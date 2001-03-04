Наша команда
Владислав КригерFounder & CEO
Руслан МолчановFounder & CTO
Андрей ЛукинCIO
Аркадий АмирьянCOO
Елена ЗайкинаProject Manager
Софья ТулиноваProduct Manager
Дмитрий ШабановProduct Manager
Ярослав ЛялинTrader - Analyst
Варвара ПоповаSEO Specialist
Кристина МининаCCO
Максим СаванInfluence Lead
Аристарх ДружининSocial Media Manager
Виталий ТерентьевContent Creator
Ашот МаргарянInfluence Marketing Manager
Святослав ЯковецInfluence Marketing Manager
Фаррух ХасановMotion designer
Ян КуфнерMotion designer
Юрий ЛьвовMotion designer
Жибек АсановаHead of Kyrgyzstan Branch
Талгат АсанбаевSoftware Engineer
Елена ПягайSoftware Engineer
Азамат ИбраимовSoftware Engineer
Бекзат БактыбековSoftware Engineer
Медетбек МоминовSoftware Engineer
Эркин КасымалиевSoftware Engineer
Тилекмат МамыткановSoftware Engineer
Максим БазуевSoftware Engineer
Ибрагим БазарбаевSoftware Engineer
Данил ПестовSoftware Engineer
Кирилл СтаросельскийSoftware Engineer
Григорий ПафнутовSoftware Engineer
Бектемир ТашибековQA Engineer
Леонид ГавриловQA Engineer
Тимур ЛисовUX/UI Designer
Пётр ТумановHead of Technical Support
Владимир БулыгаTechnical Support
Павел КолосковTechnical Support
Сергей КапитановTechnical Support
Veles - офіційний партнер бірж
Реєструйтеся за нашими посиланнями та отримайте максимальні бонуси від бірж