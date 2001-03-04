Ця користувацька угода визначає умови використання та правила нашого Сервісу. Цей документ є публічною офертою відповідно до законодавства.

Реєстрація на сайті Veles.finance означає вашу згоду з усіма умовами, викладеними в цій Угоді користувача.

Сервіс Veles.finance не несе відповідальність за інформацію про наш сервіс, представлену на інших сайтах крім Veles.finance. Жодне з положень Договору не може трактуватися як передача виключних прав на Сервіс (його окремі елементи) Користувачеві.





УВАГА: Сервіс не є криптовалютною біржею. Дивіться розділ "Помилкове поповнення".

Основні поняття, що використовуються в цій угоді користувача

У цій користувацькій угоді, якщо з тексту цієї угоди прямо не випливає інше, такі слова і вирази матимуть зазначені нижче значення:

● «Користувач» - фізична особа, яка пройшла реєстрацію, використовує Сервіс і приймає умови цієї Угоди, віком 18 років і старше. Отримуючи доступ до Сервісу Veles.finance та використовуючи його, Користувач засвідчує та гарантує, що йому виповнилося 18 років і раніше йому не був заблокований доступ до Сервісу.

«Власник Сервісу» або “Адміністратор” - VELES MIDDLE EAST - FZCO, Premises no- 22187-001, IFZA Business Park, DDP, Silicon Oasis, Dubai, UAE

«Сервіс Veles.finance» (далі - “Сервіс”, “Veles.finance.io”, “ми”, “нас” або “наш”) - це програмне забезпечення, доступне на сайті Veles.finance, що дає змогу Користувачеві використовувати весь передбачений для нього функціонал, включно з ботами для автоматизованої торгівлі на криптовалютних біржах.

«Бот» або “боти” - комп'ютерні програми та спеціальні алгоритми, що використовуються для автоматизованої торгівлі на криптовалютних біржах.





1. Положення про ризики

1.1 Приймаючи умови цієї Угоди користувача, Користувач усвідомлює, що вчинення будь-яких торгових та інвестиційних операцій на біржі, криптовалютному, валютному та фінансовому ринку являє собою діяльність з високим ступенем ризику.

1.2 Власник сервісу не може гарантувати отримання прибутку, а також не несе відповідальність у разі крадіжки грошових коштів Користувача на біржі, тому що не має доступів до гаманців Користувачів.

1.3 Користувач розуміє можливі фінансові втрати у вигляді прямих збитків або упущеного прибутку в результаті здійснення будь-яких торгових та інвестиційних операцій на криптовалютній біржі, при використанні ботів, що надаються Сервісом.

1.4 Власник сервісу не несе відповідальність у випадках технічних проблем бірж, крадіжок коштів у бірж, блокувань акаунтів на біржах, некоректної роботи API бірж, банкрутств бірж, помилкових дій користувачів, сильних і довгих змін цін на біржах.

1.5 Сервіс Veles.finance надається на умові «як є». Власник сервісу не гарантує певну прибутковість при використанні сервісу. Результати роботи бота визначаються безліччю чинників, таких як, волатильність на біржах, обсяг торгів і ліквідність на біржах, а також налаштувань бота.

1.6 Користувачеві доступні всі налаштування сервісу. Кожне з налаштувань докладно описано в поширених запитаннях на сайті https://veles.finance. Користувач приймає рішення щодо налаштувань самостійно і несе відповідальність за втрати, у випадках неправильних або агресивних налаштувань торгівлі.





2. Правила користування

2.1 Сервіс Veles.finance забезпечує працездатність на своїх серверах у мережі інтернет 24 години на добу. Користувачеві не потрібно встановлювати ніяке спеціальне програмне забезпечення на свій комп'ютер, щоб користуватися сервісом.

2.2 Сервіс Veles.finance не зберігає і не приймає кошти користувачів, а також не робить ніяких виплат (крім виплат за реферальною програмою). Всі кошти зберігаються в акаунтах користувачів на біржах.

2.2.1 Сервіс Veles.finance не має доступу до виведення коштів з акаунтів користувачів на біржах. Відповідальність за збереження коштів на акаунтах бірж несе користувач і відповідні біржі.

2.3 Сервіс Veles.finance оперує коштами користувача для виставлення ордерів на біржах через API інтерфейс виключно за дорученням користувача.

2.4 Заборонено торгувати в різних акаунтах Veles.finance, використовуючи один і той самий акаунт на криптовалютній біржі, - це буде розцінено, як наявність декількох акаунтів у користувача.

2.5 Акаунти з виявленими порушеннями будуть заблоковані, кошти заморожені.

2.6 Одночасний вхід в різні акаунти Veles.finance, які пов'язані реферальною програмою, заборонений і може призвести до виключення з реферальної програми цих акаунтів.

2.8 Користувач нашого сервісу погоджується, що в разі порушення ним будь-якої умови або правила цієї Угоди користувача, його обліковий запис буде закритий із заморожуванням коштів.

2.9 Сервіс не несе відповідальність у випадках технічних проблем бірж, крадіжок коштів у бірж, блокувань акаунтів на біржах, некоректної роботи API бірж, банкрутств бірж, помилкових дій користувачів, сильних і довгих змін цін на біржах.





3. оплата послуг Сервісу

3.1 Veles.finance бере комісію 20% тільки з прибутку, який отримує користувач при торгівлі з використанням ботів.

3.2 Для списання комісії існує баланс акаунта Veles.finance. Баланс акаунта Veles.finance обчислюється в USDT. Комісія списується з балансу акаунта Veles.finance щоразу, коли бот завершує цикл роботи і отримує дохід (виконується take-profit ордер на біржі). Якщо дохід отримано не в USDT, то відбувається його конвертація в USDT за курсом на момент отримання доходу. Списання комісії з балансу акаунта Veles.finance триватиме доти, доки сума всіх списань комісій не досягне суми максимальної комісії в поточному календарному місяці. Після чого списання комісії припиниться до 1-го числа наступного місяця.

3.3 Кожна транзакція відображається в профілі користувача. Період оплати з 1-го числа місяця до останнього числа місяця.

3.4 Сума максимальної комісії в поточному календарному місяці розраховується таким чином:

Якщо користувач використовує спотових ботів і отримує прибуток за їх допомогою, то максимальна комісія в поточному календарному місяці буде 50 USD.

Якщо користувач використовує ф'ючерсні USDS-M боти і отримує прибуток з їхньою допомогою, то максимальна комісія за поточний календарний місяць збільшується на 50 USD.

Якщо користувач використовує ф'ючерсні COIN-M боти і отримує прибуток з їх допомогою, то максимальна комісія за поточний календарний місяць збільшується на 50 USD.

3.5 Звертаємо увагу, що комісія може бути більшою за суму максимальної комісії в поточному календарному місяці, оскільки комісійні транзакції не діляться на частини. Це може статися, якщо сума списаних комісії на рахунку користувача менша за суму максимальної комісії в поточному календарному місяці і бот отримав більший прибуток. У цьому випадку комісія стягується в повному обсязі, після чого списання комісії припиняється.





4. Баланс акаунта Veles.finance ﻿

4.1 Сервіс Veles.finance доступний у повному обсязі за позитивного балансу акаунта. Користувач може створювати нових ботів, запускати ботів.

4.2 Якщо баланс акаунта Veles.finance негативний, Користувач не може запускати ботів.

4.3. Баланс акаунта Veles.finance можна поповнити за допомогою BNB, USDC, OP, ARB, BTC, ETH, TRX, POL. Активи будуть автоматично конвертовані в USDT за курсом на момент поповнення.

4.4 Баланс акаунта Veles.finance не повертається за винятком випадків помилкового поповнення (см. Політицу повернення коштів).

4.5 Крім помилкових поповнень виплаті підлягають кошти, отримані за реферальною програмою.

4.6 Поповнення балансу акаунта означає придбання Користувачем внутрішніх цифрових облікових одиниць («Veles Credits»), що використовуються виключно для оплати функціоналу Платформи.

Veles Credits передаються Користувачу в повному обсязі в момент зарахування, не є електронними грошима, депозитом чи передоплатою за послуги.









5. Помилкове поповнення





5.1 Помилкове поповнення - це поповнення балансу акаунта Veles.finance замість поповнення акаунта біржі.

5.2 Повернення коштів помилкового поповнення здійснюється за запитом до служби підтримки, який обов'язково потрібно зробити не пізніше 7 діб з моменту поповнення. Всі запити, які будуть зроблені пізніше 7 діб з моменту помилкового поповнення не будуть задоволені.

5.3 При поверненні помилкових поповнень Сервіс стягує $10 комісії від загальної суми за ручну обробку.





6. Обмеження Користувача

6.1 Маніпуляції з балансом за афілійованими акаунтами заборонені.

6.2 Використання стороннього програмного забезпечення для взаємодії з серверами платформи veles.finance заборонено





7. Захист авторських прав.

7.1 Сайт https://veles.finance містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Власнику Сервісу, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Власника Сервісу.

7.2 Використовуючи Сайт https://veles.finance, Користувач визнає і погоджується з тим, що весь вміст Сайту https://veles.finance і структура його вмісту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях та відносно всіх технологій, як тих, що існують на сьогоднішній день, так і тих, що були розроблені або створені згодом. Жодні права на будь-який вміст Сайту https://veles.finance, включно, крім іншого, з аудіовізуальними творами, текстовими та графічними матеріалами, програмами для ЕОМ, товарними знаками, не переходять до Користувача внаслідок користування Сайтом https://veles.finance та укладення цього договору.

7.3 При цитуванні матеріалів з Сайту https://veles.finance Користувач зобов'язується вказувати посилання на джерело.

7.4 У разі порушення Користувачем положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Власника Сервісу, останній має право вимагати компенсації всіх заподіяних збитків, включно з упущеною вигодою.





8. Порядок вирішення спорів

8.1. Власник сервісу і користувач вживають усіх заходів для вирішення спорів і розбіжностей, що випливають з Угоди користувача, шляхом переговорів.

8.2 У разі недосягнення згоди шляхом переговорів претензійний (досудовий) порядок є обов'язковим. Строк відповіді на претензію - 10 (десять) календарних днів з моменту її отримання.

8.3 Усі спірні питання, не врегульовані в результаті переговорів і в претензійному порядку, підлягають вирішенню в суді (арбітражному суді) за місцем знаходження Власника сервісу.





9. Прикінцеві положення

9.1 Сервіс Veles.finance залишає за собою право вносити зміни, доповнення та коригування до цієї Угоди користувача без попереднього повідомлення.

9.2. У будь-який момент будь-яка сторона може в односторонньому порядку відмовитися від подальшої співпраці. Користувач має право відмовитися від використання Сервісу шляхом видалення API-ключів на сайтах відповідних бірж криптовалют.

9.3 У разі виникнення будь-яких запитань, користувач може звернутися на підтримку сервісу або дізнатися інформацію, яка його цікавить, у розділі поширених запитань на сайті Veles.finance.