майбутню вартість.

3. Який капітал потрібен для початку спотової торгівлі?

Можна починати з невеликих сум, які не шкода втратити (наприклад, $10-20), оскільки багато бірж підтримують мінімальні депозити.

4. Чи можна заробляти на спотовій торгівлі без досвіду?

Так, але рекомендується вивчити основи технічного та фундаментального аналізу, а також використовувати невеликі суми на початку.

5. Яка криптовалюта найкраще підійде для торгівлі на спотовому ринку?

Популярні криптовалюти з високим показником ліквідності, наприклад Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і Solana (SOL), вважаються оптимальними для спотової торгівлі.