Академия Veles

1 Как создавать и редактировать бота Veles

2 Принципы работы стратегий Лонг и Шорт

3 Разбор алгоритма Лонг на Споте

4 Разбор алгоритма Шорт на Споте

5 Как работает стратегия Мартингейл?

6 Как работают мульти-тейки

7 Как работает стоп-лосс в безубыток

8 Для чего нужны мульти-тейки и стопы в безубыток? Обзор обновлений Veles

9 Блокировки по ботам | Для индикаторов с редкими сигналами

10 Как работает индикатор RSI?

11 Как работает индикатор полосы Боллинджера

12 Риск и мани менеджмент

13 Обратный фильтр для торговли в пробой